Луковый пирог с сыром и другие рецепты недели

Луковый пирог с сыром
НАДО (на 8 порций): Тесто: 130 г твердого сливочного масла · 130 г сметаны · 1/2 ч. ложки соли · 5 г разрыхлителя · 300 г муки. Начинка: 500 г репчатого лука · 200 г плавленого сыра · 3 яйца + 1 белок · 20 г сливочного масла · пара щепоток соли · немного черного перца · 1 ч. ложка сахара · 1/2 ч. ложки сушеного чеснока · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · 15 мл растительного масла. Дополнительно: 1 желток для смазывания.
ГОТОВИМ:
1. Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и соль, перемешиваем.
2. Сливочное масло натираем на крупной терке в муку.
3. Пальцами перетираем муку с маслом в крошку.
4. Добавляем сметану, замешиваем мягкое нелипкое тесто. 1/3 теста убираем в холодильник. Остальное плющим в лепешку и распределяем руками по круглой форме с пергаментом диаметром 22 см, формируя дно и бортики.
Убираем форму с тестом в холодильник.
5. Лук режем кубиками и жарим на смеси сливочного и растительного масел до мягкости и золотистости.
6. Добавляем сахар, соль, перец, чеснок и тимьян. Перемешиваем, жарим еще пару минут. Перекладываем в миску.
7. Плавленые сырки натираем на терке и добавляем к луку. Перемешиваем, давая сыру раствориться.
8. Добавляем 3 яйца и белок. Перемешиваем.
9. Достаем форму с тестом из холодильника. Выкладываем остывшую начинку.
10. 1/3 теста раскатываем по размеру формы. Кладем поверх начинки и защипываем
края.
11. Смазываем пирог желтком. Делаем вилкой проколы, посыпаем кунжутом.
12. Выпекаем 35 - 40 минут до румяности при температуре 180 °С.
Луковые котлетки
Фото: Shutterstock
НАДО (на 3 порции): 500 г лука · 100 г манки · 2 яйца · 360 мл томатного сока · 1 ст. ложка растительного масла · 50 г панировочных сухарей · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Лук очень мелко нарезаем ножом.
2. Добавляем манку, соль, перец. Перемешиваем.
3. Формируем плоские котлетки-оладушки, панируем в сухарях и жарим на масле на среднем огне по 2 - 3 минуты с каждой стороны до румяности.
4. Вливаем томатный сок, доводим до кипения и тушим до готовности около 7 минут.
Луковый мармелад для мяса, рыбы и брускетт с паштетом
Фото: Shutterstock
Просто поверьте, что это восхитительно вкусно!
НАДО (на 2 баночки): 2 кг красного лука · 200 мл красного сухого вина · 150 г сахара · 100 г меда · 8 ст. ложек винного уксуса · 100 мл оливкового масла · 2 веточки тимьяна · 1 ч. ложка зерен кориандра · немного соли и молотого черного перца.
ГОТОВИМ:
1. Лук нарезаем не тонкими полукольцами.
2. В большом сотейнике с толстым дном разогреваем оливковое масло. Прогреваем в нем листики тимьяна и свежемолотый кориандр.
3. Добавляем лук и жарим на среднем огне, помешивая, около 5 минут. Главная задача - не дать подгореть.
4. Убавляем огонь до тихого. Накрываем крышкой и томим 15 минут, регулярно помешивая.
5. Добавляем вино, мед, сахар, уксус, соль и перец. Перемешиваем и тушим 40 минут под крышкой, иногда помешивая. Если жидковато-водянисто, варим еще. Луковая масса должна стать клейкой и тягучей.
6. Стерилизуем баночки и крышки вашим любимым способом и раскладываем лук. Закрываем крышки и переворачиваем до остывания. Храним в темном месте. Открытую банку - в холодиль-нике.
Тот самый луковый суп
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 500 г репчатого лука · 50 г сливочного масла · 4 зубчика чеснока · 200 мл белого сухого вина · 1 л куриного бульона · 50 г твердого сыра · 1 небольшой багет · 1 ч. ложка сахара, немного оливкового масла · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Лук нарезаем тонкими кольцами. Чеснок - пластинками.
2. В кастрюле с толстым дном растапливаем сливочное масло.
3. Закладываем лук и чеснок, сахар, жарим на сильном огне 6 минут до уверенной золотистости, помешивая.
4. Убавляем огонь до тихого, тушим 20 минут.
5. Добавляем вино, горячий бульон. Если на дне образовалась карамель, соскребаем и перемешиваем. Солим, перчим. Доводим до кипения, убавляем огонь и томим 1 час без крышки.
6. Багет нарезаем на ломтики 1,5 см толщиной, сбрызгиваем оливковым маслом и запекаем 5 - 8 минут в духовке при температуре 200 °С до корочки. Натираем гренки долькой чеснока.
7. Раскладываем луковую массу в горшочки. Кладем в каждый по две гренки. Посыпаем тертым сыром. Ставим в духовку на 10 минут, чтобы сыр растаял и зарумянился.
8. Едим с осознанием, что вокруг ноябрь, а вам тепло.