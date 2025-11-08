Луковый пирог с сыром и другие рецепты недели

Луковый пирог с сыром

НАДО (на 8 порций): Тесто: 130 г твердого сливочного масла · 130 г сметаны · 1/2 ч. ложки соли · 5 г разрыхлителя · 300 г муки. Начинка: 500 г репчатого лука · 200 г плавленого сыра · 3 яйца + 1 белок · 20 г сливочного масла · пара щепоток соли · немного черного перца · 1 ч. ложка сахара · 1/2 ч. ложки сушеного чеснока · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · 15 мл растительного масла. Дополнительно: 1 желток для смазывания.

ГОТОВИМ:

1. Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и соль, перемешиваем.

2. Сливочное масло натираем на крупной терке в муку.

3. Пальцами перетираем муку с маслом в крошку.

4. Добавляем сметану, замешиваем мягкое нелипкое тесто. 1/3 теста убираем в холодильник. Остальное плющим в лепешку и распределяем руками по круглой форме с пергаментом диаметром 22 см, формируя дно и бортики.

Убираем форму с тестом в холодильник.

5. Лук режем кубиками и жарим на смеси сливочного и растительного масел до мягкости и золотистости.

6. Добавляем сахар, соль, перец, чеснок и тимьян. Перемешиваем, жарим еще пару минут. Перекладываем в миску.

7. Плавленые сырки натираем на терке и добавляем к луку. Перемешиваем, давая сыру раствориться.

8. Добавляем 3 яйца и белок. Перемешиваем.

9. Достаем форму с тестом из холодильника. Выкладываем остывшую начинку.

10. 1/3 теста раскатываем по размеру формы. Кладем поверх начинки и защипываем

края.

11. Смазываем пирог желтком. Делаем вилкой проколы, посыпаем кунжутом.

12. Выпекаем 35 - 40 минут до румяности при температуре 180 °С.

