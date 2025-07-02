Ложка соды, ложка корицы и имбирь: летний грушевый пирог

Этот пирог из груши можно подавать к столу в качестве послеобеденного десерта и в виде угощения для гостей. Рецепт выпечки настолько прост, что справится даже тот, кто редко стоит у плиты.
Ингредиенты:
- мука – 380 г,
- разрыхлитель – 2 чайные ложки,
- сода – 1 чайная ложка,
- корица – 1 чайная ложка,
- имбирь – 1 чайная ложка,
- сахар – 200 г,
- сливочное масло – 115 г,
- яйца – 2 шт.,
- натуральный йогурт – 250 г,
- большая груша – 1 шт.
Для рассыпчатого слоя поверх пирога:
- мука – 40 г,
- сахар – 45 г,
- сливочное масло – 25 г,
- корица – на глаз.
Как готовить?
Подготовка теста:
1. Смешивание сухих ингредиентов: В миску насыпаем просеянную пшеничную муку высшего сорта, добавляем сахарный песок, щепотку соли, немного разрыхлителя и соды. Для аромата кладем молотые специи — корицу и свежий имбирь.
2. Приготовление влажной смеси: Во второй емкости соединяем предварительно растопленное сливочное масло комнатной температуры с парой яиц и натуральным густым йогуртом без добавок. Все взбиваем венчиком до гладкого состояния.
3. Объединение компонентов: Сухие ингредиенты аккуратно вводим в влажную смесь и замешиваем эластичное тесто средней плотности.
Добавление начинки:
1. Подготовка груши: Выбираем спелую
2. Засыпка грушей: Нарезанные кусочки фрукта вмешиваем в подготовленную массу, стараясь распределить равномерно.
Формовка и приготовление:
1. Подготовительная работа с формой: Берем форму для запекания диаметром примерно 18 сантиметров, обильно смазываем ее мягким сливочным маслом, затем присыпаем тонким слоем муки, стряхнув излишки.
2. Создание верхней хрустящей корочки («крамбла»): Отдельно готовим рассыпчатое покрытие из небольшого количества масла, сахара, специй и муки, перетирая все руками до образования крупных крупинок-крошек.
3. Заполнение формы: Тщательно выкладываем тесто с кусочками груши в заранее подготовленную форму, сверху щедро засыпаем слой готового крамбла.
Выпечка и проверка готовности:
1. Температурный режим: Разогреваем духовку до 180 °C и отправляем будущий пирог внутрь приблизительно на полчаса – сорок пять минут.
2. Проверка степени пропеченности: По истечении указанного времени проверяем готовность деревянной палочкой или зубочисткой — вставленная палочка должна оставаться сухой, пишет
Украшение перед подачей:
1. Рецепт ароматной глазури: Смешиваем сахарную пудру с небольшим количеством свежевыжатого лимонного сока, добиваясь гладкой блестящей массы, идеально подходящей для покрытия готовой выпечки.
2. Нанесение украшения: Полностью остывший пирог покрываем глазурью и даем ей слегка подсохнуть.
Получается нежнейший десерт с ароматом свежей груши и аппетитной хрустящей верхушкой!