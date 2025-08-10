Лодочки с мясом и другие необычные рецепты блюд из кабачков

НАДО (на 6 порций): упаковка грудок (около 700 - 800 г) · 1 кабачок (около 400 г) · соль-перец · специи (кориандр, сладкая паприка) · 1/2 стакана панировочных сухарей.

ГОТОВИМ:

1. Мясо цинично пробиваем в блендере в пюре.

2. Так же поступаем с неочищенным вымытым кабачком.

3. Солим (1 ч. ложки будет достаточно), перчим, добавляем специи и сухари.

4. Тщательно вымешиваем минут 7 - 10. Масса будет жидковатой, но поддающейся формовке. Если отделяется жидкость, добавьте еще сухарей.

5. Влажными руками формируем котлетки и выкладываем на противень поверх пергамента. Если котлетки выходят кривоватыми, не расстраивайтесь - влажной кондитерской лопаткой разровняйте их прямо на противне.

6. Выпекаем 20 минут при температуре 180 °С. Открываем духовку: если на противне есть выделившаяся жидкость, запекаем еще 20 минут. Если жидкости нет (то есть вы бухнули сухарей от души), наливаем на противень 1/2 стакана кипятка - и запекаем еще 20 минут. В последние 3 - 5 минут можно включить конвекцию для ускоренного подрумянивания.

