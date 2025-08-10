Лодочки с мясом и другие необычные рецепты блюд из кабачков

Лодочки с мясом
НАДО (на 4 порции): 2 не слишком больших кабачка · 300 г мясного фарша · 1 луковица · 50 г сыра · 2 ст. ложки томатной пасты · 2 зубчика чеснока · небольшой пучок укропа и петрушки · 1/2 ч. ложки соли · черный перец · 1 ст. ложка растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Кабачки моем, сушим, разрезаем вдоль пополам, удаляем ложкой семена и часть мякоти, формируя стенку толщиной примерно 1 см.
2. Луковицу мелко шинкуем, мякоть кабачка режем кубиками.
3. Жарим лук до румяности. Добавляем мякоть кабачка, выпариваем лишнюю влагу.
4. Добавляем фарш, разбиваем комочки, жарим до побеления и добавляем томатную пасту.
5. Солим-перчим, добавляем чеснок, перемешиваем и тушим до готовности фарша.
6. Добавляем рубленую зелень, перемешиваем и выключаем огонь.
7. Заполняем начинкой лодочки. Посыпаем тертым сыром.
8. Запекаем 30 минут при температуре 180 °С.
Пицца
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 500 г кабачков · 200 г муки · 2 яйца · 150 г сыра · 5 - 10 помидорок черри · 2 зубчика чеснока · пара веточек петрушки · 1 ст. ложка растительного масла · 2 ст. ложки панировочных сухарей · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Кабачки чистим, удаляем крупные семена, натираем на крупной терке, солим и оставляем на 10 - 20 минут. Затем отжимаем.
2. Круглую форму застилаем пергаментом, посыпаем сухарями.
3. Измельчаем чеснок, шинкуем петрушку, режем на половинки помидорки, натираем сыр.
4. Соединяем кабачки, чеснок, зелень, перец, муку. Перемешиваем и выкладываем в форму.
5. Кладем черри срезом вверх.
6. Выпекаем 30 - 35 минут при 180 °С. Вынимаем, посыпаем сыром и выпекаем еще 10 минут.
7. Даем немного остыть, вынимаем из формы, нарезаем и подаем.
Сочные куриные котлетки
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): упаковка грудок (около 700 - 800 г) · 1 кабачок (около 400 г) · соль-перец · специи (кориандр, сладкая паприка) · 1/2 стакана панировочных сухарей.
ГОТОВИМ:
1. Мясо цинично пробиваем в блендере в пюре.
2. Так же поступаем с неочищенным вымытым кабачком.
3. Солим (1 ч. ложки будет достаточно), перчим, добавляем специи и сухари.
4. Тщательно вымешиваем минут 7 - 10. Масса будет жидковатой, но поддающейся формовке. Если отделяется жидкость, добавьте еще сухарей.
5. Влажными руками формируем котлетки и выкладываем на противень поверх пергамента. Если котлетки выходят кривоватыми, не расстраивайтесь - влажной кондитерской лопаткой разровняйте их прямо на противне.
6. Выпекаем 20 минут при температуре 180 °С. Открываем духовку: если на противне есть выделившаяся жидкость, запекаем еще 20 минут. Если жидкости нет (то есть вы бухнули сухарей от души), наливаем на противень 1/2 стакана кипятка - и запекаем еще 20 минут. В последние 3 - 5 минут можно включить конвекцию для ускоренного подрумянивания.
Оладьи-чебуреки с мясным припеком
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 - 5 порций): 1 средний кабачок (примерно 400 г) · 2 яйца · 100 г муки · 50 г сметаны · 1/2 ч. ложки соли · масло для жарки.
Начинка: 150 г мясного фарша · 1 луковица · соль · перец · 1 ст. ложка растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Кабачок натираем на крупной терке, солим, оставляем на 20 минут, тщательно отжимаем.
2. Луковицу мелко шинкуем и обжариваем до золотистости.
3. Смешиваем фарш, жареный лук, соль-перец.
4. В отжатые кабачки добавляем яйца, сметану, перец, муку. Вымешиваем густоватое тесто.
5. Сковороду разогреваем, добавляем немного масла. Выкладываем 2 - 3 ложки кабачкового теста и разравниваем в блин (один большой или два маленьких). Жарим на несильном огне.
6. Когда тесто схватится, выкладываем 1 ст. ложку фарша на половину блина и накрываем второй половиной. Края прижимаем вилкой.
7. Жарим на тихом огне с двух сторон до устойчивой румяности около 7 минут, последние пару
минут под крышкой.
