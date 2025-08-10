Лодочки с мясом и другие необычные рецепты блюд из кабачков

Как избавиться от урожая кабачков.

Лодочки с мясом

НАДО (на 4 порции): 2 не слишком больших кабачка · 300 г мясного фарша · 1 луковица · 50 г сыра · 2 ст. ложки томатной пасты · 2 зубчика чеснока · небольшой пучок укропа и петрушки · 1/2 ч. ложки соли · черный перец · 1 ст. ложка растительного масла.

ГОТОВИМ:

1. Кабачки моем, сушим, разрезаем вдоль пополам, удаляем ложкой семена и часть мякоти, формируя стенку толщиной примерно 1 см.

2. Луковицу мелко шинкуем, мякоть кабачка режем кубиками.

3. Жарим лук до румяности. Добавляем мякоть кабачка, выпариваем лишнюю влагу.

4. Добавляем фарш, разбиваем комочки, жарим до побеления и добавляем томатную пасту.

5. Солим-перчим, добавляем чеснок, перемешиваем и тушим до готовности фарша.

6. Добавляем рубленую зелень, перемешиваем и выключаем огонь.

7. Заполняем начинкой лодочки. Посыпаем тертым сыром.

8. Запекаем 30 минут при температуре 180 °С.

Пицца

НАДО (на 6 порций): 500 г кабачков · 200 г муки · 2 яйца · 150 г сыра · 5 - 10 помидорок черри · 2 зубчика чеснока · пара веточек петрушки · 1 ст. ложка растительного масла · 2 ст. ложки панировочных сухарей · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Кабачки чистим, удаляем крупные семена, натираем на крупной терке, солим и оставляем на 10 - 20 минут. Затем отжимаем.

2. Круглую форму застилаем пергаментом, посыпаем сухарями.

3. Измельчаем чеснок, шинкуем петрушку, режем на половинки помидорки, натираем сыр.

4. Соединяем кабачки, чеснок, зелень, перец, муку. Перемешиваем и выкладываем в форму.

5. Кладем черри срезом вверх.

6. Выпекаем 30 - 35 минут при 180 °С. Вынимаем, посыпаем сыром и выпекаем еще 10 минут.

7. Даем немного остыть, вынимаем из формы, нарезаем и подаем.

Сочные куриные котлетки

НАДО (на 6 порций): упаковка грудок (около 700 - 800 г) · 1 кабачок (около 400 г) · соль-перец · специи (кориандр, сладкая паприка) · 1/2 стакана панировочных сухарей.

ГОТОВИМ:

1. Мясо цинично пробиваем в блендере в пюре.

2. Так же поступаем с неочищенным вымытым кабачком.

3. Солим (1 ч. ложки будет достаточно), перчим, добавляем специи и сухари.

4. Тщательно вымешиваем минут 7 - 10. Масса будет жидковатой, но поддающейся формовке. Если отделяется жидкость, добавьте еще сухарей.

5. Влажными руками формируем котлетки и выкладываем на противень поверх пергамента. Если котлетки выходят кривоватыми, не расстраивайтесь - влажной кондитерской лопаткой разровняйте их прямо на противне.

6. Выпекаем 20 минут при температуре 180 °С. Открываем духовку: если на противне есть выделившаяся жидкость, запекаем еще 20 минут. Если жидкости нет (то есть вы бухнули сухарей от души), наливаем на противень 1/2 стакана кипятка - и запекаем еще 20 минут. В последние 3 - 5 минут можно включить конвекцию для ускоренного подрумянивания.

Оладьи-чебуреки с мясным припеком

Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 - 5 порций): 1 средний кабачок (примерно 400 г) · 2 яйца · 100 г муки · 50 г сметаны · 1/2 ч. ложки соли · масло для жарки.

Начинка: 150 г мясного фарша · 1 луковица · соль · перец · 1 ст. ложка растительного масла.

ГОТОВИМ:

1. Кабачок натираем на крупной терке, солим, оставляем на 20 минут, тщательно отжимаем.

2. Луковицу мелко шинкуем и обжариваем до золотистости.

3. Смешиваем фарш, жареный лук, соль-перец.

4. В отжатые кабачки добавляем яйца, сметану, перец, муку. Вымешиваем густоватое тесто.

5. Сковороду разогреваем, добавляем немного масла. Выкладываем 2 - 3 ложки кабачкового теста и разравниваем в блин (один большой или два маленьких). Жарим на несильном огне.

6. Когда тесто схватится, выкладываем 1 ст. ложку фарша на половину блина и накрываем второй половиной. Края прижимаем вилкой.

7. Жарим на тихом огне с двух сторон до устойчивой румяности около 7 минут, последние пару

минут под крышкой.

