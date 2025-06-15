Легкий салат "Корабельный" с жареной семгой, яблоками и горчицей

Готовим летний салат "Корабельный" — минимум ингредиентов, насыщенный вкус и легчайший рецепт. Это блюдо станет фирменным на вашем праздничном столе. Также салат идеально подойдет для перекуса или ужина.
Берем ингредиенты:
- 150 г семги или другой красной рыбы;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- ½ луковицы;
- 1 яблоко;
- 1 огурец;
- 2 столовые ложки сметаны;
- 2 столовые ложки майонеза;
- 1 столовая ложка яблочного уксуса;
- 1 чайная ложка дижонской горчицы;
- ½ чайной ложка сахара;
- 1 щепотка молотого черного перца;
- 50 мл жирных сливок;
- 100 г листового салата (любой микс).
Способ приготовления:
Замороженную
Приготовьте соус. Смешиваем сметану, майонез, уксус, горчицу, сахар и перец. Взбейте смесь до однородности. Затем добавьте сливки и снова хорошо перемешайте.
Заправьте подготовленную семгу, нарезанные овощи и яблоко приготовленным соусом. Подавайте блюдо, выложив на тарелку сначала листья салата. А сверху остальные ингредиенты вместе с соусом.