Легкий салат "Корабельный" с жареной семгой, яблоками и горчицей

Семга. Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Эта легкая закуска может стать и основным блюдом. Ваши гости точно оценят такой рецепт по-достоинству.

Готовим летний салат "Корабельный" — минимум ингредиентов, насыщенный вкус и легчайший рецепт. Это блюдо станет фирменным на вашем праздничном столе. Также салат идеально подойдет для перекуса или ужина.

Берем ингредиенты:

  • 150 г семги или другой красной рыбы;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • ½ луковицы;
  • 1 яблоко;
  • 1 огурец;
  • 2 столовые ложки сметаны;
  • 2 столовые ложки майонеза;
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса;
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы;
  • ½ чайной ложка сахара;
  • 1 щепотка молотого черного перца;
  • 50 мл жирных сливок;
  • 100 г листового салата (любой микс).

Способ приготовления:

Замороженную семгу предварительно разморозьте. Затем разогрейте масло в сковороде. И обжаривайте рыбу по 3–4 минуты с каждой стороны до полной готовности. Дайте рыбе остыть и нарежьте небольшими кусочками. Мелко нарежьте лук. Далее яблоко и огурец нарежьте средними ломтиками.

Приготовьте соус. Смешиваем сметану, майонез, уксус, горчицу, сахар и перец. Взбейте смесь до однородности. Затем добавьте сливки и снова хорошо перемешайте.

Заправьте подготовленную семгу, нарезанные овощи и яблоко приготовленным соусом. Подавайте блюдо, выложив на тарелку сначала листья салата. А сверху остальные ингредиенты вместе с соусом.

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