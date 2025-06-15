Легкий салат "Корабельный" с жареной семгой, яблоками и горчицей

Готовим летний салат "Корабельный" — минимум ингредиентов, насыщенный вкус и легчайший рецепт. Это блюдо станет фирменным на вашем праздничном столе. Также салат идеально подойдет для перекуса или ужина.

Берем ингредиенты:

150 г семги или другой красной рыбы;

1 столовая ложка оливкового масла;

½ луковицы;

1 яблоко;

1 огурец;

2 столовые ложки сметаны;

2 столовые ложки майонеза;

1 столовая ложка яблочного уксуса;

1 чайная ложка дижонской горчицы;

½ чайной ложка сахара;

1 щепотка молотого черного перца;

50 мл жирных сливок;

100 г листового салата (любой микс).

Способ приготовления:

Замороженную семгу предварительно разморозьте. Затем разогрейте масло в сковороде. И обжаривайте рыбу по 3–4 минуты с каждой стороны до полной готовности. Дайте рыбе остыть и нарежьте небольшими кусочками. Мелко нарежьте лук. Далее яблоко и огурец нарежьте средними ломтиками.

Приготовьте соус. Смешиваем сметану, майонез, уксус, горчицу, сахар и перец. Взбейте смесь до однородности. Затем добавьте сливки и снова хорошо перемешайте.

Заправьте подготовленную семгу, нарезанные овощи и яблоко приготовленным соусом. Подавайте блюдо, выложив на тарелку сначала листья салата. А сверху остальные ингредиенты вместе с соусом.