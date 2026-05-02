Кутабы с весенней зеленью и другие рецепты недели

Кутабы с весенней зеленью
НАДО (на 2 порции): 250 г муки · 1 яйцо · соль · большой пучок шпината · пучок черемши · пучок щавеля · 2 веточки кинзы · 2 веточки мяты · немного зеленого лука · 50 г топленого масла. Для подачи: 50 г сметаны · немного укропа · 1 зубчик чеснока.
ГОТОВИМ:
1. Муку просеиваем на стол горкой.
2. В стакан бьем яйцо, перемешиваем и доводим объем водой до 125 мл. Выливаем в ямку в муке.
3. Замешиваем тесто вилкой, подсыпая муку с боков. Когда жидкость будет замешена, начинаем работать руками. Тесто получается нелипкое и эластичное. Заворачиваем в пленку и даем ему отдохнуть 30 минут.
4. Зелень моем, обсушиваем и мелко нарезаем. Присаливаем.
5. Тесто делим на шарики размером с теннисный мяч и тонко раскатываем.
6. На половинку круга кладем начинку и добавляем 1 ч. ложку топленого масла. Накрываем второй половинкой и защипываем.
7. Выпекаем на разогретой сухой сковороде с толстым дном.
8. Подаем с соусом: в сметану добавляем нарезанный укроп, измельченный чеснок и щепотку соли.
Печеный картофель с песто из крапивы
НАДО (на 6 порций): 12 средних картофелин · 100 г топленого масла · соль. Соус: 200 г молодых листьев крапивы · 50 г укропа · 1 зубчик чеснока · 50 г адыгейского сыра · 50 г жареных очищенных семечек · 70 мл нерафинированного подсолнечного масла · соль-перец.
ГОТОВИМ:
1. Картофель моем щеткой, нарезаем на половинки, кладем на противень, поливаем топленым маслом, солим. Выпекаем при температуре 200 °С примерно 35 минут.
2. Промытые листья крапивы без стебельков кладем в блендер (или в стакан для погружного блендера). Добавляем укроп, чеснок, солим-перчим. Пробиваем до однородности.
3. Порционно добавляем семечки и масло, добиваясь не очень густой консистенции.
4. Добавляем сыр, еще раз пробиваем.
5. Готовый картофель поливаем соусом и подаем.
Супчик с крапивой, снытью и яйцом
НАДО (на 4 порции): 15 редисок с ботвой · 3 отварных яйца · хороший пучок любой зелени (укроп, петрушка, зеленый лук, рукола…) · 1 - 2 стебля сельдерея · 2 свежих огурчика · соль-перец · любимый соус для заправки (масло с лимонным соком, майонез, сметана…).
ГОТОВИМ:
1. Редис хорошо моем, ботву отделяем. Корнеплоды нарезаем половинками кружочков. Ботву ошпариваем кипятком и мелко шинкуем.
2. Мелко нарезаем промытую и обсушенную зелень.
3. Шинкуем огурцы. Яйца чистим и нарезаем кубиками или четвертинками.
4. Солим-перчим, заправляем соусом, перемешиваем.
Салат с ботвой редиса
Про пользу и вкус молодой крапивы многие знают, а вот вездесущая сныть имеет стойкую репутацию надоедливого сорняка. А ведь в ней бездна витаминов.
НАДО (на 4 порции): половинка курицы или какие-то ее части (голени, бедра и т. п.) · 2 картофелины · 5 веточек крапивы · 5 веточек сныти · небольшие пучки укропа и зеленого лука · 2 яйца · соль-перец.
ГОТОВИМ:
1. Наливаем в кастрюлю 1,5 л воды, подсаливаем и варим бульон (30 минут после закипания). Не забываем снять пенку. Мясо вынимаем.
2. Картофель нарезаем кубиками, всю зелень тщательно промываем и мелко рубим.
3. В кипящий бульон закладываем картофель, варим до готовности (около 10 минут).
4. Закладываем зелень, доводим до кипения.
5. Яйца бьем в миску и немного взбалтываем. Тонкой струйкой вводим в суп, помешивая. Яйца сварятся хлопьями. Проверяем на соль, перчим. Суп готов.
6. При подаче кладем в тарелку кусочки мяса.
Примечание. Для салата подходит самая нежная ботва. А та, что погрубее, станет отличной начинкой для пирожков с яйцом (вместо лука) - просто порубите ее и обжарьте в небольшом количестве масла. Также ботва редиса хороша в составе зелени для шакшуки.