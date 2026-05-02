Кутабы с весенней зеленью и другие рецепты недели

Кутабы с весенней зеленью

НАДО (на 2 порции): 250 г муки · 1 яйцо · соль · большой пучок шпината · пучок черемши · пучок щавеля · 2 веточки кинзы · 2 веточки мяты · немного зеленого лука · 50 г топленого масла. Для подачи: 50 г сметаны · немного укропа · 1 зубчик чеснока.

ГОТОВИМ:

1. Муку просеиваем на стол горкой.

2. В стакан бьем яйцо, перемешиваем и доводим объем водой до 125 мл. Выливаем в ямку в муке.

3. Замешиваем тесто вилкой, подсыпая муку с боков. Когда жидкость будет замешена, начинаем работать руками. Тесто получается нелипкое и эластичное. Заворачиваем в пленку и даем ему отдохнуть 30 минут.

4. Зелень моем, обсушиваем и мелко нарезаем. Присаливаем.

5. Тесто делим на шарики размером с теннисный мяч и тонко раскатываем.

6. На половинку круга кладем начинку и добавляем 1 ч. ложку топленого масла. Накрываем второй половинкой и защипываем.

7. Выпекаем на разогретой сухой сковороде с толстым дном.

8. Подаем с соусом: в сметану добавляем нарезанный укроп, измельченный чеснок и щепотку соли.

Печеный картофель с песто из крапивы