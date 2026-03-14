Куриные ножки с гарниром в мешочке и другие рецепты недели

Куриные ножки с гарниром в мешочке
Интересная идея для скучных куриных голеней.
НАДО (на 4 порции): 500 г готового слоеного теста · 4 куриные голени · 250 г шампиньонов · 5 картофелин (около 600 г) · 1 луковица · 90 мл молока · 40 г сливочного масла · соль-перец · 2 ст. ложки растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Лук и грибы мелко нарезаем. Тесто размораживаем по инструкции на упаковке.
2. Очищенный картофель варим в подсоленной воде. Готовим пюре, используя растопленное сливочное масло и горячее молоко.
3. На растительном масле жарим лук до золотистости. Добавляем грибы и жарим до выпаривания влаги.
4. Соединяем пюре и грибы с луком.
5. Голени солим-перчим и готовим любым способом до готовности: жарим на сковороде на масле, запекаем в аэрогриле или в духовке. Даем хорошо остыть.
6. Тесто раскатываем (в одну сторону) или разминаем руками, чтобы его можно было разрезать на 4 квадрата размером примерно 15х15 см. Обрезки тоже пригодятся.
7. Квадрат кладем на кусок фольги большего размера. В середину квадрата кладем немного обрезков теста (чтобы не порвалось донышко). Кладем 2 - 3 ст. ложки начинки. Ставим голень косточкой вверх, собираем края квадрата вокруг ножки. Заворачиваем ножку в фольгу (она поможет держать форму) и переносим на противень.
8. Выпекаем в духовке 15 - 20 минут при температуре 180 °С. Снимаем фольгу и при необходимости подрумяниваем еще 5 минут. Подаем с салатом из свежих овощей.
Творожная запеканка "Как чизкейк"
Фото: Shutterstock
Добиваемся однородной текстуры и нежного вкуса.
НАДО (на 10 порций): 800 г творога 9% · 250 г сахара · 3 яйца · 2 желтка · 150 мл сливок 20% · 10 г кукурузного крахмала · 1 ч. ложка соли · 1 ст. ложка лимонного сока · 2 ч. ложки лимонной цедры.
ГОТОВИМ:
1. В творог кладем соль, добавляем треть сахара и треть сливок. Пробиваем погружным блендером в однородную массу.
2. Вводим оставшийся сахар и хорошо перемешиваем.
3. Добавляем 3 яйца, желтки и еще раз пробиваем.
4. Крахмал разводим в оставшихся сливках и вливаем в творожную массу.
5. Добавляем лимонный сок и цедру. Перемешиваем.
6. Форму (лучше разъемную) выстилаем пергаментом.
7. Выливаем массу.
8. Выпекаем в духовке при 150 °С 1,5 часа.
9. Даем полностью остыть при комнатной температуре, а затем убираем в холодильник для уплотнения на 6 - 7 часов.
Мясные котлеты с творогом
Фото: Shutterstock
Согласитесь, неожиданное сочетание. И неожиданно вкусное!
НАДО (на 2 - 3 порции): 500 г говяжьего фарша · 1 луковица · 1 средняя морковь · 150 г творога · 2 яйца · 2 ст. ложки мелко нарезанной петрушки · 50 г панировочных сухарей · 1 ч. ложка хмели-сунели · 50 мл воды · 1 ч. ложка соли · 1 ст. ложка растительного масла для смазывания формы.
ГОТОВИМ:
1. Луковицу мелко нарезаем, морковь натираем на мелкой терке.
2. Соединяем фарш, морковь, лук, яйца, петрушку, хмели-сунели, соль. Хорошо вымешиваем, отбиваем и отправляем в холодильник на 1 час.
3. Сухари заливаем водой, даем набухнуть в течение 5 минут. Соединяем с творогом и пробиваем блендером.
4. Соединяем фарш и творожную смесь, хорошо вымешиваем.
5. Формируем котлетки как обычно и выкладываем в форму, смазанную маслом.
6. Выпекаем в духовке при температуре 180 °С 25 - 30 минут.
Террин
Фото: Shutterstock
Французский «мясной хлеб» из фарша с различными наполнителями. Это лишь одна из версий блюда. Фисташки можно заменить на оливки, кубики моркови. Экспериментируйте со сладкими ингредиентами - такими, как курага или чернослив. Мясо берите, какое есть под рукой. Если готовите из филе куриной грудки, для сочности можете добавить 50 г растопленного сливочного масла, 100 мл сливок или молока. Можно готовить целиком из фарша, а можно треть мяса нарубить кубиками - получится интересная текстура.
НАДО (на 10 порций): 300 нежирного свиного филе (карбонад) · 1 кг домашнего фарша (свинина + говядина) · 100 г очищенных фисташек · 10 шт. кураги · 2 зубчика чеснока · 1/2 ч. ложки сушеного тимьяна · 2 ст. ложки коньяка · 250 г бекона полосками · 4 веточки свежей петрушки · 3 пера зеленого лука · соль-перец.
ГОТОВИМ:
1. Свиное филе нарезаем небольшими кубиками. Замешиваем маринад: давленый чеснок, тимьян и коньяк. Этой смесью заливаем нарезанную свинину и убираем в холодильник на час (если нет времени, готовьте сразу).
2. Курагу нарезаем на кусочки, фисташки давим скалкой или измельчаем ножом. Рубим петрушку и лук. Смешиваем фарш, свинину, зелень, фисташки и курагу. Солим (достаточно 1 ч. ложки) и перчим. Хорошо вымешиваем.
3. Вытянутую прямоугольную форму застилаем полосками бекона так, чтобы концы свешивались.
4. Заполняем мясной смесью, уплотняя ее рукой, и накрываем концами полосок бекона. Накрываем фольгой и ставим на противень, в который наливаем 2 стакана воды.
5. Запекаем в духовке при температуре 180 °С 1,5 часа. Даем остыть, убираем в холодильник для уплотнения и подаем как холодную закуску, нарезав ломтиками.