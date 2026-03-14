Куриные ножки с гарниром в мешочке и другие рецепты недели

Куриные ножки с гарниром в мешочке

Интересная идея для скучных куриных голеней.

НАДО (на 4 порции): 500 г готового слоеного теста · 4 куриные голени · 250 г шампиньонов · 5 картофелин (около 600 г) · 1 луковица · 90 мл молока · 40 г сливочного масла · соль-перец · 2 ст. ложки растительного масла.

ГОТОВИМ:

1. Лук и грибы мелко нарезаем. Тесто размораживаем по инструкции на упаковке.

2. Очищенный картофель варим в подсоленной воде. Готовим пюре, используя растопленное сливочное масло и горячее молоко.

3. На растительном масле жарим лук до золотистости. Добавляем грибы и жарим до выпаривания влаги.

4. Соединяем пюре и грибы с луком.

5. Голени солим-перчим и готовим любым способом до готовности: жарим на сковороде на масле, запекаем в аэрогриле или в духовке. Даем хорошо остыть.

6. Тесто раскатываем (в одну сторону) или разминаем руками, чтобы его можно было разрезать на 4 квадрата размером примерно 15х15 см. Обрезки тоже пригодятся.

7. Квадрат кладем на кусок фольги большего размера. В середину квадрата кладем немного обрезков теста (чтобы не порвалось донышко). Кладем 2 - 3 ст. ложки начинки. Ставим голень косточкой вверх, собираем края квадрата вокруг ножки. Заворачиваем ножку в фольгу (она поможет держать форму) и переносим на противень.

8. Выпекаем в духовке 15 - 20 минут при температуре 180 °С. Снимаем фольгу и при необходимости подрумяниваем еще 5 минут. Подаем с салатом из свежих овощей.

