Куриная печень в сметанно-горчичном соусе и другие рецепты недели

Куриная печень в сметанно-горчичном соусе

НАДО (на 4 порции): 500 г куриной печени · 150 г сметаны · 1 луковица · 1 ст. ложка горчицы · 1 ст. ложка муки · 1/3 ч. ложки соли · пара щепоток черного перца (или смеси перцев) · 2 ст. ложки растительного масла · пара веточек свежей петрушки.

ГОТОВИМ:

1. Лук шинкуем четвертькольцами. Петрушку мелко рубим.

2. Разогреваем растительное масло на сковороде и жарим лук до матовости.

3. Печень хорошо промываем, удаляем капилляры и жир. Если заметили зеленоватый оттенок на печени, выбросите ее (при разделке курицы на производстве повредили желчный мешочек). Промытую печень нарезаем на 3 кусочка.

4. Отправляем подготовленную печень к луку. Прибавляем огонь до сильного и жарим 5 минут, постоянно помешивая, до изменения цвета печени.

5. В миске соединяем сметану, горчицу, соль и перец. Перемешиваем. Отправляем получившийся соус в сковороду. Тушим на тихом огне 7 минут под крышкой. Подаем с любым гарниром, посыпав рубленой петрушкой.

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