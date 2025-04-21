Куриная печень в сметанно-горчичном соусе и другие рецепты недели

Куриная печень в сметанно-горчичном соусе
НАДО (на 4 порции): 500 г куриной печени · 150 г сметаны · 1 луковица · 1 ст. ложка горчицы · 1 ст. ложка муки · 1/3 ч. ложки соли · пара щепоток черного перца (или смеси перцев) · 2 ст. ложки растительного масла · пара веточек свежей петрушки.
ГОТОВИМ:
1. Лук шинкуем четвертькольцами. Петрушку мелко рубим.
2. Разогреваем растительное масло на сковороде и жарим лук до матовости.
3. Печень хорошо промываем, удаляем капилляры и жир. Если заметили зеленоватый оттенок на печени, выбросите ее (при разделке курицы на производстве повредили желчный мешочек). Промытую печень нарезаем на 3 кусочка.
4. Отправляем подготовленную печень к луку. Прибавляем огонь до сильного и жарим 5 минут, постоянно помешивая, до изменения цвета печени.
5. В миске соединяем сметану, горчицу, соль и перец. Перемешиваем. Отправляем получившийся соус в сковороду. Тушим на тихом огне 7 минут под крышкой. Подаем с любым гарниром, посыпав рубленой петрушкой.
Рубленые печеночные оладьи с картошкой
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НАДО (на 3 порции): 250 г куриной печени · 1 крупная картофелина · 1 средняя морковь · 1 луковица · 1 зубчик чеснока · 1 яйцо · 60 г майонеза · 40 г муки · 70 мл подсолнечного масла · соль, перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Картофелину и морковь чистим и натираем на крупной терке. Мелко шинкуем лук.
2. Соединяем измельченные овощи в миске.
3. Печень хорошо промываем, сушим бумажными полотенцами и мелко-мелко рубим ножом.
4. Отправляем измельченную печень к овощам. Вбиваем яйцо, добавляем майонез, муку, соль, перец, пропущенный через пресс чеснок. Замешиваем ложкой однородный фарш и убираем его в холодильник на полчаса.
5. В сковороде разогреваем подсолнечное масло. Выкладываем по 1 - 1,5 ст. ложки на оладушек и жарим по 5 минут с каждой стороны на огне чуть ниже среднего.
6. Выкладываем оладьи на бумажные полотенца.
Закусочный печеночный торт
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НАДО (на 8 порций): 600 г куриной печени · 2 сырых яйца и 1 вареное · 200 мл молока · 150 г муки · 1 ч. ложка соли · черный перец по вкусу · 4 ст. ложки растительного масла · 3 луковицы · 2 моркови · пучок укропа · 4 зубчика чеснока · 200 г майонеза.
ГОТОВИМ:
1. Печень тщательно промываем, удаляем сосуды и пленки. Пропускаем через мясорубку или пробиваем в блендере.
2. В миске взбиваем яйца с солью и перцем. Добавляем молоко и муку, замешиваем венчиком тесто. Добавляем туда печень и 2 ст. ложки масла. Перемешиваем и пробиваем блендером.
3. Мелко шинкуем лук, натираем морковь. Жарим на сковороде в небольшом количестве масла до мягкости.
4. Жарим на сковороде печеночную смесь как обычные блины (получается 10 - 12 штук).
5. Мелко шинкуем укроп, давим чеснок. Смешиваем майонез, чеснок и почти весь укроп (немного оставляем для украшения).
6. Смазываем блинчик майонезом (меньше 1 ст. ложки), выкладываем немного смеси лука и моркови. Накрываем следующим блинчиком. Повторяем операции, собирая торт.
7. Края торта можно промазать майонезом и присыпать рубленым укропом.
8. Вареное яйцо натираем - отдельно белок и желток. Посыпаем сверху: края - белком, серединку - желтком. А можно сварить еще одно яйцо, нарезать на четвертинки и выложить сверху.
9. Охлаждаем в холодильнике 1 час и подаем.
Паштет с нутом
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НАДО (на 6 порций): 300 г куриной печени · 1 морковь · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 50 г сухого нута · 100 мл сливок · 50 г сливочного масла · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · соль, перец по вкусу · 2 ст. ложки растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Нут замачиваем на ночь и отвариваем до готовности 40 - 60 минут.
2. Печень очищаем от пленок, хорошо промываем и режем на кусочки. Обжариваем на среднем огне на масле около 5 минут. Вынимаем из сковороды.
3. Мелко шинкуем лук, мелко натираем морковь. Жарим на масле до мягкости. Добавляем сливки, измельченный чеснок и тушим все вместе 3 минуты.
4. Добавляем вареный нут, тимьян, солим, перчим, прогреваем пару минут.
5. В чашу блендера выкладываем жареную печень, овощи в сливках и размягченное сливочное масло. Пробиваем в однородную массу. Перекладываем в подходящую тару, охлаждаем, храним в холодильнике.