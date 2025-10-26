Куриная грудка с яблоками и другие рецепты недели

Куриная грудка с яблоками

НАДО (на 2 порции): 2 куриных филе · 2 твердых кислых яблока типа «Гренни Смит» · 2 луковицы · 2 ст. ложки растительного масла · 1 ст. ложка сливочного масла · 1 ст. ложка меда · 1 ст. ложка соевого соуса · соль · перец · 1/2 ч. ложки сушеного чеснока · немного зелени для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Филе моем, сушим. Натираем солью, перцем и чесноком.

2. Разогреваем в сковороде растительное масло и жарим филе с двух сторон примерно по 5 минут до золотистой корочки почти до готовности.

3. Лук нарезаем полукольцами, яблоки - дольками.

4. В сковороду, где жарилось филе, добавляем сливочное масло, растапливаем и жарим лук до золотистости.

5. Добавляем яблоки и жарим все вместе минут пять до мягкости яблок.

6. Добавляем соевый соус и мед. Готовим пару минут до некоторого загустения соуса.

7. Возвращаем филе в сковороду, поливаем сверху соусом, томим 5 - 7 минут на тихом огне.

8. Подаем, посыпав рубленой зеленью.

Яблочный чатни