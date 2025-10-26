Куриная грудка с яблоками и другие рецепты недели

Куриная грудка с яблоками
НАДО (на 2 порции): 2 куриных филе · 2 твердых кислых яблока типа «Гренни Смит» · 2 луковицы · 2 ст. ложки растительного масла · 1 ст. ложка сливочного масла · 1 ст. ложка меда · 1 ст. ложка соевого соуса · соль · перец · 1/2 ч. ложки сушеного чеснока · немного зелени для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Филе моем, сушим. Натираем солью, перцем и чесноком.
2. Разогреваем в сковороде растительное масло и жарим филе с двух сторон примерно по 5 минут до золотистой корочки почти до готовности.
3. Лук нарезаем полукольцами, яблоки - дольками.
4. В сковороду, где жарилось филе, добавляем сливочное масло, растапливаем и жарим лук до золотистости.
5. Добавляем яблоки и жарим все вместе минут пять до мягкости яблок.
6. Добавляем соевый соус и мед. Готовим пару минут до некоторого загустения соуса.
7. Возвращаем филе в сковороду, поливаем сверху соусом, томим 5 - 7 минут на тихом огне.
8. Подаем, посыпав рубленой зеленью.
Яблочный чатни
Фото: Shutterstock
Индийский соус к мясу, сыру, лепешкам. На родине его чаще готовят из манго, но английские колонизаторы, вернувшись домой, приспособили для чатни яблоки.
НАДО (на 2 порции): 2 кислых яблока · 2 белые луковицы · 200 г темного изюма · 1 лимон · 2 зубчика чеснока · полстакана сахара · 2 стакана яблочного уксуса 5% (именно два!) · 10 г свежего имбиря · 2 ч. ложки порошка карри · 1 ч. ложка семян желтой горчицы · 1 ч. ложка душистого горошка · 1 ч. ложка сушеного кайенского перца · 1 ч. ложка соли.
ГОТОВИМ:
1. Белый лук нарезаем немелкими кубиками. Очищенные чеснок и имбирь мелко рубим ножом.
2. Лимон моем и снимаем теркой цедру. Выдавливаем сок.
3. Изюм моем, ошпариваем кипятком. Яблоки чистим и нарезаем мелкими кубиками.
4. В кастрюлю с толстым дном или сотейник закладываем яблоки, лук, чеснок, имбирь, изюм, цедру и лимонный сок. Добавляем все специи, сахар, соль и уксус. Перемешиваем.
5. Доводим до кипения, убавляем огонь и томим под крышкой 1 час.
6. Раскладываем чатни в стерилизованные баночки и закупориваем. Ставим в темное место на 1 неделю - за это время соус дойдет до кондиции. Открытую баночку храним в холодильнике в пределах 1 месяца.
Почему его так называют - бог весть. Марина Ивановна в переписке упоминала сметанный пирог, но яблоки не упоминала и рецептом не делилась.
Цветаевский сметанный пирог
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 160 г муки · 1 ч. ложка разрыхлителя · 100 г сливочного масла · 2 ст. ложки сметаны. Начинка: 3 плотных яблока · 200 г сахара · 1 яйцо ·
2 ст. ложки муки · 200 г сметаны.
ГОТОВИМ:
1. Яблоки моем, чистим, удаляем сердцевину, нарезаем дольками.
2. Тесто: в просеянную муку добавляем разрыхлитель, сметану и растопленное сливочное масло. Замешиваем мягкое нелипкое тесто.
3. Круглую разборную форму застилаем пергаментом, бортики смазываем маслом. Распределяем тесто по форме руками, формируя невысокий бортик - 1,5 - 2 см.
4. Яйцо взбиваем с сахаром, добавляем сметану. Взбиваем. Добавляем 2 ст. ложки муки и окончательно замешиваем жидкое тесто.
5. В основу из теста выкладываем яблочные дольки по спирали чуть внахлест.
6. Заливаем жидким тестом. Яблоки будут видны - так должно быть.
7. Выпекаем около 35 - 40 минут в разогретой до 180 °С духовке.