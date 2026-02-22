Креп-сюзетт и другие оригинальные рецепты из блинов

Креп-сюзетт

Французский десерт из блинов с апельсиновым соусом.

НАДО (на 6 порций): 100 г муки · 300 мл молока · 3 яйца · 1 ст. ложка сахара · 2 ст. ложки растительного масла · 4 ст. ложки темного пива. Соус: 100 г сливочного масла · 100 г сахара · 3 апельсина · цедра половины лимона · 3 ст. ложки апельсинового ликера · 2 ст. ложки коньяка.

ГОТОВИМ:

1. Яйца слегка взбиваем с сахаром и солью. Добавляем растительное масло, 2 ст. ложки молока. Добавляем просеянную муку, соединяем до однородности.

2. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой вливаем молоко. Добавляем пиво, хорошо вымешиваем.

3. Разогретую сковороду смазываем маслом при помощи бумажного полотенца или картофелины. Выпекаем тонкие блины (из расчета 3 ст. ложки теста на блин).

4. Соус. В сковороду кладем сливочное масло и сахар, нагреваем на среднем огне до растворения.

5. Когда сахар растворится, прибавляем огонь и кипятим до начала карамелизации.

6. Давим сок из апельсинов и с одного из них снимаем цедру. Снимаем цедру с лимона.

7. Добавляем в сковороду апельсиновый сок и цедру апельсина и лимона. Перемешиваем, даем немного загустеть, добавляем ликер и коньяк. Огонь выключаем.

8. Кладем блин на сковороду в соус. Складываем вчетверо и убираем в сторону. Повторяем с другими блинами.

9. Подаем прямо так или со свежими и замороженными ягодами и с шариком мороженого.

Тонкие ажурные