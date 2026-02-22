Креп-сюзетт и другие оригинальные рецепты из блинов

Креп-сюзетт
Французский десерт из блинов с апельсиновым соусом.
НАДО (на 6 порций): 100 г муки · 300 мл молока · 3 яйца · 1 ст. ложка сахара · 2 ст. ложки растительного масла · 4 ст. ложки темного пива. Соус: 100 г сливочного масла · 100 г сахара · 3 апельсина · цедра половины лимона · 3 ст. ложки апельсинового ликера · 2 ст. ложки коньяка.
ГОТОВИМ:
1. Яйца слегка взбиваем с сахаром и солью. Добавляем растительное масло, 2 ст. ложки молока. Добавляем просеянную муку, соединяем до однородности.
2. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой вливаем молоко. Добавляем пиво, хорошо вымешиваем.
3. Разогретую сковороду смазываем маслом при помощи бумажного полотенца или картофелины. Выпекаем тонкие блины (из расчета 3 ст. ложки теста на блин).
4. Соус. В сковороду кладем сливочное масло и сахар, нагреваем на среднем огне до растворения.
5. Когда сахар растворится, прибавляем огонь и кипятим до начала карамелизации.
6. Давим сок из апельсинов и с одного из них снимаем цедру. Снимаем цедру с лимона.
7. Добавляем в сковороду апельсиновый сок и цедру апельсина и лимона. Перемешиваем, даем немного загустеть, добавляем ликер и коньяк. Огонь выключаем.
8. Кладем блин на сковороду в соус. Складываем вчетверо и убираем в сторону. Повторяем с другими блинами.
9. Подаем прямо так или со свежими и замороженными ягодами и с шариком мороженого.
Тонкие ажурные
Фото: Shutterstock
НАДО (на ~12 шт.): 3 яйца · 1/2 ч. ложки соли · 1 стакан муки · 2 ст. ложки сахара · 3 ст. ложки растительного масла · 1 ст. молока · 1 ст. кипятка.
ГОТОВИМ:
1. В миске взбиваем яйца с солью и сахаром (в пену не нужно, достаточно до однородности).
2. Всыпаем половину муки, вливаем молоко. Вымешиваем до однородности.
3. Всыпаем оставшуюся муку. Вымешиваем.
4. Не переставая вымешивать, тонкой струйкой вливаем кипяток.
5. Добавляем масло, еще раз вымешиваем.
6. Жарим на разогретой сковороде, перед первым блином смазанной растительным маслом. Тесто наливаем, слегка наклоняя и вращая сковороду.
Пышные дрожжевые
Фото: Shutterstock
НАДО (на ~15 шт.): 1 л молока · 2 стакана муки · 2 яйца · 1 пакетик сухих дрожжей · 1/2 ч. ложки соли · 1,5 ст. ложки сахара · 3 ст. ложки растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Полстакана молока чуть-чуть подогреваем (не выше 38 °С). Всыпаем дрожжи и убираем в теплое место на 10 - 15 минут.
2. Также подогреваем остальное молоко. Добавляем в него опару, сахар и соль. Перемешиваем и постепенно вводим просеянную муку. Хорошо вымешиваем.
3. Отдельно взбиваем яйца и вводим в тесто. Перемешиваем и даем расстояться 20 минут. Тесто увеличится в объеме.
4. Горячую сковороду смазываем маслом и выпекаем блины. Тесто уже не перемешиваем!
5. Подаем со сметаной.
Роллы с сыром из красных блинов без муки
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 - 5 блинов): 1 отварная или запеченная свекла (~250 г) · 2 яйца · 200 мл молока · 100 г кукурузного крахмала · 30 мл растительного масла. Начинка: 150 г творога · 100 г сливочного сыра · 2 зубчика чеснока · пара щепоток соли.
ГОТОВИМ:
1. Свеклу натираем на мелкой терке.
2. Добавляем яйца, соль и половину молока. Вымешиваем в однородную массу.
3. Всыпаем кукурузный крахмал, вымешиваем.
4. Вливаем оставшееся молоко, доводим до однородности.
5. Добавляем 20 мл растительного масла, перемешиваем. Даем набухнуть крахмалу 20 минут.
6. Начинка: соединяем творог, сыр, чеснок и соль. Пробиваем погружным блендером.
7. Размешиваем тесто и выпекаем блины - по 1 минуте с одной стороны и 30 секунд с другой. Остужаем.
8. Выкладываем на блин часть начинки, размазываем по поверхности тонким слоем, не доходя до края 1 см.
9. Сворачиваем роллы и убираем в холодильник на полчаса.
10. Нарезаем пополам или меньше и подаем.