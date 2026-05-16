Конкилье ригате с грибами в сливочном соусе и другие рецепты недели

Легко, быстро, аппетитно, гостям не стыдно подать. А ведь всего лишь макароны.

Тальятелле с креветками, шпинатом и томатами

Тальятелле - длинные макароны-полоски из яиц и муки.

НАДО (на 4 порции): 450 г пасты тальятелле · 450 г сырых креветок · 500 г помидорок черри · 150 мл сухого вина · 150 г шпината · 1 луковица · 50 мл оливкового масла · 4 зубчика чеснока · 40 г зеленого базилика · 20 г петрушки · 80 г пармезана · 100 г сливочного масла · 1 ст. ложка лимонного сока · половинка лимона для подачи · соль · перец по вкусу · 1/4 ч. ложки молотого чили.

ГОТОВИМ:

1. Пасту отвариваем по инструкции на упаковке до состояния альденте. Сливаем воду. Добавляем 1 ст. ложку масла, чтобы не слиплась.

2. Лук мелко нарезаем. Промытые базилик, петрушку и шпинат рубим крупно.

3. В сковороде разогреваем масло. Добавляем лук и черри. Готовим, помешивая, пока помидорки не начнут терять форму.

4. Добавляем измельченный чеснок и красный перец, прогреваем 30 секунд.

5. Добавляем подготовленные креветки (очистите, удалите кишечную вену, хвостик можно оставить). Солим, перчим. Уменьшаем огонь до среднего. Жарим 2 - 3 минуты с каждой стороны, пока креветки не станут розовыми.

6. Вливаем 150 мл вина, тушим 2 минуты, выпаривая вино. Добавляем базилик, петрушку, шпинат и лимонный сок. Готовим, пока шпинат не осядет. Выключаем огонь.

7. Смешиваем пасту и креветочный соус, добавляем сливочное масло. Перемешиваем.

8. Подаем, посыпав тертым пармезаном, с долькой лимона.

Конкилье ригате с грибами в сливочном соусе

Конкилье - это маленькие ракушки (не путать с большими - конкильони, которые фаршируют). А ригате означает их рифленую поверхность, которая помогает удерживать соус.

НАДО (на 2 - 3 порции): 200 г конкилье · 250 г шампиньонов · 150 г сливок 20% · 20 г растительного масла · соль · перец · 80 г пармезана.

ГОТОВИМ:

1. Отвариваем пасту по инструкции на упаковке до состояния альденте. Сливаем воду.

2. Шампиньоны нарезаем тонкими пластинами. Разогреваем на сковороде масло и обжариваем грибы до золотистости.

3. Добавляем конкилье, солим, перчим.

4. Вливаем сливки, перемешиваем и тушим 3 - 5 минут до загустения соуса.

5. Подаем, посыпав тертым пармезаном.

Карбонара

Спагетти с беконом, пармезаном и яичными желтками.

НАДО (на 2 порции): 160 г спагетти · 100 г бекона · 2 яйца · 100 г пармезана · 10 мл сливок · 20 мл оливкового масла · соль, перец по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Отвариваем спагетти по инструкции на коробке до состояния альденте. Полстакана отвара оставляем.

2. Желтки отделяем от белков. Смешиваем желтки, черный перец, 2/3 пармезана, сливки и отвар от макарон. Растираем до однородности.

3. Бекон нарезаем на небольшие кусочки и поджариваем на оливковом масле 5 минут до золотистой корочки.

4. Отправляем к бекону пасту, перемешиваем и выключаем огонь. Добавляем соус и тщательно перемешиваем 1 минуту.

5. Подаем, посыпав оставшимся пармезаном.

Примечание: в классический рецепт сливки не входят. Их можно заменить еще двумя желтками.

Пенне арабьята

«Перья» в остреньком соусе.

НАДО (на 2 порции): 200 г пенне · банка протертых томатов типа пассаты (400 г, можно пробить в блендере свежие, даже «пластмассовые» помидоры с парой щепоток сахара) · 10 г базилика · 5 г петрушки · 30 г пармезана · 1 свежий чили · половинка луковицы · 1 зубчик чеснока · 40 мл белого сухого вина · 40 мл оливкового масла.

ГОТОВИМ:

1. Макароны отвариваем по инструкции на коробке до состояния альденте.

2. Измельчаем чеснок, мелко шинкуем лук.

3. Разогреваем в глубокой сковороде масло, жарим лук и чеснок 1 минуту.

4. Вливаем и выпариваем вино (около 1 минуты).

5. Добавляем протертые томаты, перемешиваем.

6. Чили режем на тонкие пластинки и отправляем в соус. Тушим 2 минуты.

7. Добавляем пасту, перемешиваем, готовим 2 минуты.

8. Мелко режем петрушку и базилик, добавляем в пасту, перемешиваем и выключаем огонь.

9. Подаем, посыпав тертым пармезаном.

Примечание: для сытности можно добавить отдельно поджаренные кусочки куриной грудки.

