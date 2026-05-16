Конкилье ригате с грибами в сливочном соусе и другие рецепты недели

Тальятелле с креветками, шпинатом и томатами

Тальятелле - длинные макароны-полоски из яиц и муки.

НАДО (на 4 порции): 450 г пасты тальятелле · 450 г сырых креветок · 500 г помидорок черри · 150 мл сухого вина · 150 г шпината · 1 луковица · 50 мл оливкового масла · 4 зубчика чеснока · 40 г зеленого базилика · 20 г петрушки · 80 г пармезана · 100 г сливочного масла · 1 ст. ложка лимонного сока · половинка лимона для подачи · соль · перец по вкусу · 1/4 ч. ложки молотого чили.

ГОТОВИМ:

1. Пасту отвариваем по инструкции на упаковке до состояния альденте. Сливаем воду. Добавляем 1 ст. ложку масла, чтобы не слиплась.

2. Лук мелко нарезаем. Промытые базилик, петрушку и шпинат рубим крупно.

3. В сковороде разогреваем масло. Добавляем лук и черри. Готовим, помешивая, пока помидорки не начнут терять форму.

4. Добавляем измельченный чеснок и красный перец, прогреваем 30 секунд.

5. Добавляем подготовленные креветки (очистите, удалите кишечную вену, хвостик можно оставить). Солим, перчим. Уменьшаем огонь до среднего. Жарим 2 - 3 минуты с каждой стороны, пока креветки не станут розовыми.

6. Вливаем 150 мл вина, тушим 2 минуты, выпаривая вино. Добавляем базилик, петрушку, шпинат и лимонный сок. Готовим, пока шпинат не осядет. Выключаем огонь.

7. Смешиваем пасту и креветочный соус, добавляем сливочное масло. Перемешиваем.

8. Подаем, посыпав тертым пармезаном, с долькой лимона.

