Кольца кальмара в кляре и другие рецепты недели

Паста с кальмарами и томатами в сливочном соусе

НАДО (на 2 порции): 400 г пасты твердых сортов · 300 кальмаров · 200 мл сливок · соль-перец во вкусу · 2 ч. ложки сушеных прованских трав · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 50 г пармезана · горсть помидорок черри · 1 ст. ложка растительного масла · немного петрушки для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Если кальмары замороженные, размораживаем. Если нечищенные, очищаем от пленок и удаляем плавники. Нарезать кольцами. Ширина колечек на ваш вкус.

2. Макароны отвариваем по инструкции до состояния альденте.

3. Разогреваем в сотейнике масло, жарим давленый чеснок до первых признаков подрумянивания. Вынимаем и добавляем мелко нарезанный лук. Жарим до матовости.

4. Добавляем кольца кальмаров. Вливаем сливки, солим-перчим, добавляем прованские травы. Перемешиваем, доводим до кипения, убавляем огонь и тушим 5 - 7 минут.

5. Добавляем готовую пасту, перемешиваем и выкладываем на тарелки.

6. Посыпаем тертым пармезаном, украшаем половинками черри и петрушкой и подаем.

Салат с кальмарами, яйцами и свежими огурцами