Кольца кальмара в кляре и другие рецепты недели

Паста с кальмарами и томатами в сливочном соусе
НАДО (на 2 порции): 400 г пасты твердых сортов · 300 кальмаров · 200 мл сливок · соль-перец во вкусу · 2 ч. ложки сушеных прованских трав · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 50 г пармезана · горсть помидорок черри · 1 ст. ложка растительного масла · немного петрушки для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Если кальмары замороженные, размораживаем. Если нечищенные, очищаем от пленок и удаляем плавники. Нарезать кольцами. Ширина колечек на ваш вкус.
2. Макароны отвариваем по инструкции до состояния альденте.
3. Разогреваем в сотейнике масло, жарим давленый чеснок до первых признаков подрумянивания. Вынимаем и добавляем мелко нарезанный лук. Жарим до матовости.
4. Добавляем кольца кальмаров. Вливаем сливки, солим-перчим, добавляем прованские травы. Перемешиваем, доводим до кипения, убавляем огонь и тушим 5 - 7 минут.
5. Добавляем готовую пасту, перемешиваем и выкладываем на тарелки.
6. Посыпаем тертым пармезаном, украшаем половинками черри и петрушкой и подаем.
Салат с кальмарами, яйцами и свежими огурцами
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 порции): 200 г кальмаров · 2 яйца · небольшой пучок зеленого лука · 2 средних огурца · 2 ст. ложки сметаны · соль-перец.
ГОТОВИМ:
1. Яйца отвариваем вкрутую, даем остыть.
2. Очищенных от пленок кальмаров закладываем в кипяток, варим 2 минуты и остужаем в холодной воде.
3. Огурцы делим на 4 части вдоль и нарезаем четвертинками кружочков.
4. Нарезаем зеленый лук.
5. Кальмаров нарезаем полосками.
6. Яйца нарезаем кубиками.
7. Соединяем ингредиенты, солим-перчим, заправляем сметаной, перемешиваем и подаем.
Кольца кальмара в кляре
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 500 размороженных очищенных кальмаров · 1 ст. ложка горчицы · половинка лимона · 2 ст. ложки кукурузного крахмала · 100 г пшеничной муки · 100 г кукурузной муки · 1 ч. ложка молотой паприки · 150 мл растительного масла · по 1/2 ч. ложки соли и черного перца.
ГОТОВИМ:
1. Чистые кальмары нарезаем кольцами и сбрызгиваем соком лимона.
2. Яйца взбиваем с солью, перцем и паприкой. Добавляем горчицу, крахмал и перемешиваем.
3. При помощи вилок панируем каждое кольцо в пшеничной муке, окунаем в яичный кляр и панируем в кукурузной муке.
4. Масло разогреваем в сковороде и жарим кольца до румяности.
5. Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы ушло лишнее масло. Подаем с любимым соусом.
Кальмары, фаршированные рисом и грибами
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 4 большие тушки кальмара примерно одного размера · 250 г шампиньонов · 1 луковица · 130 г сыра · 100 г риса · 4 ст. ложки растительного масла · 3 ст. ложки майонеза · соль-перец · пара щепоток кунжута.
ГОТОВИМ:
1. Отвариваем рис. Если кальмары замороженные, размораживаем. Если нечищенные, очищаем от пленок и удаляем плавники.
2. Луковицу мелко шинкуем и жарим на масле до матовости.
3. Грибы промываем и тонко нарезаем. Отправляем к луку, тушим до выпаривания жидкости, солим-перчим.
4. Сыр натираем на крупной терке.
5. Соединяем лук с грибами, сыр, рис и 2 ложки майонеза. Перемешиваем.
6. Начиняем тушки кальмара, закрепляем зубочистками.
7. Выкладываем в форму для запекания, смазываем майонезом. При желании посыпаем кунжутом.
8. Выпекаем при температуре 200 °С 20 минут.
9. Подаем горячими или как холодную закуску, нарезав кольцами.