Клубнично-сметанный торт без выпечки и другие рецепты недели

Главная ягода России начала свою ежегодную «экспансию» - прилавки на рынках ломятся от турецкой, азербайджанской, кубанской клубники. А скоро она созреет и в средней полосе. Лучше всего употреблять клубнику свежей. А вот уж когда наедитесь...
Блинные рулетики с творогом и ягодами
НАДО (на 5 порций): 180 г муки · 300 мл молока · 3 ст. ложки сахара · 500 г творога · 300 г сметаны · 5 ст. ложек сахарной пудры · 2 яйца · 2 ст. ложки растительного масла + еще 3 ст. ложки для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Яйца взбиваем с сахаром, вливаем молоко, доводим до однородности.
2. Вводим муку, не переставая помешивать. Вливаем стакан кипятка. Добавляем растительное масло.
3. Жарим тонкие блины как обычно, на смазанной маслом сковороде.
4. Творог взбиваем со сметаной блендером до полной однородности. Добавляем сахарную пудру и еще раз пробиваем.
5. Клубнику моем, сушим, удаляем хвостики и чашечки, нарезаем пластинами.
6. Два блина кладем внахлест. Выкладываем творожный крем - размазываем, не доходя до краев. Сверху кладем пластинки клубники.
7. Формируем ролл так: подворачиваем один торец блина, а затем с обоих боков. Затем крутим ролл, начиная с подвернутого торца. Хотя можно и просто скрутить трубочку.
8. Присыпаем пудрой. Украшаем ягодами. Подаем сразу или после часа в холодильнике, чтобы крем стал более плотным.
Клубничный салат с колбасой и авокадо
НАДО (на 2 порции): 200 г клубники · 70 г копченой колбасы или хамона · 150 г шпината · 50 г пармезана · половинка среднего авокадо · 2 ст. ложки лимонного сока · 30 г оливкового масла · 30 г бальзамического уксуса · 1 ч. ложка меда.
ГОТОВИМ:
1. Хорошо промываем и сушим бумажными полотенцами клубнику и шпинат.
2. В салатник выкладываем листья шпината. Затем - тонкие слайсы колбасы или хамона.
3. Авокадо чистим и нарезаем на слайсы. Сбрызгиваем лимонным соком, чтобы дольки не потемнели. Выкладываем авокадо в салатник.
4. Пармезан натираем, высыпаем в салатник.
5. С ягод удаляем хвостики и чашечки. Нарезаем на четвертинки и кладем в салат.
6. Делаем заправку: соединяем оливковое масло, бальзамик и мед.
7. Заправляем салат перед подачей. Не перемешиваем.
Клубнично-сметанный торт без выпечки
НАДО (на 8 порций): 500 г клубники · 200 г печенья (типа «Юбилейного») · 50 г сливочного масла · 600 г жирной сметаны · пакетик ванильного сахара · 150 г сахарной пудры · 30 г желатина · 100 мл воды · веточка свежей мяты для декора.
ГОТОВИМ:
1. Желатин заливаем холодной водой, перемешиваем и оставляем набухнуть.
2. Печенье пробиваем в крошку при помощи блендера.
3. Добавляем сливочное масло комнатной температуры. Пробиваем еще, чтобы получить влажную крошку.
4. Разборную форму выстилаем пергаментом. Высыпаем масляную крошку и трамбуем стаканом, формируя плотное дно.
5. Венчиком взбиваем сметану с ванильным сахаром и пудрой.
6. Треть ягод убираем в сторону, а остальное нерезаем четвертинками и отправляем в сметанный крем. Осторожно перемешиваем.
7. Набухший желатин кладем в кастрюльку и нагреваем на тихом огне. Цель - растворить желатин, но не дать закипеть.
8. Вводим растворенный желатин в крем, помешивая. Сразу же выкладываем крем в форму поверх песочного дна.
9. Убираем в холодильник на 1,5 часа (или больше - зависит от вашего холодильника и качества желатина).
10. Осторожно разбираем форму. Сверху украшаем дольками ягод и листиками мяты.
Миндально-клубничный тарт
НАДО (на 6 порций): Основа: 160 г сахара · 160 г сырого миндаля · 130 г сливочного масла · 100 г песочного печенья. Начинка: 600 г клубники · 100 г сахара · 45 г кукурузного крахмала · 2 ст. ложки лимонного сока · 1 ст. ложка цедры апельсина.
ГОТОВИМ:
1. Кладем миндаль в кипящую воду и варим 2 минуты. Сливаем горячую воду, заливаем очень холодной (можно положить лед). Через 5 минут снимаем с миндаля кожицу.
2. Очищенный миндаль обсушиваем и румяним на сухой сковороде без масла на тихом огне.
3. Пробиваем миндаль в пыль при помощи блендера. Добавляем кусочки сливочного масла, поломанное печенье и сахар. Пробиваем в жирную крошку.
4. Разборную форму (примерно 20 - 22 см в диаметре) застилаем пергаментом. Выкладываем крошку, трамбуем дно и формируем бортики.
5. Духовку разогреваем до 210 °С и выпекаем песочную основу 12 минут. Остужаем, вынимаем и переносим на сервировочное блюдо.
6. Клубнику моем, сушим, удаляем зеленые чашечки.
7. Половину клубники убираем в сторону. Другую половину пробиваем в пюре при помощи блендера и переливаем в маленький сотейник.