Клубнично-сметанный торт без выпечки и другие рецепты недели

Главная ягода России начала свою ежегодную «экспансию» - прилавки на рынках ломятся от турецкой, азербайджанской, кубанской клубники. А скоро она созреет и в средней полосе. Лучше всего употреблять клубнику свежей. А вот уж когда наедитесь...

Блинные рулетики с творогом и ягодами

НАДО (на 5 порций): 180 г муки · 300 мл молока · 3 ст. ложки сахара · 500 г творога · 300 г сметаны · 5 ст. ложек сахарной пудры · 2 яйца · 2 ст. ложки растительного масла + еще 3 ст. ложки для жарки.

ГОТОВИМ:

1. Яйца взбиваем с сахаром, вливаем молоко, доводим до однородности.

2. Вводим муку, не переставая помешивать. Вливаем стакан кипятка. Добавляем растительное масло.

3. Жарим тонкие блины как обычно, на смазанной маслом сковороде.

4. Творог взбиваем со сметаной блендером до полной однородности. Добавляем сахарную пудру и еще раз пробиваем.

5. Клубнику моем, сушим, удаляем хвостики и чашечки, нарезаем пластинами.

6. Два блина кладем внахлест. Выкладываем творожный крем - размазываем, не доходя до краев. Сверху кладем пластинки клубники.

7. Формируем ролл так: подворачиваем один торец блина, а затем с обоих боков. Затем крутим ролл, начиная с подвернутого торца. Хотя можно и просто скрутить трубочку.

8. Присыпаем пудрой. Украшаем ягодами. Подаем сразу или после часа в холодильнике, чтобы крем стал более плотным.

Клубничный салат с колбасой и авокадо