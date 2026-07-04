Клафути, меггилевеш и вареники: 4 рецепта из черешни, от которых пальчики оближешь

Вареники с черешней и творогом
НАДО (на 6 порций): 300 г творога · 400 г черешни · 60 г сахара · 550 г муки · 1 яйцо · пара щепоток соли.
ГОТОВИМ:
1. Из черешен вынимаем косточки. Посыпаем 10 г сахара и оставляем на 10 минут. Выделившийся сок сливаем.
2. В миске соединяем яйцо, 250 мл теплой воды, 20 г сахара и соль. Доводим до однородности.
3. Постепенно вводим муку. Вымешиваем эластичное тесто. Накрываем пленкой и оставляем на 15 минут при комнатной температуре.
4. В творог всыпаем 30 г сахара, растираем до однородности.
5. Стол посыпаем мукой и раскатываем тесто в пласт толщиной 2 - 3 мм.
6. Стаканом или формой для котлет вырезаем кружочки диаметром 8 - 9 см.
7. На середину кружочка выкладываем немного творога, а на него - 3 черешни. Залепляем, как классический пельмень, либо накрываем вторым кружочком и защипываем края косичкой - вареники могут быть и круглыми.
8. В кипящую подсоленную воду опускаем вареники и варим 5 - 7 минут на тихом огне после закипания.
9. Вынимаем шумовкой и подаем со сметаной или сливочным маслом.
Салат с черешней и камамбером
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НАДО (на 2 порции): 100 г черешни · 80 г камамбера · 30 г орехов или лепестков миндаля · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 ч. ложка лимонного сока · 1 ч. ложка горчицы с зернами · 1/2 ч. ложки меда · упаковка салатного микса (80 - 100 г) · щепотка соли.
ГОТОВИМ:
1. Промытые ягоды разрезаем пополам и удаляем косточки.
2. Орехи рубим ножом. Камамбер нарезаем тонкими дольками.
3. Для заправки смешиваем оливковое масло, лимонный сок, горчицу и щепотку соли.
4. Собираем салат: выкладываем на сервировочное блюдо листья салата, затем половинки черешен и камамбер. Посыпаем рублеными орехами или лепестками миндаля. Поливаем заправкой и подаем не перемешивая.
Меггилевеш
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Венгерский холодный суп-десерт. По классике нужна кислая вишня. Но кто ж нам запретит использовать сладкую черешню, правда?
НАДО (на 4 порции): 500 г черешни · 3 ст. ложки сахара · 1 палочка корицы · 10 - 15 гвоздичин · 1 л воды · 200 мл жирных сливок · 1 ст. ложка лимонного сока · веточка свежей мяты для украшения.
ГОТОВИМ:
1. Из промытых черешен удаляем косточки. Кладем в кастрюлю и заливаем водой.
2. Добавляем сахар, корицу с гвоздикой и ставим на огонь.
3. Как закипит, убавляем огонь и варим 5 минут.
4. В миску наливаем немного черешневого бульона, добавляем сливки и перемешиваем. Затем переливаем эту смесь в кастрюлю (если сразу налить сливки в кипяток, они могут свернуться).
5. Добавляем лимонный сок и перемешиваем. Пробуем на сахар.
6. Охлаждаем до теплого состояния, переносим в холодильник до полного охлаждения.
7. Подаем, украсив листиком мяты, как десерт.
Клафути из черешни
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Французский десерт. Можно готовить как в большой форме, так и в порционных формочках.
НАДО (на 2 порции): 200 г черешни · 90 мл молока · 1 яйцо · 30 г муки · 35 г сахара · 1 г разрыхлителя · 3 г ванильного сахара · 5 г сливочного масла для смазывания формочек.
ГОТОВИМ:
1. Черешню моем и сушим. В классическом рецепте косточки не удаляют. Но если это вам претит, удаляйте.
2. В миске соединяем яйцо и сахар.
3. В просеянную муку добавляем разрыхлитель и ванильный сахар, перемешиваем и всыпаем в яичную смесь. Вливаем молоко и венчиком доводим до однородности. Получается жидкое тесто, как на блины.
4. Форму или формочки смазываем сливочным маслом. Выкладываем ягоды. Заливаем жидким тестом.
5. Выпекаем 40 минут в заранее разогретой до 180 °С духовке.
6. Остужаем и подаем.