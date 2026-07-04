Клафути, меггилевеш и вареники: 4 рецепта из черешни, от которых пальчики оближешь

Вареники с черешней и творогом

НАДО (на 6 порций): 300 г творога · 400 г черешни · 60 г сахара · 550 г муки · 1 яйцо · пара щепоток соли.

ГОТОВИМ:

1. Из черешен вынимаем косточки. Посыпаем 10 г сахара и оставляем на 10 минут. Выделившийся сок сливаем.

2. В миске соединяем яйцо, 250 мл теплой воды, 20 г сахара и соль. Доводим до однородности.

3. Постепенно вводим муку. Вымешиваем эластичное тесто. Накрываем пленкой и оставляем на 15 минут при комнатной температуре.

4. В творог всыпаем 30 г сахара, растираем до однородности.

5. Стол посыпаем мукой и раскатываем тесто в пласт толщиной 2 - 3 мм.

6. Стаканом или формой для котлет вырезаем кружочки диаметром 8 - 9 см.

7. На середину кружочка выкладываем немного творога, а на него - 3 черешни. Залепляем, как классический пельмень, либо накрываем вторым кружочком и защипываем края косичкой - вареники могут быть и круглыми.

8. В кипящую подсоленную воду опускаем вареники и варим 5 - 7 минут на тихом огне после закипания.

9. Вынимаем шумовкой и подаем со сметаной или сливочным маслом.

Салат с черешней и камамбером