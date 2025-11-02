Киш без теста и другие рецепты недели

Картофель, запеченный с беконом и чеддером
НАДО (на 4 порции): 4 крупные продолговатые картофелины · 200 г сырокопченого бекона · 1 луковица · 150 г чеддера · полстакана сметаны · 2 зубчика чеснока · немного растительного масла · соль по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Картофель моем, сушим, накалываем вилкой, сбрызгиваем маслом и запекаем около 1 часа при температуре 220 °С до готовности.
2. Бекон нарезаем кубиками, жарим на сковороде до вытапливания жира. Выложить шумовкой на бумажное полотенце.
3. Если жира вытопилось много, сливаем его, оставив в сковороде 1 ст. ложку. На этом жире пассеруем лук до золотистости. Добавляем измельченный чеснок, немного соли и выключаем огонь.
4. Остывший картофель разрезаем пополам. Вынимаем ложкой мякоть, оставляя стенки толщиной 5 - 7 мм.
5. Вынутую мякоть разминаем с беконом, луком, сметаной и сыром. Приправляем черным перцем. Этой массой начиняем картофельные лодочки с горкой.
6. Выкладываем лодочки на противень, запекаем 15 - 20 минут при температуре 180 °С.
Киш без теста
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 900 г картофеля · 200 г ветчины или отварной куриной грудки · 100 г помидорок черри · небольшой пучок шпината · 5 яиц · 300 г нежирной сметаны · 100 г сыра фета · соль-перец · 1 ч. ложка сушеной паприки · 1/2 ч. ложки прованских трав.
ГОТОВИМ:
1. Картофель отвариваем. Кладем его в круглую, смазанную маслом форму (около 28 см в диаметре) и разминаем толкушкой. Далее распределяем по дну и бортикам, формируя основу киша. Разглаживаем ложкой. Смазываем маслом при помощи кисточки, чуть присаливаем и перчим.
2. Получившуюся основу подпекаем в духовке 15 - 20 минут при температуре 200 °С.
3. Заливка. Несильно взбиваем 5 яиц, добавляем сметану, соль-перец, паприку и прованские травы.
4. Начинка. Ветчину нарезаем кубиками, черри - на половинки, шпинат произвольно рубим.
5. В запеченную основу выкладываем ветчину, черри и шпинат. Заливаем заливкой. Сверху крошим фету.
6. Выпекаем 30 - 40 минут при температуре 180 °С. Немного остужаем, нарезаем и подаем.
Гратен дофинуа
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 1 кг картофеля, 500 мл молока · 100 г твердого сыра · 50 г сливочного масла · 2 зубчика чеснока · 3 щепотки мускатного ореха · 3 щепотки черного молотого перца · 1 ч. ложка соли.
ГОТОВИМ:
1. Картошку чистим и нарезаем тонкими кружочками.
2. Молоко выливаем в кастрюльку и доводим до кипения. Всыпаем соль, перец, мускатный орех. Перемешиваем.
3. Кладем в молоко картофель и варим 8 минут до полуготовности (время зависит от сорта картофеля и толщины кружочков). Иногда перемешиваем, стараясь не сломать кружочки, чтобы молоко не пригорело.
4. Чеснок нарезаем пластинками. Сыр натираем на крупной терке.
5. Форму смазываем сливочным маслом (достаточно 10 г).
6. Помещаем в форму половину картофеля. Сверху раскладываем пластинки чеснока. Затем добавляем оставшийся картофель и сливаем на него все молоко из кастрюли.
7. Посыпаем сыром и раскладываем кусочки оставшегося сливочного масла.
8. Выпекаем в духовке 25 минут при температуре 180 °С.
Сосиски с картошкой и сладким перцем
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 человек): 2 сладких перца · 500 г ваших любимых сосисок или колбасок · 5 крупных картофелин · 3 ст. ложки растительного масла · 1 луковица · соль-перец по вкусу · 2 ч. ложки сушеного розмарина или орегано.
ГОТОВИМ:
1. Сосиски или колбаски нарезаем наискосок кусочками по 3 см.
2. Перец очищаем от семян и нарезаем полосками шириной 1 см.
3. Картофель нарезаем дольками или брусочками толщиной 1 см. Лук шинкуем полукольцами.
4. Выкладываем сосиски, картофель, лук и перец на противень. Сбрызгиваем маслом, солим-перчим, посыпаем приправой и перемешиваем руками.
5. Духовку разогреваем до 200 °С и выпекаем блюдо 30 - 35 минут до готовности картофеля.