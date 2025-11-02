Киш без теста и другие рецепты недели

Картофель, запеченный с беконом и чеддером

НАДО (на 4 порции): 4 крупные продолговатые картофелины · 200 г сырокопченого бекона · 1 луковица · 150 г чеддера · полстакана сметаны · 2 зубчика чеснока · немного растительного масла · соль по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Картофель моем, сушим, накалываем вилкой, сбрызгиваем маслом и запекаем около 1 часа при температуре 220 °С до готовности.

2. Бекон нарезаем кубиками, жарим на сковороде до вытапливания жира. Выложить шумовкой на бумажное полотенце.

3. Если жира вытопилось много, сливаем его, оставив в сковороде 1 ст. ложку. На этом жире пассеруем лук до золотистости. Добавляем измельченный чеснок, немного соли и выключаем огонь.

4. Остывший картофель разрезаем пополам. Вынимаем ложкой мякоть, оставляя стенки толщиной 5 - 7 мм.

5. Вынутую мякоть разминаем с беконом, луком, сметаной и сыром. Приправляем черным перцем. Этой массой начиняем картофельные лодочки с горкой.

6. Выкладываем лодочки на противень, запекаем 15 - 20 минут при температуре 180 °С.

Киш без теста