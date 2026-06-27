Хватит жарить кабачки: вот что с ними нужно делать на самом деле

Летом кабачки появляются на прилавках и в меню почти ежедневно, и порой привычные способы приготовления — жарка или оладьи из них— уже не вызывают прежнего восторга. Хочется чего‑то нового, но без лишних хлопот. Предлагаем вариант, который порадует вкусом и не отнимет много времени: запеченные в духовке кабачки с пикантным соусом и душистыми травами.

Минимум действий — максимум вкуса

Рецепт предельно прост: потребуются лишь молодые кабачки, немного майонеза, соус чили и смесь итальянских трав. Кабачки нужно нарезать кружочками примерно сантиметровой толщины, разложить на противне и покрыть смесью соусов. Дальше все делает духовка: достаточно отправить овощи запекаться на 30–40 минут. В итоге получаются кабачки с нежной, тающей текстурой внутри и аппетитной легкой корочкой сверху.

По совету автора рецепта, к блюду отлично подойдет сметанный соус с чесноком и свежей зеленью. Такая закуска хороша сама по себе, а также станет удачным дополнением к мясу, птице или рыбе.

Не просто легкий продукт: чем полезны кабачки

О пользе кабачков напомнила кандидат медицинских наук, врач‑диетолог Римма Мойсенко : несмотря на низкую калорийность, эти овощи — настоящая кладовая ценных веществ.

«Они всегда имеют достаточно большое количество клетчатки, причем там чаще растворимая клетчатка, которая является шикарным сорбентом для желудочно‑кишечного тракта. Она вызывает абсорбцию холестерина, поэтому снижает его уровень», — пояснила специалист.

Кроме того, кабачки — хороший источник магния.

«Содержит достаточно большое количество магния, поэтому кабачки хороши для многих людей. Магний обслуживает больше 360 химических реакций в организме. Поэтому ешьте кабачки», — подчеркнула врач.

А вы любите кабачки? Как готовите их? Поделитесь в комментариях.