Капустный стейк, ленивая ачма и гедлибже: 4 рецепта, чтобы согреть семью, когда лето подвело

Капустный стейк

НАДО (на 3 порции): небольшой кочанчик капусты (~600 г) · 5 ст. л. оливкового масла · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · 1 ч. ложка чесночного порошка · черный и красный перец и соль по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Плотный кочан капусты нарезаем на стейки толщиной 2 см вдоль. Понадобится 3 стейка, кусочек кочерыжки поможет ему не развалиться.

2. Подсоленную воду доводим до кипения. Шумовкой или щипцами опускаем в воду капустные стейки. Доводим до кипения и бланшируем 4 минуты. Аккуратно вынимаем и выкладываем на три слоя бумажных полотенец, промокаем сверху.

3. Смешиваем 3 ст. ложки масла, тимьян, чеснок, перец. При помощи кисточки смазываем стейки с одной стороны.

4. На сковороде разогреваем 1 ст. ложку оливкового масла. Выкладываем стейк смазанной стороной вниз. Смазываем верхнюю сторону. Жарим до корочки 4 минуты. Переворачиваем и жарим с другой стороны.

5. Подаем со сметаной как гарнир.вкусно!

Ленивая ачма