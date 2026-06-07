Капустный стейк, ленивая ачма и гедлибже: 4 рецепта, чтобы согреть семью, когда лето подвело

Капустный стейк
НАДО (на 3 порции): небольшой кочанчик капусты (~600 г) · 5 ст. л. оливкового масла · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · 1 ч. ложка чесночного порошка · черный и красный перец и соль по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Плотный кочан капусты нарезаем на стейки толщиной 2 см вдоль. Понадобится 3 стейка, кусочек кочерыжки поможет ему не развалиться.
2. Подсоленную воду доводим до кипения. Шумовкой или щипцами опускаем в воду капустные стейки. Доводим до кипения и бланшируем 4 минуты. Аккуратно вынимаем и выкладываем на три слоя бумажных полотенец, промокаем сверху.
3. Смешиваем 3 ст. ложки масла, тимьян, чеснок, перец. При помощи кисточки смазываем стейки с одной стороны.
4. На сковороде разогреваем 1 ст. ложку оливкового масла. Выкладываем стейк смазанной стороной вниз. Смазываем верхнюю сторону. Жарим до корочки 4 минуты. Переворачиваем и жарим с другой стороны.
5. Подаем со сметаной как гарнир.вкусно!
Ленивая ачма
Фото: Shutterstock
НАДО (на 5 порций): 2 листа тонкого лаваша · 300 г творога · 100 г сметаны · 50 мл кефира · 20 г зеленого лука · 1 яйцо · 1/3 ч. ложки соли.
ГОТОВИМ:
1. В миске соединяем кефир, яйцо и соль.
2. Лук мелко шинкуем.
3. Смешиваем творог, сметану, лук. Слегка присаливаем.
4. Лаваш нарезаем на прямоугольники по размеру формы. Один прямоугольник делаем больше других, чтобы он покрыл дно и бортики. Всего примерно 5 прямоугольников.
5. Выстилаем форму большим куском лаваша. Смазываем заливкой при помощи кисточки.
6. Выкладываем 1/5 начинки. Затем кладем лист лаваша и снова смазываем. Повторяем, пока на закончатся начинка и заливка.
7. Выпекаем 25 - 30 минут при 180 °С.
Мясные гнезда с яичком
Фото: Shutterstock
НАДО (на 3 порции): 600 г мясного фарша · 4 ломтика белого хлеба · 1 луковица · 4 зубчика чеснока · 1/2 ч. ложки соли · 1 ч. ложка черного молотого перца · 1 большое яйцо в фарш и еще 6 шт. С2 для гнезд · 1 стакан молока · зелень для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Хлеб заливаем молоком и оставляем на 5 минут.
2. Фарш соединяем с яйцом, солью и перцем.
3. Хлеб отжимаем и кладем в блендер. Туда же отправляем лук и чеснок. Пробиваем до однородности и добавляем в фарш. Вымешиваем и отбиваем.
4. Фарш делим на 6 частей и формируем шарики.
5. Выкладываем на смазанный маслом или застланный пергаментом противень.
6. Стаканом формируем углубления, помогаем руками.
7. Выпекаем гнезда 35 минут при температуре 180 °С.
8. Вынимаем противень, разбиваем в углубления по яйцу. Присаливаем. Запекаем еще 10 минут.
9. Подаем, посыпав зеленью, с любым гарниром.
Гедлибже
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Курица в сметанном соусе, блюдо кабардино-балкарской кухни.
НАДО (на 4 порции): 1 курица (или ее части - например, 8 голеней) · 4 ст. ложки сметаны · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 200 мл куриного бульона · 2 ст. ложки подсолнечного масла · 1/2 ст. ложки муки · 1 ч. ложка сушеной паприки · 1 ч. ложка сушеного базилика · соль-перец · немного свежей петрушки для подачи.
ГОТОВИМ:
1. На сковороде хорошо разогреваем немного масла и выкладываем куски курицы. Жарим до корочки со всех сторон.
2. Лук мелко шинкуем и добавляем в сковороду. Жарим пару минут.
3. Добавляем измельченный чеснок.
4. В бульоне (или в воде) разводим сметану и муку. Заливаем этим соусом содержимое сковороды. Доводим до кипения.
5. Солим-перчим, добавляем базилик и паприку. Перемешиваем и тушим под крышкой на тихом огне 20 - 30 минут.
6. Подаем, посыпав рубленой петрушкой.