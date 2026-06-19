Какой картофель выбрать для салата: раскрываем секрет шеф-поваров

Картофельный салат — частый гость на наших столах: он подходит и для праздничного меню, и для легкого семейного ужина. Но чтобы блюдо получилось по‑настоящему вкусным, важно правильно подобрать сорт картофеля и соблюсти технологию приготовления. Разберемся, какой картофель лучше всего подойдет для салата и как его грамотно приготовить.

Какой картофель выбрать

Для картофельного салата стоит отдать предпочтение молодым клубням с плотной структурой — они не развариваются в процессе варки и сохраняют форму после нарезки. Такие сорта в кулинарной среде называют «восковыми»: у них тонкая гладкая кожура и относительно низкое содержание крахмала.

«Если вы собрались отварить его для салата или гарнира, то выбирайте сорта для варки или универсальный. Такие корнеплоды хорошо держат форму, при этом внутри будут мягкими и сочными, в них меньшее содержание крахмала», — поясняет шеф‑повар и ресторатор Александр Растунин.

Как правильно варить картофель для салата

Многие допускают ошибку, отправляя клубни в кипящую воду. Чтобы картофель приготовился равномерно, его нужно заливать холодной водой:

Положите клубни в кастрюлю. Залейте водой так, чтобы она слегка покрывала картофель. Доведите до кипения и варите до готовности.

Такой способ помогает сохранить текстуру и не дает картофелю развалиться.

Рецепт идеальной заправки

Вместо привычного майонеза попробуйте особую заправку — она подчеркнет вкус картофеля и сделает салат более изысканным. Вам понадобится:

½ ч. л. дижонской горчицы;

1 ст. л. красного винного уксуса;

2 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. оливкового масла;

щепотка соли.

Взбейте все ингредиенты до однородной консистенции — и заправка готова!

Почему важно заправлять теплый картофель

После варки слегка обсушите клубни бумажным полотенцем и сразу смешайте с заправкой. Теплый картофель гораздо лучше впитывает ароматы горчицы, масла и уксуса — благодаря этому вкус салата становится насыщеннее.

Дополнительные ингредиенты

Когда картофель остынет, можно дополнить салат другими компонентами — по вашему вкусу:

зеленый лук;

каперсы;

корнишоны;

свежая зелень.

Если готовите салат заранее, храните картофель отдельно от остальных ингредиентов и заправки. Добавляйте их непосредственно перед подачей — так вы сохраните текстуру и свежесть блюда.

Такой салат отлично подойдет как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к рыбе, мясу на гриле и сезонным овощам. Приятного аппетита!