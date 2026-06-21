Июньский стол: фаршированная куриная грудка, кабачковый рулет и десерт без выпечки

Галета с абрикосами

НАДО (на 6 порций): Тесто: 200 г муки · 100 г сливочного масла · 100 г сметаны · 30 г сахара · шепотка соли. Начинка: 500 г абрикосов · 30 г миндальных лепестков · 1 ст. ложка сахара · 1 ст. ложка крахмала.

ГОТОВИМ:

1. В чашу блендера помещаем муку, нарезанное кубиками холодное сливочное масло, сахар и соль. Пробиваем в крошку. Если блендера нет, натрите холодное масло на терке и быстро замешайте крошку руками.

2. Добавляем сметану и снова пробиваем (или вымешиваем). Формируем шар, заворачиваем в пленку и кладем в холодильник на полчаса.

3. Абрикосы моем, обсушиваем, удаляем косточки. Оставляем половинками или нарезаем их на четвертинки - если абрикосы крупные.

4. Кладем на стол пергамент, припыляем мукой. Раскатываем тесто в круг толщиной примерно 4 - 5 мм.

5. Присыпаем тесто крахмалом при помощи ситечка, не доходя до края 3 см.

6. Выкладываем абрикосы на крахмал. Посыпаем сахаром и миндальными лепестками.

7. Края теста кладем на начинку и формируем складки.

8. Выпекаем 30 - 35 минут в разогретой до 180 °С духовке.

9. Даем остыть, нарезаем, подаем.

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