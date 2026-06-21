Июньский стол: фаршированная куриная грудка, кабачковый рулет и десерт без выпечки

Галета с абрикосами
НАДО (на 6 порций): Тесто: 200 г муки · 100 г сливочного масла · 100 г сметаны · 30 г сахара · шепотка соли. Начинка: 500 г абрикосов · 30 г миндальных лепестков · 1 ст. ложка сахара · 1 ст. ложка крахмала.
ГОТОВИМ:
1. В чашу блендера помещаем муку, нарезанное кубиками холодное сливочное масло, сахар и соль. Пробиваем в крошку. Если блендера нет, натрите холодное масло на терке и быстро замешайте крошку руками.
2. Добавляем сметану и снова пробиваем (или вымешиваем). Формируем шар, заворачиваем в пленку и кладем в холодильник на полчаса.
3. Абрикосы моем, обсушиваем, удаляем косточки. Оставляем половинками или нарезаем их на четвертинки - если абрикосы крупные.
4. Кладем на стол пергамент, припыляем мукой. Раскатываем тесто в круг толщиной примерно 4 - 5 мм.
5. Присыпаем тесто крахмалом при помощи ситечка, не доходя до края 3 см.
6. Выкладываем абрикосы на крахмал. Посыпаем сахаром и миндальными лепестками.
7. Края теста кладем на начинку и формируем складки.
8. Выпекаем 30 - 35 минут в разогретой до 180 °С духовке.
9. Даем остыть, нарезаем, подаем.
Куриная грудка, фаршированная шпинатом и сыром
Фото: Shutterstock
НАДО (на 3 порции): 3 одинаковых больших куриных филе весом 350 - 400 г · 200 г творожного сыра · 100 г помидорок черри · 60 г шпината · 1/2 ч. ложки копченой паприки · 1/2 ч. ложки сушеного чеснока · 1 ч. ложка прованских трав · соль · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Шпинат режем и жарим на капле масла 2 - 3 минуты.
2. Остывший шпинат смешиваем с творожным сыром.
3. Острым ножом делаем надрез в центре филе, формируя кармашек - нужно постараться сформировать достаточную полость при небольшом разрезе снаружи.
4. Растительное масло смешиваем с приправами и солью. Смазываем этой смесью с двух сторон.
5. Вкладываем в кармашек творожно-шпинатную смесь.
6. Обжариваем филе с двух сторон до золотистого цвета на среднем огне, аккуратно переворачивая - так, чтобы разрез не оказывался снизу, и начинка не вытекала. За пару минут до готовности добавляем половинки черри.
7. Подаем с салатом из свежих овощей и любым гарниром.
Клубничный трайфл
Фото: Shutterstock
Британский десерт, в котором используют обрезки бисквита. Не печь же его специально, правда? Обойдемся печеньем.
НАДО (на 3 порции): 150 г песочного печенья · 150 г клубники · 20 г сахарной пудры · 100 г сливок 33%.
ГОТОВИМ:
1. Клубнику моем, сушим, нарезаем ломтиками или как вам хочется.
2. Печенье кладем в пакетик и давим скалкой в крошку.
3. Сливки прямо из холодильника помещаем в миску, добавляем сахарную пудру и взбиваем в пышный крем венчиком или миксером.
4. В формочки (стаканы, креманки) выкладываем половину клубники и половину печенья.
5. Выкладываем взбитые сливки.
6. Поверх выкладываем оставшиеся печенье и клубнику.
Кабачковый рулет с мясом
Фото: Shutterstock
Превосходная летняя закуска.
НАДО (на 4 порции): 2 яйца · 1 желток · 2 - 3 некрупных молодых кабачка · 2 - 3 ст. ложки муки · 400 г мясного фарша · 3 ст. ложки майонеза · 100 г сыра · небольшой пучок свежего укропа · 10 г растительного масла · соль-перец · специи по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Чистые кабачки натираем на терке вместе с кожурой. Даем немного постоять и отжимаем.
2. К кабачкам добавляем два яйца, 2 ст. ложки майонеза, соль-перец. Перемешиваем.
3. Добавляем муку и перемешиваем.
4. Стандартный противень застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом. Выкладываем смесь и распределяем тонким слоем по всей поверхности.
5. Выпекаем 15 - 20 минут в разогретой до 180 °С духовке до легкой румяности.
6. В это время готовим фарш: добавляем соль-перец и специи, рубленый укроп, 1 ст. ложку майонеза (не кладите, если фарш жирный), тертый сыр. Хорошо вымешиваем.
7. Кабачковый пласт слегка остужаем, чтобы он хорошо отставал от пергамента.
8. Выкладываем фарш и распределяем по всей поверхности.
9. Приподнимая пергамент, сворачиваем рулет.
10. Выпекаем 40 минут в разогретой до 180 °С духовке. За 10 минут до окончания смазываем желтком.
11. Подаем теплым или холодным, нарезав на слайсы.