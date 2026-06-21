Июньский стол: фаршированная куриная грудка, кабачковый рулет и десерт без выпечки

Фото: Shutterstock

Чем пахнет июнь.

Содержание

Галета с абрикосами

НАДО (на 6 порций): Тесто: 200 г муки · 100 г сливочного масла · 100 г сметаны · 30 г сахара · шепотка соли. Начинка: 500 г абрикосов · 30 г миндальных лепестков · 1 ст. ложка сахара · 1 ст. ложка крахмала.

ГОТОВИМ:

1. В чашу блендера помещаем муку, нарезанное кубиками холодное сливочное масло, сахар и соль. Пробиваем в крошку. Если блендера нет, натрите холодное масло на терке и быстро замешайте крошку руками.

2. Добавляем сметану и снова пробиваем (или вымешиваем). Формируем шар, заворачиваем в пленку и кладем в холодильник на полчаса.

3. Абрикосы моем, обсушиваем, удаляем косточки. Оставляем половинками или нарезаем их на четвертинки - если абрикосы крупные.

4. Кладем на стол пергамент, припыляем мукой. Раскатываем тесто в круг толщиной примерно 4 - 5 мм.

5. Присыпаем тесто крахмалом при помощи ситечка, не доходя до края 3 см.

6. Выкладываем абрикосы на крахмал. Посыпаем сахаром и миндальными лепестками.

7. Края теста кладем на начинку и формируем складки.

8. Выпекаем 30 - 35 минут в разогретой до 180 °С духовке.

9. Даем остыть, нарезаем, подаем.

Куриная грудка, фаршированная шпинатом и сыром

Фото: Shutterstock

НАДО (на 3 порции): 3 одинаковых больших куриных филе весом 350 - 400 г · 200 г творожного сыра · 100 г помидорок черри · 60 г шпината · 1/2 ч. ложки копченой паприки · 1/2 ч. ложки сушеного чеснока · 1 ч. ложка прованских трав · соль · масло для жарки.

ГОТОВИМ:

1. Шпинат режем и жарим на капле масла 2 - 3 минуты.

2. Остывший шпинат смешиваем с творожным сыром.

3. Острым ножом делаем надрез в центре филе, формируя кармашек - нужно постараться сформировать достаточную полость при небольшом разрезе снаружи.

4. Растительное масло смешиваем с приправами и солью. Смазываем этой смесью с двух сторон.

5. Вкладываем в кармашек творожно-шпинатную смесь.

6. Обжариваем филе с двух сторон до золотистого цвета на среднем огне, аккуратно переворачивая - так, чтобы разрез не оказывался снизу, и начинка не вытекала. За пару минут до готовности добавляем половинки черри.

7. Подаем с салатом из свежих овощей и любым гарниром.

Клубничный трайфл

Фото: Shutterstock

Британский десерт, в котором используют обрезки бисквита. Не печь же его специально, правда? Обойдемся печеньем.

НАДО (на 3 порции): 150 г песочного печенья · 150 г клубники · 20 г сахарной пудры · 100 г сливок 33%.

ГОТОВИМ:

1. Клубнику моем, сушим, нарезаем ломтиками или как вам хочется.

2. Печенье кладем в пакетик и давим скалкой в крошку.

3. Сливки прямо из холодильника помещаем в миску, добавляем сахарную пудру и взбиваем в пышный крем венчиком или миксером.

4. В формочки (стаканы, креманки) выкладываем половину клубники и половину печенья.

5. Выкладываем взбитые сливки.

6. Поверх выкладываем оставшиеся печенье и клубнику.

Кабачковый рулет с мясом

Фото: Shutterstock

Превосходная летняя закуска.

НАДО (на 4 порции): 2 яйца · 1 желток · 2 - 3 некрупных молодых кабачка · 2 - 3 ст. ложки муки · 400 г мясного фарша · 3 ст. ложки майонеза · 100 г сыра · небольшой пучок свежего укропа · 10 г растительного масла · соль-перец · специи по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Чистые кабачки натираем на терке вместе с кожурой. Даем немного постоять и отжимаем.

2. К кабачкам добавляем два яйца, 2 ст. ложки майонеза, соль-перец. Перемешиваем.

3. Добавляем муку и перемешиваем.

4. Стандартный противень застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом. Выкладываем смесь и распределяем тонким слоем по всей поверхности.

5. Выпекаем 15 - 20 минут в разогретой до 180 °С духовке до легкой румяности.

6. В это время готовим фарш: добавляем соль-перец и специи, рубленый укроп, 1 ст. ложку майонеза (не кладите, если фарш жирный), тертый сыр. Хорошо вымешиваем.

7. Кабачковый пласт слегка остужаем, чтобы он хорошо отставал от пергамента.

8. Выкладываем фарш и распределяем по всей поверхности.

9. Приподнимая пергамент, сворачиваем рулет.

10. Выпекаем 40 минут в разогретой до 180 °С духовке. За 10 минут до окончания смазываем желтком.

11. Подаем теплым или холодным, нарезав на слайсы.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также