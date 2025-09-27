Итальянские панцеротти и другие рецепты недели

Итальянские панцеротти
Традиционная начинка - помидоры и моцарелла, отчего панцеротти немного напоминают мини-версию закрытой пиццы кальцоне. Только панцеротти не выпекают, а жарят в масле.
НАДО (на 6 порций): 400 г муки · 200 мл воды · 50 мл оливкового масла · 1/3 ч. ложки соли · пакетик сухих дрожжей · 1/2 ч. ложки сахара · 3 - 4 томата среднего размера · 200 г моцареллы для пиццы · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · соль-перец · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Начинаем с теста. Дрожжи растворяем в 200 мл теплой воды (не выше 40 °С) с сахаром. Даем вспениться 10 минут.
2. Муку просеиваем в миску, добавляем соль, оливковое масло и воду с подошедшими дрожжами. Замешиваем тесто. Оставляем на расстойку на час-полтора.
3. Томаты ошпариваем кипятком, снимаем кожицу и нарезаем мелкими кубиками.
4. На сковороде разогреваем 1 ч. ложку масла, добавляем нарезанные томаты и доводим до кипения. Солим-перчим, добавляем тимьян, давим лопаткой. Выключаем огонь.
5. Тесто раскатываем в пласт толщиной 3 мм и вырезаем кружочки диаметром 10 - 12 см (например, кружкой, пиалой).
6. Смазываем кружок подготовленными томатами, не доходя до края. Кладем на половину кружка пару ломтиков моцареллы и защипываем, придавая пирожку форму полумесяца.
7. В сковороде разогреваем масло и жарим как обычные пирожки до румяности с двух сторон.
8. Выкладываем на бумажное полотенце и подаем горячими.
Корнуоллские пирожки
Фото: Shutterstock
Корнуолл - это графство в Англии. Когда-то эти большие сытные пирожки - корниш пасти - пекли своим мужьям жены шахтеров.
НАДО (на 4 порции): Тесто: 350 г муки · 100 мл воды · 150 г сливочного масла · 1 ч. ложка соли. Начинка: 250 г говяжьей мякоти · 200 г картофеля · 1 морковка · 1 луковица · соль-перец. Также 1 яйцо и 1 ст. ложка молока для смазывания пирожков.
ГОТОВИМ:
1. В блендере соединяем муку, соль и кусочки холодного сливочного масла. Пробиваем в крошку. Можно растереть муку с маслом и руками.
2. Добавляем воду и замешиваем эластичное тесто. Заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на полчаса.
3. Мясо нарезаем ножом мелкими кубиками.
4. Лук мелко шинкуем, картофель и морковь нарезаем мелкими кубиками.
5. Смешиваем мясо и овощи, солим-перчим.
6. Тесто делим на 4 части, формируем шарики и раскатываем каждый в круг диаметром 20 см.
7. На половинку круга выкладываем четверть начинки. Накрываем второй половиной и защипываем края веревочкой (или как получится). В центре делаем отверстие для выхода пара.
8. Смазываем взбитым яйцом с молоком.
9. Выпекаем в духовке около 50 минут при температуре 180 °С.
Испанские эмпанадас
Фото: Shutterstock
НАДО (на 12 - 15 штук): Тесто: полкило муки · 100 г сливочного масла · 2 яйца · 200 мл теплой воды · 1 ч. ложка соли. Начинка: 700 г говяжьего фарша · 2 луковицы · 3 зубчика чеснока · 2 сладких перца · 2 яйца для смазывания · соль-перец · 2 ст. ложки растительного масла · 1 ч. ложка орегано · 1 ч. ложка зиры · 1 ст. ложка паприки.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем муку и соль. Добавляем кубики сливочного масла и яйца.
Замешиваем тесто, постепенно добавляя теплую воду. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Формируем шар, накрываем пленкой и даем постоять 1 час.
2. Лук и чеснок мелко шинкуем. Сладкий перец нарезаем мелкими кубиками.
3. В сковороде разогреваем масло, слегка обжариваем лук, чеснок и сладкий перец.
4. Добавляем фарш, солим, перчим, добавляем специи. Доводим до полной готовности мяса. Даем начинке остыть.
5. Тесто делим на 12 - 15 шариков. Раскатываем их в кружки диаметром 10 - 12 см.
6. Выкладываем на половину кружка начинку и накрываем второй половиной. Защипываем косичкой или приминаем края зубцами вилки.
7. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом и смазываем слегка взбитым яйцом.
8. Выпекаем 20 - 30 минут при температуре 180 °С.
Тиропитакья по-гречески
Фото: Shutterstock
Пирожки с сыром из тонкого слоеного теста фило.
НАДО (на 6 порций): упаковка замороженного теста фило (450 г) · 400 г сыра фета · 340 г полутвердого сыра · 100 сливочного сыра типа «филадельфия» · 2 яйца + 1 желток · 120 г копченой грудинки · 70 мл растительного масла · 80 г сливочного масла · соль-перец. Также 1 яйцо для смазывания и 30 г кунжута для посыпки.
ГОТОВИМ:
1. Грудинку нарезаем мелкими кубиками и поджариваем на сковороде. Лишний жир сливаем.
2. Смешиваем растительное масло и растопленное сливочное.
3. Натираем твердый сыр на терке.
4. К сыру добавляем фету, сливочный сыр, яйца, обжаренную грудинку. Солим-перчим и перемешиваем до однородности.
5. Размороженное по инструкции тесто раскрываем и разрезаем вдоль пополам.