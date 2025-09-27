Итальянские панцеротти и другие рецепты недели

Итальянские панцеротти

Традиционная начинка - помидоры и моцарелла, отчего панцеротти немного напоминают мини-версию закрытой пиццы кальцоне. Только панцеротти не выпекают, а жарят в масле.

НАДО (на 6 порций): 400 г муки · 200 мл воды · 50 мл оливкового масла · 1/3 ч. ложки соли · пакетик сухих дрожжей · 1/2 ч. ложки сахара · 3 - 4 томата среднего размера · 200 г моцареллы для пиццы · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · соль-перец · масло для жарки.

ГОТОВИМ:

1. Начинаем с теста. Дрожжи растворяем в 200 мл теплой воды (не выше 40 °С) с сахаром. Даем вспениться 10 минут.

2. Муку просеиваем в миску, добавляем соль, оливковое масло и воду с подошедшими дрожжами. Замешиваем тесто. Оставляем на расстойку на час-полтора.

3. Томаты ошпариваем кипятком, снимаем кожицу и нарезаем мелкими кубиками.

4. На сковороде разогреваем 1 ч. ложку масла, добавляем нарезанные томаты и доводим до кипения. Солим-перчим, добавляем тимьян, давим лопаткой. Выключаем огонь.

5. Тесто раскатываем в пласт толщиной 3 мм и вырезаем кружочки диаметром 10 - 12 см (например, кружкой, пиалой).

6. Смазываем кружок подготовленными томатами, не доходя до края. Кладем на половину кружка пару ломтиков моцареллы и защипываем, придавая пирожку форму полумесяца.

7. В сковороде разогреваем масло и жарим как обычные пирожки до румяности с двух сторон.

8. Выкладываем на бумажное полотенце и подаем горячими.

Корнуоллские пирожки