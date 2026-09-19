Гречка с грибами в сливочном соусе и крем-суп с каплями трюфельного масла: 2 рецепта для грибного сезона

Гречка под сливочно-грибным соусом
Скучная крупа превращается в изысканное блюдо - особенно если грибы взять белые. Но можно и с магазинными шампиньонами.
НАДО (на 4 порции): 200 г сухой гречневой крупы · 300 г грибов · 1 луковица · 1 морковка · 200 мл сливок · 2 ст. ложки растительного масла · 400 мл воды или бульона · 50 г пармезана · соль-перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Гречку промываем, кладем в пустой сотейник и прокаливаем до орехового аромата.
2. Заливаем бульоном или водой, солим и варим как обычно.
3. Грибы промываем и, если этого требуют правила относительно конкретного вида, предварительно отвариваем (белые достаточно проварить 15 - 20 минут) и потом откидываем на дуршлаг. Нарезаем на кусочки одинакового размера.
4. В сухую сковороду закладываем грибы и включаем огонь. Выпариваем влагу и только после этого добавляем масло. Жарим около 10 - 15 минут до начала подрумянивания.
5. Мелко шинкуем лук, натираем морковь и отправляем к грибам. Жарим минут 7, помешивая.
6. Заливаем сливки, солим-перчим, тушим под крышкой на тихом огне.
7. Посыпаем тертым пармезаном и перемешиваем.
8. Подаем, выкладывая на тарелку сначала гречку, а сверху - соус. Второй вариант: в соус добавляем отварную гречку, перемешиваем, прогреваем и подаем.
Крем-суп из белых грибов
Фото: Shutterstock
В лесу ни одного боровика? Замороженные или сушеные тоже отлично подойдут.
НАДО (на 2 порции): 300 г белых грибов · 400 мл куриного бульона · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 1 картофелина · 150 мл жирных сливок · 1 ст. ложка сливочного масла · 1 ст. ложка оливкового масла · соль-перец · зелень для подачи · 1 ст. ложка трюфельного масла.
ГОТОВИМ:
1. Грибы чистим, ополаскиваем, крупно нарезаем.
2. Мелко шинкуем лук и измельчаем чеснок, крупно нарезаем очищенный картофель.
3. В кастрюле с толстым дном разогреваем оливковое и сливочное масло. Закладываем лук и чеснок, жарим пару минут.
4. Кладем грибы и картофель. Тушим, выпаривая жидкость.
5. Заливаем бульоном, доводим до кипения. солим-перчим и варим на тихом огне 20 минут.
6. Снимаем с огня, вынимаем несколько грибных кусочков, а остальное пробиваем погружным блендером до однородности.
7. Вливаем сливки и снова пробиваем блендером.
8. Возвращаем на огонь и прогреваем суп, не давая ему бурно кипеть, чтобы не свернулись сливки. Проверяем на соль.
9. Разливаем по тарелкам и украшаем зеленью, кусочками отварных грибов и каплями трюфельного масла.