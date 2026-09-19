Гречка с грибами в сливочном соусе и крем-суп с каплями трюфельного масла: 2 рецепта для грибного сезона

Гречка под сливочно-грибным соусом

Скучная крупа превращается в изысканное блюдо - особенно если грибы взять белые. Но можно и с магазинными шампиньонами.

НАДО (на 4 порции): 200 г сухой гречневой крупы · 300 г грибов · 1 луковица · 1 морковка · 200 мл сливок · 2 ст. ложки растительного масла · 400 мл воды или бульона · 50 г пармезана · соль-перец по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Гречку промываем, кладем в пустой сотейник и прокаливаем до орехового аромата.

2. Заливаем бульоном или водой, солим и варим как обычно.

3. Грибы промываем и, если этого требуют правила относительно конкретного вида, предварительно отвариваем (белые достаточно проварить 15 - 20 минут) и потом откидываем на дуршлаг. Нарезаем на кусочки одинакового размера.

4. В сухую сковороду закладываем грибы и включаем огонь. Выпариваем влагу и только после этого добавляем масло. Жарим около 10 - 15 минут до начала подрумянивания.

5. Мелко шинкуем лук, натираем морковь и отправляем к грибам. Жарим минут 7, помешивая.

6. Заливаем сливки, солим-перчим, тушим под крышкой на тихом огне.

7. Посыпаем тертым пармезаном и перемешиваем.

8. Подаем, выкладывая на тарелку сначала гречку, а сверху - соус. Второй вариант: в соус добавляем отварную гречку, перемешиваем, прогреваем и подаем.

Крем-суп из белых грибов