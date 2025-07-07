Готовим салат оливье по столичному рецепту: говяжий язык, картофель и яблоко

Оливье. Фото: Global Look Press

Эта легкая закуска станет любимой у всей семьи.

Один из самых популярных салатов — оливье, можно приготовить по разным рецептам, пишет mk.ru. Попробует "столичный" метод. В салате не будет колбасы, зато можно добавить говяжий язык. Получится еще вкуснее и полезнее.

Ингредиенты:

  • Говяжий язык — 300–400 гр;
  • Картофель — 3 шт среднего размера;
  • Морковь — 2 средних штуки;
  • Варёные яйца — 3–4 шт;
  • Репчатый лук — 1 небольшая луковица;
  • Яблоко зелёное — 1 шт;
  • Солёные огурцы — 2–3 шт;
  • Консервированный зелёный горошек — 1 банка (~200 г);
  • Майонез — по вкусу.

Способ приготовления:

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

  1. Отваривание языка: Отвариваем говяжий язык до готовности (примерно 1,5–2 часа). После варки очищаем язык от кожицы и остужаем.
  2. Очистка овощей: Очищаем картофель и морковь. Затем отвариваем овощи до мягкости примерно 20–30 минут. Остужаем.
  3. Подготовка яиц: Варим куриные яйца вкрутую около 8–10 минут, затем охлаждаем и чистим.
  4. Подготовьте остальные ингредиенты: Лук мелко режем кубиками. Огурцы также измельчаем небольшими кусочками. Зеленое яблоко моем, очищаем от сердцевины и шинкуем мелкими кубиками.

Шаг 2: Нарезка компонентов салата

  1. Язык нарезаем мелкими кубиками.
  2. Вареный картофель и морковь нарезаются такими же мелкими кубиками.
  3. Яйца измельчаем ножом или используем крупную терку.
  4. Добавляем консервированный зеленый горошек прямо из банки, предварительно слив жидкость.

Шаг 3: Смешивание и заправка

  1. Все подготовленные компоненты складываем в большую миску.
  2. Заправляем салат майонезом по своему вкусу.
  3. Тщательно перемешиваем, проверяя консистенцию и вкусовые качества.

Шаг 4: Украшение и подача

Перед подачей салат лучше всего охладить в холодильнике около 30 минут. Перед подачей можно украсить свежей зеленью петрушки или укропа.

Подача:

Салат оливье традиционно подается в глубокой тарелке или специальном салатнике. Приятного аппетита!

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