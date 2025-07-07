Готовим салат оливье по столичному рецепту: говяжий язык, картофель и яблоко

Один из самых популярных салатов — оливье, можно приготовить по разным рецептам, пишет
Ингредиенты:
- Говяжий язык — 300–400 гр;
- Картофель — 3 шт среднего размера;
- Морковь — 2 средних штуки;
- Варёные яйца — 3–4 шт;
- Репчатый лук — 1 небольшая луковица;
- Яблоко зелёное — 1 шт;
- Солёные огурцы — 2–3 шт;
- Консервированный зелёный горошек — 1 банка (~200 г);
- Майонез — по вкусу.
Способ приготовления:
Шаг 1: Подготовка ингредиентов
- Отваривание языка: Отвариваем говяжий язык до готовности (примерно 1,5–2 часа). После варки очищаем язык от кожицы и остужаем.
- Очистка овощей: Очищаем картофель и морковь. Затем отвариваем овощи до мягкости примерно 20–30 минут. Остужаем.
- Подготовка яиц: Варим куриные яйца вкрутую около 8–10 минут, затем охлаждаем и чистим.
- Подготовьте остальные ингредиенты: Лук мелко режем кубиками. Огурцы также измельчаем небольшими кусочками. Зеленое яблоко моем, очищаем от сердцевины и шинкуем мелкими кубиками.
Шаг 2: Нарезка компонентов салата
- Язык нарезаем мелкими кубиками.
- Вареный картофель и морковь нарезаются такими же мелкими кубиками.
- Яйца измельчаем ножом или используем крупную терку.
- Добавляем консервированный зеленый горошек прямо из банки, предварительно слив жидкость.
Шаг 3: Смешивание и заправка
- Все подготовленные компоненты складываем в большую миску.
- Заправляем салат майонезом по своему вкусу.
- Тщательно перемешиваем, проверяя консистенцию и вкусовые качества.
Шаг 4: Украшение и подача
Перед подачей салат лучше всего охладить в холодильнике около 30 минут. Перед подачей можно украсить свежей зеленью петрушки или укропа.
Подача:
Салат оливье традиционно подается в глубокой тарелке или специальном салатнике. Приятного аппетита!