Готовим салат оливье по столичному рецепту: говяжий язык, картофель и яблоко

Один из самых популярных салатов — оливье, можно приготовить по разным рецептам, пишет mk.ru . Попробует "столичный" метод. В салате не будет колбасы, зато можно добавить говяжий язык. Получится еще вкуснее и полезнее .

Ингредиенты:

Говяжий язык — 300–400 гр;

Картофель — 3 шт среднего размера;

Морковь — 2 средних штуки;

Варёные яйца — 3–4 шт;

Репчатый лук — 1 небольшая луковица;

Яблоко зелёное — 1 шт;

Солёные огурцы — 2–3 шт;

Консервированный зелёный горошек — 1 банка (~200 г);

Майонез — по вкусу.

Способ приготовления:

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

Отваривание языка: Отвариваем говяжий язык до готовности (примерно 1,5–2 часа). После варки очищаем язык от кожицы и остужаем. Очистка овощей: Очищаем картофель и морковь. Затем отвариваем овощи до мягкости примерно 20–30 минут. Остужаем. Подготовка яиц: Варим куриные яйца вкрутую около 8–10 минут, затем охлаждаем и чистим. Подготовьте остальные ингредиенты: Лук мелко режем кубиками. Огурцы также измельчаем небольшими кусочками. Зеленое яблоко моем, очищаем от сердцевины и шинкуем мелкими кубиками.

Шаг 2: Нарезка компонентов салата

Язык нарезаем мелкими кубиками. Вареный картофель и морковь нарезаются такими же мелкими кубиками. Яйца измельчаем ножом или используем крупную терку. Добавляем консервированный зеленый горошек прямо из банки, предварительно слив жидкость.

Шаг 3: Смешивание и заправка

Все подготовленные компоненты складываем в большую миску. Заправляем салат майонезом по своему вкусу. Тщательно перемешиваем, проверяя консистенцию и вкусовые качества.

Шаг 4: Украшение и подача

Перед подачей салат лучше всего охладить в холодильнике около 30 минут. Перед подачей можно украсить свежей зеленью петрушки или укропа.

Подача:

Салат оливье традиционно подается в глубокой тарелке или специальном салатнике. Приятного аппетита!