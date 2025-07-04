Этим детям нельзя есть мороженое: диетолог все объяснила

У мороженого есть свои плюсы и минусы. Есть его можно далеко не всем детям. А тем, кому уже разрешено, необходимо знать безопасные порции этого холодного лакомства.

Все объяснила диетолог, терапевт, спикер образовательных программ академии Докстарклаб Асият Байчорова. Оказывается, маленьким детям мороженое лучше не давать!

"Для детей до 2 лет мороженое не рекомендуется. Для детей 3-5 лет порция не должна превышать 50 г (полстаканчика) 2-3 раза в неделю, а для детей 6-10 лет – 80-100 г 3-4 раза в неделю", — рассказала Асият Байчорова в беседе с kp.ru.

Чем хорошо мороженое? Это очевидно: оно вкусное, поднимает настроение, дает энергию. Но нужно обязательно выбирать качественный продукт. Лучшее мороженое сделано из молока. Если лакомство приготовлено из суррогата, лучше пройдите мимо.

И конечно, мороженое должно стать дополнением к основному приему пищи. И ни в коем случае не заменять его. Тогда все будет хорошо!