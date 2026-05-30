Дети будут в восторге, не каждый взрослый устоит: готовим «абрикосы» из творога с миндалем вместо косточки

Хотите удивить детей вкусным и необычным десертом? Предлагаем рецепт «абрикосов» из творога с миндальной «косточкой» — лакомство, которое покорит и малышей, и взрослых! Готовится просто, а результат впечатляет — попробуйте и убедитесь сами!

Почему же эти шарики получили название «абрикосов»?

После обжаривания и добавления насыщенного по цвету варенья небольшие золотистые шарики становятся очень похожи на спелые абрикосы. Для большего сходства с настоящим фруктом внутрь помещают ядрышко миндаля.

Зачем творог пропускают через мясорубку?

Для приготовления «абрикосов» творог рекомендуется самостоятельно измельчить с помощью мясорубки — так масса получится однородной и нежной. Можно использовать готовый пластовой творог, но есть риск, что производитель включил в состав подсластители, а избыточная сладость в десерте нежелательна.

Если же оставить творог зернистым, шарики попросту не сформируются.

Как приготовить «абрикосы» из творога?

Вам понадобятся:

300 г творога;

2 яйца;

200 г муки;

1 ч. л. соды;

100 г варенья;

немного манки;

сахар и соль — по вкусу;

миндаль.

Готовим:

Измельчите творог в мясорубке дважды — так масса станет более однородной. Смешайте его с яйцами, мукой и небольшим количеством манки. Добавьте сахар, соль и соду, гашеную уксусом, для гашения соды используйте 9 %-й уксус, а не эссенцию. Замесите тесто и сформируйте небольшие шарики, помещая внутрь каждого ядрышко миндаля. Обжарьте в масле на среднем огне до золотистой корочки. Выложите готовые шарики на блюдо и полейте вареньем.

Приятного аппетита!