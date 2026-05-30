Хотите удивить детей вкусным и необычным десертом? Предлагаем рецепт «абрикосов» из творога с миндальной «косточкой» — лакомство, которое покорит и малышей, и взрослых! Готовится просто, а результат впечатляет — попробуйте и убедитесь сами!
Почему же эти шарики получили название «абрикосов»?
После обжаривания и добавления насыщенного по цвету варенья небольшие золотистые шарики становятся очень похожи на спелые абрикосы. Для большего сходства с настоящим фруктом внутрь помещают ядрышко миндаля.
Зачем творог пропускают через мясорубку?
Для приготовления «абрикосов» творог рекомендуется самостоятельно измельчить с помощью мясорубки — так масса получится однородной и нежной. Можно использовать готовый пластовой творог, но есть риск, что производитель включил в состав подсластители, а избыточная сладость в десерте нежелательна.
Если же оставить творог зернистым, шарики попросту не сформируются.
Как приготовить «абрикосы» из творога?
Вам понадобятся:
- 300 г творога;
- 2 яйца;
- 200 г муки;
- 1 ч. л. соды;
- 100 г варенья;
- немного манки;
- сахар и соль — по вкусу;
- миндаль.
Готовим:
- Измельчите творог в мясорубке дважды — так масса станет более однородной.
- Смешайте его с яйцами, мукой и небольшим количеством манки.
- Добавьте сахар, соль и соду, гашеную уксусом, для гашения соды используйте 9 %-й уксус, а не эссенцию.
- Замесите тесто и сформируйте небольшие шарики, помещая внутрь каждого ядрышко миндаля.
- Обжарьте в масле на среднем огне до золотистой корочки.
- Выложите готовые шарики на блюдо и полейте вареньем.
Приятного аппетита!
