Дети будут в восторге, не каждый взрослый устоит: готовим «абрикосы» из творога с миндалем вместо косточки

Творог. Фото: Галина Барбери / Global Look Press

Нежный творожный шарик с миндалем внутри и сладкой заливкой внешне напоминает настоящий абрикос.

Хотите удивить детей вкусным и необычным десертом? Предлагаем рецепт «абрикосов» из творога с миндальной «косточкой» — лакомство, которое покорит и малышей, и взрослых! Готовится просто, а результат впечатляет — попробуйте и убедитесь сами!

Почему же эти шарики получили название «абрикосов»?

После обжаривания и добавления насыщенного по цвету варенья небольшие золотистые шарики становятся очень похожи на спелые абрикосы. Для большего сходства с настоящим фруктом внутрь помещают ядрышко миндаля.

Зачем творог пропускают через мясорубку?

Для приготовления «абрикосов» творог рекомендуется самостоятельно измельчить с помощью мясорубки — так масса получится однородной и нежной. Можно использовать готовый пластовой творог, но есть риск, что производитель включил в состав подсластители, а избыточная сладость в десерте нежелательна.

Если же оставить творог зернистым, шарики попросту не сформируются.

Как приготовить «абрикосы» из творога?

Вам понадобятся:

  • 300 г творога;
  • 2 яйца;
  • 200 г муки;
  • 1 ч. л. соды;
  • 100 г варенья;
  • немного манки;
  • сахар и соль — по вкусу;
  • миндаль.

Готовим:

  1. Измельчите творог в мясорубке дважды — так масса станет более однородной.
  2. Смешайте его с яйцами, мукой и небольшим количеством манки.
  3. Добавьте сахар, соль и соду, гашеную уксусом, для гашения соды используйте 9 %-й уксус, а не эссенцию.
  4. Замесите тесто и сформируйте небольшие шарики, помещая внутрь каждого ядрышко миндаля.
  5. Обжарьте в масле на среднем огне до золотистой корочки.
  6. Выложите готовые шарики на блюдо и полейте вареньем.

Приятного аппетита!

По материалам «Едим дома»

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также