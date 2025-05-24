Десерты из клубники, от которых все в восторге

Павлова
Десерт, названный в честь русской балерины Анны Павловой, очень популярен на Западе. По сути, это меренга с кремом и ягодами - одна большая или порционная поменьше.
НАДО (на 8 - 10 порций): 5 яичных белков · 300 г сахара · 2 ст. ложки кукурузного крахмала · 2 ст. ложки белого винного уксуса · 50 г лепестков миндаля (продается на развалах с сухофруктами) · 400 г клубники · 4 ст. ложки сахарной пудры · 600 мл сливок 35% для взбивания.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем крахмал с уксусом.
2. Отдельно взбиваем белки в пышную пену, постепенно добавляя сахар. Добавляем крахмал с уксусом, перемешиваем.
3. На противень с пергаментом лопаткой выкладываем взбитые белки в круг (для ровности нарисуйте его на пергаменте) диаметром 25 см, формируя красивые волны. Посыпаем половиной лепестков миндаля.
4. Выпекаем в разогретой до 140 °С духовке 1 час. Выключаем духовку, открываем дверцу и даем меренге полностью остыть.
5. Треть ягод мельчим в пюре и протираем через сито, чтобы избавиться от семян. Взбиваем очищенное пюре с сахарной пудрой.
Отдельно взбиваем сливки и смешиваем с пюре.
6. Остывшую меренгу выкладываем на блюдо. Выкладываем взбитые сливки, украшаем половинками клубники и оставшимися миндальными лепестками. Сразу подаем.
Зефир
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НАДО (на 15 порций): 200 г клубники · 100 мл воды · 350 г сахара · 10 г агар-агара · белки двух яиц СО (65 г) · 1 г лимонной кислоты · сахарная пудра для посыпки.
ГОТОВИМ:
1. Чистую клубнику доводим до состояния пюре в блендере.
2. В маленькую кастрюльку вливаем воду. Добавляем агар-агар, 200 г сахара и пюре. Перемешиваем и даем постоять 3 минуты для набухания. Затем нагреваем на слабом огне (не до кипения).
3. Параллельно взбиваем белки с лимонной кислотой до устойчивых пиков. Добавляем понемногу 150 г сахара, не прекращая взбивать. Когда сироп с клубникой и агар-агаром закипит, вливаем его тонкой струйкой в белковую смесь, не прекращая взбивания. Если у вас нет планетарного миксера, сами взбивайте белки, а манипуляции с сиропом доверьте помощнику.
4. Когда весь сироп будет влит, взбиваем еще 1,5 минуты.
5. Перекладываем смесь в кондитерский мешок с насадкой-звездочкой. Отсаживаем смесь на пергамент, формируя зефирины. Оставляем на 2 часа для засыхания. Иногда требуется намного больше времени, это зависит от температуры и влажности в помещении. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой.
Сорбет с йогуртом
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Можно использовать и замороженные ягоды.
НАДО (на 5 - 10 порций): 500 г клубники · 600 мл питьевого йогурта · 150 - 200 г сахара · 1 ст. ложка лимонного или лаймового сока · несколько капель ванильной эссенции (или пакетик ванильного сахара) · веточка свежей мяты.
ГОТОВИМ:
1. Чистые ягоды помещаем в чашу блендера. Крупные замороженные клубничины лучше предварительно нарезать. Заливаем йогуртом, добавляем сахар и сок лимона (лайма).
2. Измельчаем до однородности.
3. Переливаем в подходящий контейнер и убираем в морозильник на 4 часа. Каждые полчаса вынимаем и перемешиваем, разрушая кристаллы льда. Готовый сорбет напоминает мягкое мороженое.
4. Подаем в стаканчиках или креманках, сформировав шарики. Украшаем мятой и клубникой.
Мильфей
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«Тысяча листьев» - так переводится с французского название этого десерта (из-за хрустящего слоеного теста).
НАДО (на 3 порции): 250 г клубники · 250 г замороженного слоеного бездрожжевого теста · 300 г сливочного сыра (типа маскарпоне) · 140 мл сливок 33% (для взбивания) · 60 г сахарной пудры · 20 г муки · веточка мяты.
ГОТОВИМ:
1. Пласт теста размораживаем по инструкции на упаковке.
2. На стол насыпаем муку и раскатываем в стороны, сохраняя прямоугольную форму.
3. Разрезаем тесто на 4 квадрата и каждый еще на 2 части.