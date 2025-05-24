Десерты из клубники, от которых все в восторге

Павлова

Десерт, названный в честь русской балерины Анны Павловой, очень популярен на Западе. По сути, это меренга с кремом и ягодами - одна большая или порционная поменьше.

НАДО (на 8 - 10 порций): 5 яичных белков · 300 г сахара · 2 ст. ложки кукурузного крахмала · 2 ст. ложки белого винного уксуса · 50 г лепестков миндаля (продается на развалах с сухофруктами) · 400 г клубники · 4 ст. ложки сахарной пудры · 600 мл сливок 35% для взбивания.

ГОТОВИМ:

1. Смешиваем крахмал с уксусом.

2. Отдельно взбиваем белки в пышную пену, постепенно добавляя сахар. Добавляем крахмал с уксусом, перемешиваем.

3. На противень с пергаментом лопаткой выкладываем взбитые белки в круг (для ровности нарисуйте его на пергаменте) диаметром 25 см, формируя красивые волны. Посыпаем половиной лепестков миндаля.

4. Выпекаем в разогретой до 140 °С духовке 1 час. Выключаем духовку, открываем дверцу и даем меренге полностью остыть.

5. Треть ягод мельчим в пюре и протираем через сито, чтобы избавиться от семян. Взбиваем очищенное пюре с сахарной пудрой.

Отдельно взбиваем сливки и смешиваем с пюре.

6. Остывшую меренгу выкладываем на блюдо. Выкладываем взбитые сливки, украшаем половинками клубники и оставшимися миндальными лепестками. Сразу подаем.

Зефир