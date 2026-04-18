Цветаевский пирог готовлю теперь только так: рецепт от профессионального кондитера

Яблочный пирог. Фото: Вильфрид Вирт / imageBROKER.com / Global Look Press

Семья будет в восторге, если вы приготовите цветаевский пирог по этому рецепту.

Цветаевский пирог со сметанной заливкой — изысканный десерт, подчеркивающий вкус яблок. Предлагаем рецепты от профессионального повара и полезные рекомендации, которые помогут создать аппетитную и душистую выпечку в домашних условиях.

Цветаевский пирог (рецепт от кондитера Жики Абакировой)

Ингредиенты (для пирога диаметром 22–26 см):

  • пшеничная мука — 300 г;
  • сахарная пудра — 40 г;
  • сливочное масло — 150 г;
  • сметана 20 % — 100 г;
  • разрыхлитель — 5 г;
  • соль — щепотка;
  • кисло‑сладкие яблоки — 800 г;
  • лимон — половина.

Для сметанного крема:

  • куриное яйцо — 2 шт.;
  • ванилин — 3 г;
  • кукурузный крахмал — 15 г;
  • пшеничная мука — 40–60 г;
  • сахар — 120–150 г;
  • сметана 20 % — 300 мл.

Приготовление:

  1. Просеянную муку соедините с сахарной пудрой и разрыхлителем, добавьте щепотку соли и тщательно перемешайте до однородности.
  2. Холодное сливочное масло нарежьте небольшими кубиками, добавьте в мучную смесь и перетрите руками до получения мелкой крошки.
  3. Влейте холодную сметану и замесите тесто.
  4. Готовое тесто оберните пищевой пленкой и поместите в холодильник минимум на 30 минут.
  5. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, каждое разрежьте на 8 долек, а одну дольку тонко нарежьте слайсами (толщиной 3–5 мм). Сбрызните яблочные ломтики лимонным соком, перемешайте, накройте пленкой и уберите в холодильник.
  6. Для крема взбейте яйца с ванилином и сахаром до образования светлой пышной массы (объем должен увеличиться вдвое).
  7. Добавьте холодную сметану и продолжайте взбивать. Затем введите смесь крахмала с мукой и взбивайте еще 30 секунд. Готовый крем процедите через сито.
  8. Охлажденное тесто раскатайте чуть шире формы, аккуратно распределите по бортикам, излишки удалите.
  9. Выложите дольки яблок и залейте сметанным кремом. Сверху декорируйте тонкими яблочными слайсами.
  10. Выпекайте примерно 60 минут в духовке при температуре 170 °C.
  11. Готовый пирог можно присыпать сахарной пудрой для украшения.

По материалам "Едим дома"

А вы любите цветаевский пирог? Поделитесь в комментариях.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

