Цветаевский пирог готовлю теперь только так: рецепт от профессионального кондитера

Цветаевский пирог со сметанной заливкой — изысканный десерт, подчеркивающий вкус яблок. Предлагаем рецепты от профессионального повара и полезные рекомендации, которые помогут создать аппетитную и душистую выпечку в домашних условиях.

Цветаевский пирог (рецепт от кондитера Жики Абакировой)

Ингредиенты (для пирога диаметром 22–26 см):

пшеничная мука — 300 г;

сахарная пудра — 40 г;

сливочное масло — 150 г;

сметана 20 % — 100 г;

разрыхлитель — 5 г;

соль — щепотка;

кисло‑сладкие яблоки — 800 г;

лимон — половина.

Для сметанного крема:

куриное яйцо — 2 шт.;

ванилин — 3 г;

кукурузный крахмал — 15 г;

пшеничная мука — 40–60 г;

сахар — 120–150 г;

сметана 20 % — 300 мл.

Приготовление:

Просеянную муку соедините с сахарной пудрой и разрыхлителем, добавьте щепотку соли и тщательно перемешайте до однородности. Холодное сливочное масло нарежьте небольшими кубиками, добавьте в мучную смесь и перетрите руками до получения мелкой крошки. Влейте холодную сметану и замесите тесто. Готовое тесто оберните пищевой пленкой и поместите в холодильник минимум на 30 минут. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, каждое разрежьте на 8 долек, а одну дольку тонко нарежьте слайсами (толщиной 3–5 мм). Сбрызните яблочные ломтики лимонным соком, перемешайте, накройте пленкой и уберите в холодильник. Для крема взбейте яйца с ванилином и сахаром до образования светлой пышной массы (объем должен увеличиться вдвое). Добавьте холодную сметану и продолжайте взбивать. Затем введите смесь крахмала с мукой и взбивайте еще 30 секунд. Готовый крем процедите через сито. Охлажденное тесто раскатайте чуть шире формы, аккуратно распределите по бортикам, излишки удалите. Выложите дольки яблок и залейте сметанным кремом. Сверху декорируйте тонкими яблочными слайсами. Выпекайте примерно 60 минут в духовке при температуре 170 °C. Готовый пирог можно присыпать сахарной пудрой для украшения.

По материалам "Едим дома"

