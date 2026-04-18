Цветаевский пирог готовлю теперь только так: рецепт от профессионального кондитера

Цветаевский пирог со сметанной заливкой — изысканный десерт, подчеркивающий вкус яблок. Предлагаем рецепты от профессионального повара и полезные рекомендации, которые помогут создать аппетитную и душистую выпечку в домашних условиях.
Цветаевский пирог (рецепт от кондитера Жики Абакировой)
Ингредиенты (для пирога диаметром 22–26 см):
- пшеничная мука — 300 г;
- сахарная пудра — 40 г;
- сливочное масло — 150 г;
- сметана 20 % — 100 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- соль — щепотка;
- кисло‑сладкие яблоки — 800 г;
- лимон — половина.
Для сметанного крема:
- куриное яйцо — 2 шт.;
- ванилин — 3 г;
- кукурузный крахмал — 15 г;
- пшеничная мука — 40–60 г;
- сахар — 120–150 г;
- сметана 20 % — 300 мл.
Приготовление:
- Просеянную муку соедините с сахарной пудрой и разрыхлителем, добавьте щепотку соли и тщательно перемешайте до однородности.
- Холодное сливочное масло нарежьте небольшими кубиками, добавьте в мучную смесь и перетрите руками до получения мелкой крошки.
- Влейте холодную сметану и замесите тесто.
- Готовое тесто оберните пищевой пленкой и поместите в холодильник минимум на 30 минут.
- Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, каждое разрежьте на 8 долек, а одну дольку тонко нарежьте слайсами (толщиной 3–5 мм). Сбрызните яблочные ломтики лимонным соком, перемешайте, накройте пленкой и уберите в холодильник.
- Для крема взбейте яйца с ванилином и сахаром до образования светлой пышной массы (объем должен увеличиться вдвое).
- Добавьте холодную сметану и продолжайте взбивать. Затем введите смесь крахмала с мукой и взбивайте еще 30 секунд. Готовый крем процедите через сито.
- Охлажденное тесто раскатайте чуть шире формы, аккуратно распределите по бортикам, излишки удалите.
- Выложите дольки яблок и залейте сметанным кремом. Сверху декорируйте тонкими яблочными слайсами.
- Выпекайте примерно 60 минут в духовке при температуре 170 °C.
- Готовый пирог можно присыпать сахарной пудрой для украшения.
По материалам "Едим дома"
