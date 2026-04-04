Что такое нама-шоколад: правда о десерте, покоряющем Москву

В меню столичных заведений, в особенности японских ресторанов, все чаще можно встретить нама‑шоколад — лакомство стремительно набирает популярность. Его главная особенность — нежная, почти текучая консистенция, тающая во рту.
Что представляет собой нама‑шоколад
По своей сути нама‑шоколад — это охлажденный ганаш, то есть эмульсионный крем на основе шоколада и сливок. Ключевое отличие от классических трюфелей заключается в отсутствии какой‑либо оболочки или декоративных слоев. Все внимание сосредоточено на безупречном балансе вкуса и исключительной текстуре.
Истоки десерта
Родина лакомства — Швейцария. В 1936 году в женевской кондитерской "Ранжель", расположенной на улице Корратери, запустили производство конфет Pavé de Genève ("женевская брусчатка"). Они представляли собой кубики ганаша, слегка присыпанные какао.
Революция от японского кондитера
Переломный момент в истории десерта наступил в 1988 году. Японский мастер Масакадзу Кобаяси — основатель и шеф‑пекарь кондитерской Silsmaria — переосмыслил концепцию ганаша. Он отказался от лишних слоев и внешней оболочки, оставив лишь суть десерта.
Кобаяси тщательно работал над пропорциями шоколада и сливок, экспериментировал с температурой и текстурой, стремясь достичь идеального сочетания. В итоге появилась новая версия ганаша — прототип современного нама‑шоколада.
Примечательно, что мастер не стал оформлять патент на рецепт, а предпочел опубликовать его. Благодаря этому десерт стремительно распространился сначала по Японии, а затем и по всему миру.
Путь к статусу национального десерта
В 90‑х годах XX века производство нама‑шоколада взяли на вооружение и другие кондитерские мастерские.
К 1995 году предприятия на острове Хоккайдо наладили его масштабное изготовление: наладили выпуск аккуратных упаковок, добились стабильного качества и идеальной формы кубиков.
С этого периода лакомство обретает статус национального, а число его вариаций стремительно растет. Кондитеры Японии пробуют самые разные добавки:
- порошок матча;
- цитрус юдзу;
- клубнику;
- алкогольные компоненты и многое другое.
Стандарты качества в Японии
Согласно "Правилам добросовестной конкуренции в отношении маркировки шоколадной продукции", в составе нама‑шоколада должны присутствовать:
- не менее 40% шоколадной массы;
- не менее 10% сливок;
- не менее 10% влаги (в том числе вода из сливок).
Именно эти требования обеспечивают ту самую нежную, влажную и почти текучую текстуру, за которую ценят десерт.
