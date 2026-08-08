Что приготовить из кислой малины, незрелого крыжовника и жимолости

Малиновый уксус
Иной раз купишь малину - а в коробке одна кислятина. Или помятая, непрезентабельная. Не вздумайте выбрасывать.
НАДО (на 1 бутылочку): 150 г малины · 350 мл белого винного уксуса.
ГОТОВИМ:
1. Сухую немытую малину перебираем, удаляем мусор.
2. Разминаем вилкой в пюре. Заливаем уксусом и накрываем крышкой. Ставим на 5 дней в темное прохладное место или в холодильник.
3. Процеживаем через двойную марлю или очень мелкое сито и переливаем в удобную бутылочку. Храним в холодильнике.
Как использовать: в салатных заправках вместе с оливковым маслом; в составе маринадов и соусов для мяса, как ароматизатор компотов, муссов, десертов.
Соус к мясу и рыбе из незрелого крыжовника
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Вы сильно удивитесь, узнав, как это просто и вкусно.
НАДО (на 15 порций): 1 кг зеленого крыжовника · 300 г чеснока.
ГОТОВИМ:
1. Моем крыжовник и тщательно его перебираем. Берем только идеальные ягоды. Хвостики отрезаем. Еще раз промываем и обсушиваем.
2. Измельчаем ягоды вместе с очищенным чесноком в мясорубке или при помощи блендера.
3. Чистые сухие стеклянные баночки обдаем кипятком и раскладываем соус. Храним в холодильнике.
4. Перед подачей добавляем в крыжовенный соус соль и сахар по вкусу.
Песочный пирог с творогом и жимолостью
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НАДО (на 6 порций): Тесто: 300 г муки · 80 г сахара · 7 г разрыхлителя · 120 г холодного сливочного масла · 1 яйцо. Начинка: 300 г творога · 130 г сахара · 1 яйцо · 300 г свежей жимолости (смородины, голубики и др.)
ГОТОВИМ:
1. Соединяем муку, соль, разрыхлитель, сахар. Холодное масло нарезаем кубиками и отправляем к муке. Пальцами быстро растираем смесь в крошку. Добавляем яйцо и замешиваем тесто.
2. Начинка. Смешиваем творог, яйцо и 2/3 сахара.
3. Форму застилаем пергаментом. Половину теста распределяем по форме и бортикам.
3. Выкладываем творожный слой и засыпаем его ягодами, посыпаем оставшимся сахаром.
4. Вторую половину теста натираем на крупной терке и посыпаем ягоды получившейся крошкой.
5. Выпекаем 45 минут до золотистости. Даем полностью остыть и подаем.
Абрикосы в вине
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Этанол из вина полностью испарится, однако блюдо остается десертом строго 18+.
НАДО (на 4 порции): бутылка сухого розового вина · 200 г сахарной пудры · 700 г свежих абрикосов · сливочное мороженое для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Абрикосы моем, разделяем на половинки, удаляем косточки.
2. Вино переливаем в кастрюлю. Добавляем пудру и перемешиваем. Ставим на огонь и доводим почти до кипения, чтобы пудра полностью растворилась.
3. Добавляем половинки абрикосов. Варим на самом тихом огне 10 минут.
4. Вынимаем абрикосы и выкладываем на 4 десертные тарелки.
5. Сироп увариваем до загустения на сильном огне. Поливаем им абрикосы и даем остыть.
6. Десерт подаем холодным с шариком мороженого.