Что приготовить из кислой малины, незрелого крыжовника и жимолости

Малиновый уксус

Иной раз купишь малину - а в коробке одна кислятина. Или помятая, непрезентабельная. Не вздумайте выбрасывать.

НАДО (на 1 бутылочку): 150 г малины · 350 мл белого винного уксуса.

ГОТОВИМ:

1. Сухую немытую малину перебираем, удаляем мусор.

2. Разминаем вилкой в пюре. Заливаем уксусом и накрываем крышкой. Ставим на 5 дней в темное прохладное место или в холодильник.

3. Процеживаем через двойную марлю или очень мелкое сито и переливаем в удобную бутылочку. Храним в холодильнике.

Как использовать: в салатных заправках вместе с оливковым маслом; в составе маринадов и соусов для мяса, как ароматизатор компотов, муссов, десертов.

Соус к мясу и рыбе из незрелого крыжовника