Что лучше: персик или нектарин — мнение эксперта

Летний сезон радует изобилием сочных фруктов — на рынках и в магазинах все чаще встречаются бархатистые персики и глянцевые нектарины. Вокруг этих плодов ходит немало домыслов: кто‑то уверяет, что нектарин — результат скрещивания персика со сливой, кто‑то убежден, что он заметно полезнее своего «пушистого» собрата. Однако оба этих мнения не выдерживают проверки фактами.

Разобраться в особенностях популярных фруктов помогла Ольга Миронова — агроном, ученый и преподаватель садоводческих курсов.

Нектарин — не гибрид

Чаще всего ошибаются именно в вопросе происхождения нектарина. Эксперт подчеркивает: никакой селекционной работы с другими культурами не велось.

Все началось с естественной мутации обычного персика — так появился плод с гладкой кожицей. Людям пришелся по душе этот вариант, и растение стали размножать вегетативным способом. По сути, единственное заметное внешнее различие между персиками и нектаринами — как раз текстура кожуры.

Что полезнее — персик или нектарин?

С точки зрения пищевой ценности эти фрукты практически идентичны.

«У них немножко разнятся показатели по содержанию витаминов, но по сути это одно и то же. Различия не очень яркие», — пояснила агроном.

И в персиках, и в нектаринах присутствуют:

калий;

магний;

пищевые волокна;

органические кислоты;

антиоксиданты.

«И тот, и другой плод вкусный. Но очень много употреблять нельзя — могут быть расстройства пищеварения из‑за обилия волокон. И особенно с непривычки сразу много лучше не есть, а постепенно приучать организм», — предупредила Ольга Миронова.

Почему персики чаще используют для варенья?

Мякоть персика отличается сочностью и выраженной волокнистостью — при термической обработке она быстро становится мягкой. Именно поэтому персики традиционно берут для варки варенья, приготовления джемов, компотов и фруктов в сиропе. Дополнительный фактор — невысокая лежкость свежих персиков: долго хранить их не получается, и переработка становится оптимальным решением.

Как лучше использовать нектарины?

У нектаринов более плотная структура — они не разваливаются после нарезки и хорошо держат форму. Этим объясняется их популярность в салатах из фруктов и овощей, в закусочных наборах и в блюдах, которые готовят на гриле.

При этом нектарины вполне подходят и для сладких заготовок: варенье или джем из них получается ничуть не хуже, а вкус практически не отличается от персикового.

По материалам «Едим дома»

А вы что больше любите — персики или нектарины? Поделитесь в комментариях.