Чизкейк с малиной и другие рецепты недели

Малиновый сорбет
НАДО (на 3 порции): 500 г малины · 200 мл воды · 150 г сахара · 1 ч. ложка лимонного сока.
ГОТОВИМ:
1. Соединяем воду и сахар. Перемешиваем, чтобы сахар растворился. Ставим на огонь, доводим до кипения и выключаем плиту. Сироп полностью остужаем.
2. Малину промываем, даем стечь воде. Пробиваем блендером в однородное пюре и протираем через мелкое сито, помогая себе силиконовой лопаткой.
3. В сироп добавляем столовую ложку лимонного сока, вливаем в малиновое пюре и перемешиваем.
4. Помещаем массу в контейнер с крышкой. Ставим в холодильник на 1,5 часа. Достаем и хорошо перемешиваем. Ставим опять в морозильник на 1 час. Опять перемешиваем. Всего перемешиваний 4 - 5, это необходимо для правильной текстуры. В итоге масса должна напоминать домашнее мороженое.
5. Подаем, сформировав шарик ложкой для мороженого.
Чизкейк с малиной
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 порций): разъемная кольцевая форма диаметром 18 см. Основа: 110 г печенья · 50 г сливочного масла. Серединный слой: 400 г кремчиза (например, маскарпоне) · 150 г малины · 150 г сливок 33% · 100 г сахарной пудры · 25 г сахара, сок половины лимона · 15 г желатина · 75 мл воды. Слой желе: 200 г малины · 200 мл воды · 1,5 стакана сахара · 1/2 ч. ложки сока лимона · 7 г желатина · 35 мл воды.
ГОТОВИМ:
1. Основа. Масло растапливаем в микроволновке. Печенье пробиваем в крошку в блендере или мельчим скалкой. Смешиваем с маслом в единую массу.
2. Выкладываем смесь на дно формы и плотно трамбуем. Убираем в холодильник на полчаса или больше.
3. Серединный слой. Малину помещаем в кастрюльку, добавляем сахар и сок половины лимона. Перемешиваем, ставим на огонь, варим 3 минуты.
4. Горячую малину пробиваем блендером и протираем через сито, чтобы удалить косточки.
5. Кремчиз соединяем с 90 г сахарной пудры, перемешиваем.
6. Желатин соединяем с водой и даем набухнуть 15 минут.
7. Пюре вводим в кремчиз, взбиваем миксером пару минут. Добавляем подогретый набухший желатин, взбиваем миксером.
8. Холодные сливки соединяем с 10 г сахарной пудры и взбиваем до густоты.
9. Соединяем творожно-малиновую массу и сливки. Взбиваем до полной однородности.
10. Заливаем полученной массой основу из печенья и ставим в холодильник на 3 часа (или на 30 минут в морозильник).
11. Слой желе. Соединяем желатин с 35 мл воды, даем набухнуть 15 минут.
12. В 200 мл воды добавляем сахар и 5 - 6 ягод малины. Доводим до кипения, растворяем сахар. Процеживаем через сито. Даем остыть, вливаем подогретый желатин, перемешиваем.
13. На застывший сырный слой выкладываем ягоды и заливаем желатиновым сиропом. Убираем в холодильник на 3 - 4 часа или на ночь для полного застывания.
Примечание. Если хотите, чтобы ягоды не были погружены в желатиновый сироп, залейте его прямо на сырный слой, дайте полностью застыть, а ягоды выкладывайте непосредственно перед подачей.
Салат с малиной и свеклой
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): несколько молодых свеколок общим весом 500 г · 60 мл оливкового масла · 2 ст. ложки белого винного уксуса (или яблочного) · 1 ч. ложка меда · 40 г грецких орехов · 120 г сыра бри · 100 г салатной смеси (или молодых свекольных листьев) · 130 г малины · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Свеклу моем, заворачиваем в фольгу и запекаем 40 - 60 минут (в зависимости от размера) до мягкости. Остужаем, чистим, нарезаем крупными кубиками.
2. Масло смешиваем с уксусом и медом.
3. Орехи прогреваем на сухой сковороде и рубим ножом.
4. Бри нарезаем или ломаем на кусочки.
5. В салатницу выкладываем салатные листья, свеклу, сыр, малину и орехи. Присаливаем, перчим, поливаем заправкой. Подаем, не перемешивая.
Пастила из малины
Фото: Shutterstock
НАДО: 1 кг малины · 150 г сахара.
ГОТОВИМ:
1. Малину пробиваем при помощи блендера.
2. Добавляем сахар, ставим на огонь и варим полчаса на слабом огне.
3. Противень застилаем пергаментом, чуть смазываем маслом и выливаем пюре тонким слоем.
4. Сушим 6 - 8 часов при температуре 60 °С с чуть приоткрытой дверцей.
5. Когда пастила будет легко отделяться от пергамента и станет эластичной, она готова. Остужаем. слегка теплой сворачиваем в трубочку и нарезаем. Храним в герметичном контейнере.
Примечание. Если хочется пастилу без семян, придется протереть пюре через сито. Сахар можно не класть - так пастила получится с легкой кислинкой. Сушить можно и на солнце, на чердаке в жаркую погоду - процесс займет 2 дня. И, конечно, удобно использовать электросушилку (по инструкции).