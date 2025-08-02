Чизкейк с малиной и другие рецепты недели

НАДО (на 8 порций): разъемная кольцевая форма диаметром 18 см. Основа: 110 г печенья · 50 г сливочного масла. Серединный слой: 400 г кремчиза (например, маскарпоне) · 150 г малины · 150 г сливок 33% · 100 г сахарной пудры · 25 г сахара, сок половины лимона · 15 г желатина · 75 мл воды. Слой желе: 200 г малины · 200 мл воды · 1,5 стакана сахара · 1/2 ч. ложки сока лимона · 7 г желатина · 35 мл воды.

ГОТОВИМ:

1. Основа. Масло растапливаем в микроволновке. Печенье пробиваем в крошку в блендере или мельчим скалкой. Смешиваем с маслом в единую массу.

2. Выкладываем смесь на дно формы и плотно трамбуем. Убираем в холодильник на полчаса или больше.

3. Серединный слой. Малину помещаем в кастрюльку, добавляем сахар и сок половины лимона. Перемешиваем, ставим на огонь, варим 3 минуты.

4. Горячую малину пробиваем блендером и протираем через сито, чтобы удалить косточки.

5. Кремчиз соединяем с 90 г сахарной пудры, перемешиваем.

6. Желатин соединяем с водой и даем набухнуть 15 минут.

7. Пюре вводим в кремчиз, взбиваем миксером пару минут. Добавляем подогретый набухший желатин, взбиваем миксером.

8. Холодные сливки соединяем с 10 г сахарной пудры и взбиваем до густоты.

9. Соединяем творожно-малиновую массу и сливки. Взбиваем до полной однородности.

10. Заливаем полученной массой основу из печенья и ставим в холодильник на 3 часа (или на 30 минут в морозильник).

11. Слой желе. Соединяем желатин с 35 мл воды, даем набухнуть 15 минут.

12. В 200 мл воды добавляем сахар и 5 - 6 ягод малины. Доводим до кипения, растворяем сахар. Процеживаем через сито. Даем остыть, вливаем подогретый желатин, перемешиваем.

13. На застывший сырный слой выкладываем ягоды и заливаем желатиновым сиропом. Убираем в холодильник на 3 - 4 часа или на ночь для полного застывания.

Примечание. Если хотите, чтобы ягоды не были погружены в желатиновый сироп, залейте его прямо на сырный слой, дайте полностью застыть, а ягоды выкладывайте непосредственно перед подачей.

Салат с малиной и свеклой