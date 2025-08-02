Чизкейк с малиной и другие рецепты недели

Фото: Shutterstock

Что делать, если вам настолько повезло, что свежая малина в вас уже не лезет?

Содержание

Малиновый сорбет

НАДО (на 3 порции): 500 г малины · 200 мл воды · 150 г сахара · 1 ч. ложка лимонного сока.

ГОТОВИМ:

1. Соединяем воду и сахар. Перемешиваем, чтобы сахар растворился. Ставим на огонь, доводим до кипения и выключаем плиту. Сироп полностью остужаем.

2. Малину промываем, даем стечь воде. Пробиваем блендером в однородное пюре и протираем через мелкое сито, помогая себе силиконовой лопаткой.

3. В сироп добавляем столовую ложку лимонного сока, вливаем в малиновое пюре и перемешиваем.

4. Помещаем массу в контейнер с крышкой. Ставим в холодильник на 1,5 часа. Достаем и хорошо перемешиваем. Ставим опять в морозильник на 1 час. Опять перемешиваем. Всего перемешиваний 4 - 5, это необходимо для правильной текстуры. В итоге масса должна напоминать домашнее мороженое.

5. Подаем, сформировав шарик ложкой для мороженого.

Чизкейк с малиной

Фото: Shutterstock

НАДО (на 8 порций): разъемная кольцевая форма диаметром 18 см. Основа: 110 г печенья · 50 г сливочного масла. Серединный слой: 400 г кремчиза (например, маскарпоне) · 150 г малины · 150 г сливок 33% · 100 г сахарной пудры · 25 г сахара, сок половины лимона · 15 г желатина · 75 мл воды. Слой желе: 200 г малины · 200 мл воды · 1,5 стакана сахара · 1/2 ч. ложки сока лимона · 7 г желатина · 35 мл воды.

ГОТОВИМ:

1. Основа. Масло растапливаем в микроволновке. Печенье пробиваем в крошку в блендере или мельчим скалкой. Смешиваем с маслом в единую массу.

2. Выкладываем смесь на дно формы и плотно трамбуем. Убираем в холодильник на полчаса или больше.

3. Серединный слой. Малину помещаем в кастрюльку, добавляем сахар и сок половины лимона. Перемешиваем, ставим на огонь, варим 3 минуты.

4. Горячую малину пробиваем блендером и протираем через сито, чтобы удалить косточки.

5. Кремчиз соединяем с 90 г сахарной пудры, перемешиваем.

6. Желатин соединяем с водой и даем набухнуть 15 минут.

7. Пюре вводим в кремчиз, взбиваем миксером пару минут. Добавляем подогретый набухший желатин, взбиваем миксером.

8. Холодные сливки соединяем с 10 г сахарной пудры и взбиваем до густоты.

9. Соединяем творожно-малиновую массу и сливки. Взбиваем до полной однородности.

10. Заливаем полученной массой основу из печенья и ставим в холодильник на 3 часа (или на 30 минут в морозильник).

11. Слой желе. Соединяем желатин с 35 мл воды, даем набухнуть 15 минут.

12. В 200 мл воды добавляем сахар и 5 - 6 ягод малины. Доводим до кипения, растворяем сахар. Процеживаем через сито. Даем остыть, вливаем подогретый желатин, перемешиваем.

13. На застывший сырный слой выкладываем ягоды и заливаем желатиновым сиропом. Убираем в холодильник на 3 - 4 часа или на ночь для полного застывания.

Примечание. Если хотите, чтобы ягоды не были погружены в желатиновый сироп, залейте его прямо на сырный слой, дайте полностью застыть, а ягоды выкладывайте непосредственно перед подачей.

Салат с малиной и свеклой

Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 порции): несколько молодых свеколок общим весом 500 г · 60 мл оливкового масла · 2 ст. ложки белого винного уксуса (или яблочного) · 1 ч. ложка меда · 40 г грецких орехов · 120 г сыра бри · 100 г салатной смеси (или молодых свекольных листьев) · 130 г малины · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Свеклу моем, заворачиваем в фольгу и запекаем 40 - 60 минут (в зависимости от размера) до мягкости. Остужаем, чистим, нарезаем крупными кубиками.

2. Масло смешиваем с уксусом и медом.

3. Орехи прогреваем на сухой сковороде и рубим ножом.

4. Бри нарезаем или ломаем на кусочки.

5. В салатницу выкладываем салатные листья, свеклу, сыр, малину и орехи. Присаливаем, перчим, поливаем заправкой. Подаем, не перемешивая.

Пастила из малины

Фото: Shutterstock

НАДО: 1 кг малины · 150 г сахара.

ГОТОВИМ:

1. Малину пробиваем при помощи блендера.

2. Добавляем сахар, ставим на огонь и варим полчаса на слабом огне.

3. Противень застилаем пергаментом, чуть смазываем маслом и выливаем пюре тонким слоем.

4. Сушим 6 - 8 часов при температуре 60 °С с чуть приоткрытой дверцей.

5. Когда пастила будет легко отделяться от пергамента и станет эластичной, она готова. Остужаем. слегка теплой сворачиваем в трубочку и нарезаем. Храним в герметичном контейнере.

Примечание. Если хочется пастилу без семян, придется протереть пюре через сито. Сахар можно не класть - так пастила получится с легкой кислинкой. Сушить можно и на солнце, на чердаке в жаркую погоду - процесс займет 2 дня. И, конечно, удобно использовать электросушилку (по инструкции).

Читайте также