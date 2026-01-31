Чесночно-медовые бедрышки и другие рецепты недели

Чесночно-медовые бедрышки
НАДО (на 3 порции): 6 куриных бедер с кожей · соль · перец · 1 ч. ложка сливочного масла · 3 зубчика чеснока · 1 ч. ложка коричневого сахара (если нет, кладите белый) · 80 г меда · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · 1 ч. ложка сушеного орегано · 400 - 500 г мороженой зеленой стручковой фасоли.
ГОТОВИМ:
1. Духовку разогреваем до 200 °С.
2. Сдабриваем бедрышки солью и перцем.
3. В жаропрочном сотейнике (без пластмассовых ручек) растапливаем сливочное масло на среднем огне.
4. Кладем бедра кожей вниз и жарим до золотистости с двух сторон.
5. Вынимаем бедра. Если жира вытопилось слишком много, сливаем лишнее (но не полностью).
6. Кладем давленый чеснок, жарим до появления аромата (около 1 - 2 минут) и вынимаем его.
7. Добавляем сахар, мед, тимьян, орегано. Перемешиваем, убавляем огонь, растворяем сахар.
8. Возвращаем бедра. Покрываем их сладким соусом со всех сторон. Добавляем ошпаренную кипятком фасоль.
9. Запекаем в духовке 20 минут.
Мак-энд-чиз
Фото: Shutterstock
Очень-очень сырные макароны.
НАДО (на 4 порции): 1,25 л молока · 200 г макарон типа рожков · 120 г сливочного масла · 200 г сыра чеддер · соль · перец · немного рубленой петрушки для подачи.
ГОТОВИМ:
1. В большой кастрюле на среднем огне доводим молоко до кипения. Добавляем макароны и варим до готовности. Снимаем кастрюлю с огня.
2. Добавляем сливочное масло, тертый чеддер, соль и перец. Перемешиваем, пока сыр и масло не растают в молоке, образуя густой соус, который покроет макароны.
3. Подаем немедленно, посыпав рубленой петрушкой.
Хассельбек из куриного филе
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 4 куриных филе · 4 ленточки копченого бекона · немного зеленого лука · 100 г сливочного сыра · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Филе надрезаем через каждые 7 мм, не прорезая до конца (можно положить его на «рельсы» из двух палочек для суши, чтобы точно не прорезать). Солим, перчим.
2. Бекон мелко нарезаем и обжариваем на сухой сковороде до хрустящей корочки.
3. Разогреваем духовку до 180 °C.
4. Добавляем сливочный сыр и перемешиваем.
5. Даем начинке немного остыть и начиняем ею прорези при помощи чайной ложки.
6. Запекаем в духовке 20 минут или чуть больше до готовности курицы и подрумянивания сыра.
7. Подаем, посыпав нарезанным зеленым луком. Идеально с картофелем и салатом из свежих овощей.
Запеченная паста альфредо
Фото: Shutterstock
Популярная версия пасты с курицей может быть и запеканкой.
НАДО (на 6 порций): 1 ст. ложка оливкового масла · 3 филе куриной грудки · соль · перец · 4 зубчика чеснока · 600 мл куриного бульона (можно из кубиков) · 600 мл жирных сливок · 200 г пасты пенне (перья) · 200 г тертого пармезана · 200 г моцареллы · петрушка для подачи.
1. Филе режем средними кубиками. Чеснок режем пластинками.
2. В сотейнике разогреваем масло и отправляем туда филе.
3. Солим, перчим, добавляем чеснок, жарим до румяной корочки.
4. Добавляем бульон, сливки, пасту и доводим до кипения.
5. Накрываем крышкой, убавляем огонь и готовим 15 - 20 минут.
6. Выключаем огонь и вмешиваем 2/3 пармезана.
7. Половину пасты помещаем в форму для запекания (идеально подойдет размер 30х20 см).
8. Сверху распределяем половину тертой моцареллы.
9. Далее кладем оставшуюся пасту, затем остаток моцареллы и пармезана.
10. Запекаем 10 - 15 минут в духовке при температуре 180 °С до подрумянивания сыра.
11. Вынимаем форму, посыпаем рубленой петрушкой и подаем.