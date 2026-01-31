Чесночно-медовые бедрышки и другие рецепты недели

Очень-очень сырные макароны.

НАДО (на 4 порции): 1,25 л молока · 200 г макарон типа рожков · 120 г сливочного масла · 200 г сыра чеддер · соль · перец · немного рубленой петрушки для подачи.

ГОТОВИМ:

1. В большой кастрюле на среднем огне доводим молоко до кипения. Добавляем макароны и варим до готовности. Снимаем кастрюлю с огня.

2. Добавляем сливочное масло, тертый чеддер, соль и перец. Перемешиваем, пока сыр и масло не растают в молоке, образуя густой соус, который покроет макароны.

3. Подаем немедленно, посыпав рубленой петрушкой.

Хассельбек из куриного филе