Чем опасен полный отказ от масла: гастроэнтеролог разложила все по полочкам

В социальных сетях набирает популярность необычный кулинарный эксперимент: пользователи отказываются от использования масла при приготовлении пищи, заменяя его тушением овощей и мяса с добавлением чесночных зубчиков. Тренд быстро распространяется — блогеры делятся рецептами, а подписчики пробуют повторить. Но насколько безопасен такой подход с точки зрения здоровья? Разбираемся вместе с экспертом.

Гастроэнтеролог клиники доктора Жито Анастасия Тимощенко предостерегает: для здорового человека полный отказ от масла может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Почему же не стоит так легкомысленно исключать жиры из рациона?

Жиры, содержащиеся в масле, — неотъемлемая часть сбалансированного питания. Их продолжительное отсутствие в меню влияет не только на массу тела, но и на функционирование всего организма в целом, провоцируя целый ряд негативных последствий.

К чему приводит полное исключение масла из рациона?

Анастасия Тимощенко выделяет ключевую проблему — возникновение дефицита жирорастворимых витаминов (A, D, E и K) и незаменимых жирных кислот. Это постепенно нарушает работу сразу нескольких систем организма:

При недостатке витамина A ухудшается состояние зрения, кожи и слизистых оболочек.

Отсутствие достаточного количества витамина D негативно сказывается на прочности костей, работе иммунной системы и мышц.

Дефицит витамина E ослабляет защиту клеток от повреждений.

Недостаток витамина K может привести к нарушениям свертываемости крови.

Незаменимые жирные кислоты играют важную роль в работе мозга, сердечно‑сосудистой системы, гормонального фона и поддержании целостности клеточных мембран. В долгосрочной перспективе их нехватка повышает риск развития:

заболеваний сердечно‑сосудистой системы;

остеосаркопении (потери мышечной и костной массы);

гормональных нарушений.

«[Угрожает] нарушение гормонального баланса, особенно нарушение синтеза половых гормонов, синтезируемых организмом из холестерина», — отметила эксперт.

Когда отказ от масла действительно оправдан?

По словам гастроэнтеролога, полностью исключать добавленные жиры из меню можно лишь по медицинским показаниям и строго под наблюдением специалиста. Даже если ограничения обоснованы, важно грамотно скорректировать рацион: обеспечить поступление необходимых жирных кислот и витаминов из альтернативных источников.

Таким образом, модные кулинарные тренды стоит оценивать не только с точки зрения вкуса и простоты приготовления, но и с позиции пользы для здоровья. Прежде чем кардинально менять пищевые привычки, лучше проконсультироваться с врачом — это поможет избежать нежелательных последствий для организма.

А в вашем рационе есть масло? Поделитесь в комментариях.