Чечевичные оладьи с кабачком, тефтели в паназиатском стиле и утка с венгеркой: 4 сытных осенних блюда

Чечевичные оладьи с кабачком
НАДО (на 2 порции): 150 г красной чечевицы · 1 луковица · 1 яйцо · 2 ст. ложки муки · 1/2 ч. ложки сушеного чеснока · соль-перец · 50 мл растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Промытую чечевицу заливаем 200 мл воды и варим 15 минут до впитывания воды. Остужаем.
2. Кабачок натираем, присаливаем, оставляем на 5 минут и отжимаем.
3. Лук мелко шинкуем и жарим на 1 ст. ложке масла до мягкости.
4. Добавляем кабачок, тушим 3 минуты.
5. В миску с чечевицей добавляем содержимое сковороды. Добавляем специи и яйцо, перемешиваем.
6. Добавляем муку, перемешиваем.
7. В сковороде разогреваем масло, ложкой выкладываем массу, формируем оладьи. Жарим по 2 минуты до румяности с каждой стороны.
Тефтели из горбуши
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Блюдо в паназиатском стиле.
НАДО (на 4 порции): 450 г филе горбуши (отлично подходят замороженные брикеты) · 1 яйцо · 40 г свежих хлебных крошек или панировочных сухарей · 20 г зеленого лука · 1 сладкий перец · 15 г имбиря · 2 зубчика чеснока · 50 г сладкого соуса чили · 1 ст. ложка соевого соуса · 1 ч. ложка кунжутного масла · соль-перец по вкусу. Соус для подачи: 2 ст. ложки сметаны · 100 г майонеза · 1/2 ч. ложки соуса шрирача · соль-перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Филе пробиваем в блендере (не стремитесь получить пасту, достаточно грубой текстуры) или просто рубим ножом.
2. Лук мелко нарезаем, сладкий перец нарезаем мелким кубиком, имбирь и чеснок натираем на терке.
3. Соединяем в миске горбушу, лук, перец, чеснок и имбирь. Добавляем яйцо, хлебные крошки, сладкий соус чили, соевый соус и кунжутное масло. Солим-перчим, перемешиваем вилкой.
4. Формируем тефтельки, выкладываем на доску. На этом этапе тефтельки можно заморозить.
5. Противень застилаем пергаментом, выкладываем тефтельки и выпекаем в разогретой до 200 °С духовке.
6. Подаем с соусом: смешиваем сметану, майонез, шрирачу и лимонный сок.
Утиные голени и грудки со сливами
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НАДО (на 5 - 6 порций): 1,3 кг утиных голеней и грудок · 700 г плотных слив типа венгерки · 2 зубчика чеснока · 150 мл сухого красного вина · 50 г меда · 3/4 ст. ложки соли · 1/4 ч. ложки молотого черного перца · щепотка острого красного перца.
ГОТОВИМ:
1. По желанию снимаем кожу и делаем на голенях и грудках неглубокие надрезы.
2. Натираем мясо солью и перцем.
3. Выкладываем в керамическую или стеклянную форму. Вливаем 100 мл вина.
4. Разогреваем духовку до 180 °С и запекаем утку 1 час.
5. Переворачиваем куски и выпекаем еще 20 минут.
6. Сливы моем, сушим, разрезаем пополам, удаляем косточки, кладем в миску. Добавляем оставшиеся 50 мл вина. Добавляем измельченный чеснок.
7. Достаем форму с мясом. Переворачиваем куски, смазываем медом. Выкладываем сливы.
8. Возвращаем форму в духовку, выпекаем 20 минут.
Печеночная запеканка с овощами
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Сытный белковый перекус.
НАДО (на 8 порций): 700 г куриной печени · 3 вареных яйца и 4 сырых · 3 ст. ложки растительного масла · 5 ст. ложек сметаны · 100 г консервированного горошка · 1 ст. ложка кукурузного крахмала · 20 г свежего укропа · соль-перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Печень хорошо промываем в воде, удаляем жир и пленки.
2. Обжариваем печень на масле, пока она не перестанет выделять жидкость, слегка присаливаем.
3. Вареные яйца нарезаем на четвертинки. Моем, сушим и измельчаем укроп.
4. Заливка. В миску разбиваем 4 сырых яйца. Добавляем сметану, крахмал, перец, соль. Взбиваем до однородности.
5. Форму слегка смазываем маслом, вливаем 5 ст. ложек заливки. Выкладываем половину печени. Добавляем половину горошка и половину вареных яиц, посыпаем половиной укропа.
6. Выкладываем оставшуюся печень и остальные ингредиенты.
7. Заливаем заливкой.
8. Выпекаем 45 минут в разогретой до 180 °С духовке. Даем остыть полчаса, нарезаем и подаем.