Чечевичные оладьи с кабачком, тефтели в паназиатском стиле и утка с венгеркой: 4 сытных осенних блюда

Блюдо в паназиатском стиле.

НАДО (на 4 порции): 450 г филе горбуши (отлично подходят замороженные брикеты) · 1 яйцо · 40 г свежих хлебных крошек или панировочных сухарей · 20 г зеленого лука · 1 сладкий перец · 15 г имбиря · 2 зубчика чеснока · 50 г сладкого соуса чили · 1 ст. ложка соевого соуса · 1 ч. ложка кунжутного масла · соль-перец по вкусу. Соус для подачи: 2 ст. ложки сметаны · 100 г майонеза · 1/2 ч. ложки соуса шрирача · соль-перец по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Филе пробиваем в блендере (не стремитесь получить пасту, достаточно грубой текстуры) или просто рубим ножом.

2. Лук мелко нарезаем, сладкий перец нарезаем мелким кубиком, имбирь и чеснок натираем на терке.

3. Соединяем в миске горбушу, лук, перец, чеснок и имбирь. Добавляем яйцо, хлебные крошки, сладкий соус чили, соевый соус и кунжутное масло. Солим-перчим, перемешиваем вилкой.

4. Формируем тефтельки, выкладываем на доску. На этом этапе тефтельки можно заморозить.

5. Противень застилаем пергаментом, выкладываем тефтельки и выпекаем в разогретой до 200 °С духовке.

6. Подаем с соусом: смешиваем сметану, майонез, шрирачу и лимонный сок.

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