Быстрая ачма из лаваша и другие рецепты недели

Киш с курицей и грибами
Классическое тесто для киша - несладкое песочное, как здесь. Готовить его легко, но если не хочется возиться, просто замените его на фило.
НАДО (на 4 порции): Тесто: 2 стакана муки · 150 г сливочного масла · 1 яйцо · 1/2 ч. ложки соли · 3 ст. ложки воды. Начинка: 400 г куриного филе · 300 г шампиньонов · 1 луковица · соль-перец · немного масла для жарки. Заливка: 250 мл сливок 25% · 2 яйца · 150 г сыра · щепотка соли.
ГОТОВИМ:
1. Муку помещаем в миску, добавляем нарезанное на мелкие кусочки сливочное масло и пальцами перетираем в крошку.
2. Добавляем яйцо, воду, соль и замешиваем мягкое, пластилинообразное нелипкое тесто. Формируем шар, кладем в пакет и убираем в холодильник на полчаса.
3. Мелко нарезаем грибы и лук. Филе нарезаем небольшим кубиком.
4. На сковороде разогреваем масло, кладем нарезанное филе и готовим до побеления мяса и легкого подрумянивания.
5. Добавляем грибы. Жарим 10 - 15 минут до выпаривания жидкости.
6. Добавляем измельченный лук. Солим-перчим, тушим еще минут десять. Даем начинке остыть.
7. Круглую форму (20 - 26 см) смазываем сливочным маслом.
8. Тесто раскатываем на подпыленном мукой столе в круг по размеру формы с учетом бортиков.
9. Перекладываем тесто и распределяем его руками. Накалываем вилкой, кладем лист пергамента и насыпаем груз - например, горох или фасоль (чтобы тесто не поднималось). Выпекаем заготовку 15 минут при температуре 180 °С.
10. Готовим заливку: в миске взбиваем яйца, сливки, щепотку соли. Затем вмешиваем 2/3 натертого сыра.
11. Убираем с основы груз и выпекаем еще 10 минут.
12. Достаем основу, выкладываем начинку. Заливаем заливкой. Посыпаем остатком тертого сыра.
13. Выпекаем в духовке при температуре 180 °С 35 - 40 минут.
Быстрая ачма из лаваша
НАДО (на 6 порций): 2 стандартных листа тонкого армянского лаваша (примерно 500 г) · 50 г сливочного масла · 200 г сулугуни (можно и другой сыр) · 300 г творога · 400 г кефира · 2 яйца.
ГОТОВИМ:
1. Сыр натираем на крупной терке. Соединяем с творогом.
2. Отдельно взбиваем кефир и яйца до однородности.
3. Прямоугольную форму смазываем растительным маслом и кладем один лист лаваша так, чтобы свисали края.
4. Из второго лаваша вырезаем прямоугольник по размеру формы - это будет верхний слой. Остатки нарезаем на небольшие квадратики и делим их на три порции.
5. Первую порцию макаем в яично-кефирную смесь и кладем внахлест в форму.
6. Выкладываем половину начинки.
7. Вторую порцию квадратиков макаем в яйца с кефиром и кладем на начинку.
8. Выкладываем вторую порцию начинки. Закрываем третьей порцией квадратиков и заливаем их яично-кефирной смесью, оставив 3 ст. ложки для верха.
9. Накрываем заготовку вырезанным прямоугольником, заливаем остатками смеси. Кладем кусочки сливочного масла.
10. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке 40 - 45 минут до румяности.
Киш с брокколи по Джейми Оливеру
НАДО (на 6 порций): небольшой кочанчик брокколи (примерно 400 г, заморозка тоже подходит) · 6 яиц · 1 ч. ложка незлой горчицы · 300 г творога · 50 г сыра типа чеддер · 3 ст. ложки красного песто (соус на основе вяленых томатов, в крайнем случае замените на обычный зеленый песто) · 275 г теста фило (тесто из тонких, почти прозрачных листов, продается в отделах заморозки) · по щепотке соли и черного молотого перца · 2 ст. ложки растительного масла для смазывания формы.
ГОТОВИМ:
1. У свежей брокколи срезаем жесткую часть стебля. Сам стебель натираем на терке, головку разбираем на маленькие соцветия. Если используем замороженную брокколи, отвариваем ее в кипятке 4 минуты. Фило размораживаем по инструкции.
2. Слегка взбиваем яйца. Добавляем горчицу.
3. В песто добавляем 3 ст. ложки воды, творог, натертый сыр, тертую брокколи. Солим-перчим, перемешиваем.
4. Форму (примерно 25 см в диаметре) смазываем маслом. Кладем внахлест два листа фило, чтобы края свешивались на треть листа. Смазываем разбавленным песто. Затем повторяем с другими листам фило (обычно в упаковке 6 листов).
5. Края сворачиваем трубочкой, сминаем, чтобы получился плотный бортик.
6. Выкладываем начинку и в нее выкладываем соцветия брокколи. Выпекаем в разогретой до 180 °С (нижний уровень) около 50 минут до красивой румяности.
7. Перед подачей даем немного остыть в течение 10 минут.
Заливной пирог с яйцами и луком
НАДО (на 8 порций): 200 г муки · 400 мл кефира · 1 ч. ложка разрыхлителя · 6 яиц · 100 г зеленого лука · 1 ч. ложка соли · 50 г сливочного масла · горсть кунжута.
ГОТОВИМ:
1. Отвариваем 4 яйца. Охлаждаем и нарезаем кубиком.
2. Лук промываем, сушим и нарезаем. Отправляем к яйцам.
3. Добавляем 1/2 ч. ложки соли и растопленное сливочное масло. Перемешиваем.
4. Два яйца слегка взбиваем с 1/2 ч. ложки соли до соединения желтка с белком (взбивать в пену не надо).
5. Добавляем кефир, перемешиваем.
6. Вводим муку и разрыхлитель.
7. Форму выстилаем пергаментом или смазываем растительным маслом.
8. Выливаем половину теста и выкладываем всю начинку.
9. Выливаем вторую половину теста. Посыпаем кунжутом.
10. Выпекаем 40 минут в разогретой до 180 °С духовке.
11. Готовность проверяем зубочисткой.
12. Даем остыть в течение 10 минут и вынимаем из формы. Нарезаем на квадраты и подаем.