Быстрая ачма из лаваша и другие рецепты недели

Киш с курицей и грибами

Классическое тесто для киша - несладкое песочное, как здесь. Готовить его легко, но если не хочется возиться, просто замените его на фило.

НАДО (на 4 порции): Тесто: 2 стакана муки · 150 г сливочного масла · 1 яйцо · 1/2 ч. ложки соли · 3 ст. ложки воды. Начинка: 400 г куриного филе · 300 г шампиньонов · 1 луковица · соль-перец · немного масла для жарки. Заливка: 250 мл сливок 25% · 2 яйца · 150 г сыра · щепотка соли.

ГОТОВИМ:

1. Муку помещаем в миску, добавляем нарезанное на мелкие кусочки сливочное масло и пальцами перетираем в крошку.

2. Добавляем яйцо, воду, соль и замешиваем мягкое, пластилинообразное нелипкое тесто. Формируем шар, кладем в пакет и убираем в холодильник на полчаса.

3. Мелко нарезаем грибы и лук. Филе нарезаем небольшим кубиком.

4. На сковороде разогреваем масло, кладем нарезанное филе и готовим до побеления мяса и легкого подрумянивания.

5. Добавляем грибы. Жарим 10 - 15 минут до выпаривания жидкости.

6. Добавляем измельченный лук. Солим-перчим, тушим еще минут десять. Даем начинке остыть.

7. Круглую форму (20 - 26 см) смазываем сливочным маслом.

8. Тесто раскатываем на подпыленном мукой столе в круг по размеру формы с учетом бортиков.

9. Перекладываем тесто и распределяем его руками. Накалываем вилкой, кладем лист пергамента и насыпаем груз - например, горох или фасоль (чтобы тесто не поднималось). Выпекаем заготовку 15 минут при температуре 180 °С.

10. Готовим заливку: в миске взбиваем яйца, сливки, щепотку соли. Затем вмешиваем 2/3 натертого сыра.

11. Убираем с основы груз и выпекаем еще 10 минут.

12. Достаем основу, выкладываем начинку. Заливаем заливкой. Посыпаем остатком тертого сыра.

13. Выпекаем в духовке при температуре 180 °С 35 - 40 минут.

