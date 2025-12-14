Буженина с морковью и другие рецепты недели

Буженина с морковью
НАДО (на 10 порций): свиная шея одним куском весом 1,5 кг · 3 моркови · 2 луковицы · 1 головка чеснока · немного растительного масла · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Морковь и чеснок нарезаем на тонкие брусочки. Лук нарезаем дольками.
2. Мясо сушим бумажными полотенцами, натираем солью и перцем. Иные специи добавляйте на свой вкус.
3. Тонкий нож вонзаем в мясо и проворачиваем на 90 градусов. В отверстие вставляем брусочек моркови или чеснока. Так проходимся по всему куску.
4. Лук и оставшиеся чеснок с морковью кладем на дно формы. Сверху помещаем мясо, смазываем маслом и плотно укрываем форму фольгой.
5. Духовку разогреваем до 240 °С. Ставим форму и сразу же убавляем жар до 150 °С. Выпекаем 3 часа.
6. Даем полностью остыть, только потом нарезаем и подаем как холодную закуску.
Салат с курицей, сельдереем, виноградом и кешью
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 2 больших филе куриной грудки · 2 стебля сельдерея · 150 г винограда без косточек · пара веточек укропа · 50 г кешью · 50 г пармезана · 200 г сметаны · 1 ст. ложка дижонской горчицы · соль, перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Отвариваем филе в подсоленной воде (25 минут после закипания). Охлаждаем и нарезаем мелкими кубиками.
2. Укроп мелко шинкуем. Рубим кешью.
3. Сельдерей мелко нарезаем.
4. Виноградины нарезаем на половинки.
5. Соединяем курицу, укроп, сельдерей, кешью. Добавляем тертый сыр. Солим,
перчим.
6. Соединяем сметану и горчицу и заправляем салат.
Совет. Отварное филе можно заменить копченой грудкой, а сметану - майонезом.
Утка с зелеными яблоками
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 - 6 порций): 1 средняя утка · 6 кислых зеленых яблок · 4 зубчика чеснока · 2 ст. ложки лимонного сока · 2 веточки свежего тимьяна · 2 ст. ложки меда · 3 ст. ложки подсолнечного масла · соль · перец · 200 мл воды.
ГОТОВИМ:
1. Тушку осматриваем, подпаливаем все недопаленное. Моем, хорошенько обсушиваем.
2. Готовим маринад: соединяем лимонный сок, измельченный чеснок, мед, масло, соль, перец.
3. Натираем утку маринадом и убираем в холодильник на ночь.
4. Яблоки нарезаем дольками, семена удаляем.
5. Внутрь тушки закладываем несколько долек яблок и тимьян. Скрепляем края шпагатом или зубочистками.
6. В противень наливаем воду, кладем утку, накрываем фольгой.
7. Выпекаем при 180 °С 2,5 часа. За полчаса убираем фольгу, выкладываем вокруг утки оставшиеся дольки яблок и доводим до готовности.
Маковый рулет
Фото: Shutterstock
НАДО (на 10 порций): полкило мака · 750 мл молока · 100 г изюма · 110 г сливочного масла · 200 г сахара · 100 г меда · 100 г грецких орехов · 2 яичных белка. Тесто: 200 мл молока · 100 г сахара · 17 г сухих дрожжей · 500 г муки · 1 яйцо · 2 желтка · 55 г сливочного масла · щепотка соли. Глазурь: 70 г сахарной пудры · 1 лимон.
ГОТОВИМ:
1. Изюм промываем и, если он очень сухой, заливаем горячей водой.
Тесто:
2. Молоко для теста чуть подогреваем, чтобы оно было теплым, но не горячим (не выше 40 °С!).
3. Добавляем 1 ст. ложку сахара и дрожжи. Перемешиваем и даем постоять 15 минут.
4. Немного взбиваем яйцо и желтки. Соединяем с дрожжевой смесью. Добавляем щепотку соли, оставшийся сахар. Перемешиваем.
5. Постепенно добавляем муку, вымешиваем тесто. Добавляем размягченное сливочное масло и еще раз вымешиваем. Формируем шар, накрываем пленкой и убираем в теплое место на 1,5 часа.
Начинка:
6. Мак пробиваем в кофемолке или в блендере.
7. Доводим до кипения молоко, всыпаем мак. Выключаем огонь, перемешиваем, даем постоять 20 минут.
8. Добавляем в мак сахар, сливочное масло, перемешиваем и варим на тихом огне 5 минут.
9. Орехи пробиваем в блендере. Добавляем их к маку вместе с изюмом и медом. Перемешиваем и даем остыть.
10. Два белка взбиваем в пышную массу, вводим в маковую начинку.
Собираем рулет:
11. Тесто обминаем, делим на две части, раскатываем в прямоугольники размером примерно 35х30 см.
12. Выкладываем на прямоугольник половину начинки, не доходя 2 см до края. Сворачиваем рулет, защипываем края. Повторяем с оставшимся тестом.
13. Даем расстояться полчаса и выпекаем 1 час при температуре 180 °С.
Глазурь:
14. Снимаем теркой цедру с лимона, давим 30 мл сока.
15. В сок добавляем сахарную пудру и замешиваем глазурь. Поливаем рулеты, посыпаем цедрой. Даем остыть рулетам и застыть глазури. Нарезаем и подаем.