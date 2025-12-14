Буженина с морковью и другие рецепты недели

Буженина с морковью

НАДО (на 10 порций): свиная шея одним куском весом 1,5 кг · 3 моркови · 2 луковицы · 1 головка чеснока · немного растительного масла · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Морковь и чеснок нарезаем на тонкие брусочки. Лук нарезаем дольками.

2. Мясо сушим бумажными полотенцами, натираем солью и перцем. Иные специи добавляйте на свой вкус.

3. Тонкий нож вонзаем в мясо и проворачиваем на 90 градусов. В отверстие вставляем брусочек моркови или чеснока. Так проходимся по всему куску.

4. Лук и оставшиеся чеснок с морковью кладем на дно формы. Сверху помещаем мясо, смазываем маслом и плотно укрываем форму фольгой.

5. Духовку разогреваем до 240 °С. Ставим форму и сразу же убавляем жар до 150 °С. Выпекаем 3 часа.

6. Даем полностью остыть, только потом нарезаем и подаем как холодную закуску.

Салат с курицей, сельдереем, виноградом и кешью