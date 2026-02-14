Он будет просить приготовить только их: шоколадные конфеты для любимого с виски и клюквой

14 февраля уже в самом разгаре, а вы еще не побаловали любимого вкусняшками? Непорядок! Попробуйте приготовить для него конфеты своими руками. Это быстро, вкусно, он точно оценит ваши старания ради него!

Трюфели с виски и клюквой от Татьяны Костицыной, бренд‑кондитера ресторанов Дениса Иванова

Предлагаем этот простой рецепт от кондитера Татьяны Костицыной. Конфеты с нежнейшей текстурой и выразительным ароматом виски станут отличным десертом для финала романтического ужина. А можно и преподнести их в подарок.

Ингредиенты (на 10 штук):

шоколад горький — 80 г + 40 г;

сливки 33 % — 30 г;

масло сливочное — 25 г;

виски — 8 г;

какао — 19 г;

пюре клюквы — 20 г.

Готовьте так:

Разогрейте сливки совместно с клюквенным пюре.

Полейте растопленный шоколад (80 г) получившейся смесью и взбейте при помощи блендера до однородной текстуры.

Дайте массе остыть до 35 ∘C.

Добавьте размягченное сливочное масло и виски, хорошенько перемешайте. Оставьте смесь при комнатной температуре, пока она не станет пластичной.

Скатайте из массы 10 небольших шариков.

Расплавьте оставшиеся 40 г шоколада. Погрузите трюфели в жидкую шоколадную массу, а после обваляйте в какао‑порошке.

Подождите, пока конфеты затвердеют, — затем их можно подавать на стол.

Угостите ими любимого человека! Приятного аппетита!

По материалам "Едим дома"

