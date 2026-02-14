Он будет просить приготовить только их: шоколадные конфеты для любимого с виски и клюквой

14 февраля уже в самом разгаре, а вы еще не побаловали любимого вкусняшками? Непорядок! Попробуйте приготовить для него конфеты своими руками. Это быстро, вкусно, он точно оценит ваши старания ради него!
Трюфели с виски и клюквой от Татьяны Костицыной, бренд‑кондитера ресторанов Дениса Иванова
Предлагаем этот простой рецепт от кондитера Татьяны Костицыной. Конфеты с нежнейшей текстурой и выразительным ароматом виски станут отличным десертом для финала романтического ужина. А можно и преподнести их в подарок.
Ингредиенты (на 10 штук):
- шоколад горький — 80 г + 40 г;
- сливки 33 % — 30 г;
- масло сливочное — 25 г;
- виски — 8 г;
- какао — 19 г;
- пюре клюквы — 20 г.
Готовьте так:
Разогрейте сливки совместно с клюквенным пюре.
Полейте растопленный шоколад (80 г) получившейся смесью и взбейте при помощи блендера до однородной текстуры.
Дайте массе остыть до 35 ∘C.
Добавьте размягченное сливочное масло и виски, хорошенько перемешайте. Оставьте смесь при комнатной температуре, пока она не станет пластичной.
Скатайте из массы 10 небольших шариков.
Расплавьте оставшиеся 40 г шоколада. Погрузите трюфели в жидкую шоколадную массу, а после обваляйте в какао‑порошке.
Подождите, пока конфеты затвердеют, — затем их можно подавать на стол.
Угостите ими любимого человека! Приятного аппетита!
