Битые огурцы в китайском стиле и другие рецепты недели

НАДО (на 4 порции): 4 средних гладких огурца · 2 зубчика чеснока · 2 ст. ложки соевого соуса · 1 ст. ложка рисового уксуса · 1 ч. ложка сахара · 1 ст. ложка кунжутного масла · 1 ч. ложка кунжутных семян · половинка стручка чили · соль.

ГОТОВИМ:

1. Чистые огурцы мнем скалкой или бьем молотком для мяса, чтобы они хорошо потрескались. Затем нарезаем крупными кусками. Присаливаем и оставляем на 10 минут, чтобы они отдали лишнюю влагу.

2. Смешиваем соевый соус, рисовый уксус, кунжутное масло и семена кунжута.

3. Огурцы выкладываем в миску. Добавляем нарезанный чили. Поливаем заправкой, хорошо перемешиваем и ставим в холодильник на полчаса для маринования.

Салат с кальмаром, яйцом и огурцом