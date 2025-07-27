Битые огурцы в китайском стиле и другие рецепты недели

Сальса из огурцов и персиков
НАДО (на 4 порции): 3 - 4 персика · 3 - 4 огурчика · половинка красной луковицы · 1 свежий чили · 1 ст. ложка оливкового масла · 2 ст. ложки лайма · соль · перец · веточка кинзы.
ГОТОВИМ:
1. Чистые персики и огурцы нарезаем небольшими кубиками. Лук шинкуем мелко или перьями. Чили избавляем от семян и мелко нарезаем.
2. Складываем все в миску. Добавляем масло, сок лайма, соль-перец.
3. Перемешиваем, украшаем рубленой кинзой и подаем с лепешками тако.
Холодный суп с огурцами и мятой
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НАДО (на 2 порции): 4 свежих огурчика · 1 зубчик чеснока · 1 стакан белого несладкого йогурта · 2 ст. ложки лимонного сока · 1/4 стакана воды · 4 стрелки зеленого лука · небольшой пучок свежей мяты · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Огурцы чистим и нарезаем произвольно.
2. Измельчаем чеснок.
3. В блендер закладываем огурцы, чеснок, йогурт, лимонный сок, воду, лук, листья мяты и пробиваем в однородную массу. Солим-перчим, при желании добавляем еще лимонного сока.
4. Остужаем, разливаем по пиалам или бокалам, украшаем мятой и ломтиками огурца и подаем.
Битые огурцы в китайском стиле
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НАДО (на 4 порции): 4 средних гладких огурца · 2 зубчика чеснока · 2 ст. ложки соевого соуса · 1 ст. ложка рисового уксуса · 1 ч. ложка сахара · 1 ст. ложка кунжутного масла · 1 ч. ложка кунжутных семян · половинка стручка чили · соль.
ГОТОВИМ:
1. Чистые огурцы мнем скалкой или бьем молотком для мяса, чтобы они хорошо потрескались. Затем нарезаем крупными кусками. Присаливаем и оставляем на 10 минут, чтобы они отдали лишнюю влагу.
2. Смешиваем соевый соус, рисовый уксус, кунжутное масло и семена кунжута.
3. Огурцы выкладываем в миску. Добавляем нарезанный чили. Поливаем заправкой, хорошо перемешиваем и ставим в холодильник на полчаса для маринования.
Салат с кальмаром, яйцом и огурцом
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НАДО (на 4 порции): упаковка замороженных кальмаров 600 г · 3 отварных яйца · 2 огурчика · 100 г майонеза · пара веточек петрушки · соль-перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Кальмаров размораживаем, очищаем от пленок и хитиновых перегородок.
2. Опускаем кальмаров в кипящую подсоленную воду и варим 2 минуты. Как только они станут белыми, снимаем с огня, сливаем воду, остужаем.
3. Огурцы обрезаем с четырех сторон, чтобы остался брусочек с семенами. Он не пригодится (можно сразу съесть), остальное нарезаем поперечными ломтиками.
4. Яйца чистим и режем дольками-восьмушками или четвертинками.
5. Кальмары нарезаем кольцами шириной 0,5 см.
6. Петрушку моем и мелко шинкуем.
7. Соединяем в миске кальмаров, яйца, огурцы, петрушку. Солим-перчим, добавляем майонез, перемешиваем.
8. Охлаждаем и подаем.