Бамбл — тренд сезона: полезен ли модный кофейный напиток для здоровья

Бамбл — освежающий микс из кофе и фруктового сока — в нынешнем сезоне прочно закрепился в топе популярных напитков. Но за модным фасадом скрывается вопрос, волнующий многих: несет ли такой коктейль реальную пользу или остается лишь эффектной заменой привычного латте? Чтобы расставить точки над «i», мы обратились к диетологу Анастасии Ефимовой — эксперт рассказала, уместно ли включать бамбл в повседневное меню и на что важно обращать внимание при его употреблении.

Эксперт подчеркнула, что бамбл, приготовленный из черного кофе и 100 % фруктового сока без добавления сахара и сиропов, не следует относить к категории вредных напитков. При этом, как отмечает Ефимова, именно кофе сегодня обладает наиболее убедительной доказательной базой в отношении влияния на здоровье.

Качественный эспрессо, входящий в состав бамбла, по сути, остается тем же черным кофе, чьи положительные эффекты подтверждены множеством научных работ. По данным, накопленным за последние годы, умеренное и регулярное употребление такого кофе потенциально способно снижать риск развития ряда заболеваний — в частности, сахарного диабета 2 типа, патологий сердечно‑сосудистой системы и болезней печени. Кроме того, содержащийся в напитке кофеин оказывает кратковременное стимулирующее действие: он помогает повысить концентрацию, снизить чувство утомления и даже улучшить физические показатели.

Чаще всего в качестве фруктовой основы для бамбла используют апельсиновый сок, и у этого ингредиента тоже есть свои плюсы и минусы. Эксперт поясняет, что классический вариант напитка как раз и предполагает использование апельсинового сока — и если это свежевыжатый продукт либо 100 % сок без добавленного сахара, в нем сохраняются ценные компоненты: витамин С, калий, полифенолы и другие биологически активные вещества.

Вместе с тем диетолог обращает внимание на важный нюанс: в отличие от цельных фруктов, в соке практически отсутствует клетчатка. Из‑за этого напиток хуже способствует насыщению, а содержащиеся в нем свободные сахара усваиваются организмом значительно быстрее. Именно этот момент стоит учитывать, если вы планируете сделать бамбл частью своего ежедневного рациона.

«В классическом варианте бамбл готовят с апельсиновым соком. Если это свежевыжатый или 100% сок без добавленного сахара, он содержит витамин С, калий, полифенолы и другие биологически активные вещества. Однако важно помнить, что, в отличие от цельных фруктов, в соке практически нет клетчатки. Поэтому он хуже насыщает, а содержащиеся в нем свободные сахара усваиваются быстрее», — отметила диетолог.