Арбузный салат с фетой, сырые кабачки, узбекская мастава и свинина с яблоками — идеальное летнее меню

Густой узбекский суп

НАДО (на 4 порции): 200 г мякоти говядины · 200 г говяжьего фарша · полстакана риса · 2 картофелины · 1 помидор · 1 сладкий перец · 1 луковица · 1 морковь · 2 зубчика чеснока · по 2 веточки кинзы и петрушки · 2 ст. ложки томатной пасты · 2 лавровых листа · 1/2 ч. ложки зиры · 1/2 ч. ложки кориандра · 6 горошин черного перца · 1500 л воды · 2 ст. ложки растительного масла · соль по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Рис промываем, заливаем стаканом воды, варим до готовности 15 - 20 минут.

2. Говядину и картошку нарезаем тонкими брусочками. Лук - четвертинками колец.

3. Мелко рубим зелень, измельчаем чеснок.

4. В казане хорошо разогреваем масло. Румяним кусочки говядины со всех сторон в течение около 8 минут.

5. Добавляем лук, жарим все вместе до мягкости лука.

6. Нарезаем брусочками морковь, сладкий перец - полосками, томат - кубиками.

7. Добавляем в казан сначала морковь, а через 3 минуты - сладкий перец и помидоры. Тушим 5 минут. Добавляем томатную пасту, зиру, кориандр, тушим 2 минуты.

8. Кипятим воду и вливаем в казан. Доводим до кипения и убавляем огонь.

9. Из фарша формируем маленькие фрикадельки и кладем в суп. Варим 5 минут на тихом огне.

10. Закладываем картофель. Солим-перчим. Кладем лавровый лист и чеснок. Варим на тихом огне 15 минут.

11. Кладем рис и зелень, прогреваем 2 минуты и выключаем огонь.

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