Арбузный салат с фетой, сырые кабачки, узбекская мастава и свинина с яблоками — идеальное летнее меню

Арбузный салат с фетой
Взрывное сочетание сладкого, соленого и кислого.
НАДО (на 4 порции): 1 небольшой арбуз · 2 огурца, половинка лайма · 250 г феты · 2 ст. ложки оливкового масла · 3 ч. ложки меда · 2 веточки мяты.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем масло, мед и сок лайма.
2. Мякоть арбуза нарезаем кубиками среднего размера (3 см), удаляем косточки.
3. Огурцы и фету нарезаем небольшими кубиками.
4. Соединяем арбуз и заправку. Кладем огурцы и фету. Перемешиваем. Украшаем листиками мяты и подаем.
Закуска из молодых кабачков
Фото: Shutterstock
Отличный салат из сырых (да!) нежных кабачков, который очень быстро готовится.
НАДО (на 6 порций): 2 некрупных кабачка · небольшой пучок укропа · 3 зубчика чеснока · 60 мл растительного масла · 1 ст. ложка лимонного сока · 5 горошин черного перца · 1/2 ч. ложки семян кориандра · 1/2 ч. ложка сахара · 1/2 ч. ложки соли · 1 ст. ложка семян кунжута.
ГОТОВИМ:
1. Измельчаем чеснок. Укроп моем, сушим, удаляем толстые стебли, измельчаем.
2. Соединяем в миске чеснок, укроп, масло и лимонный сок.
3. В ступке растираем перец и кориандр, пересыпаем в миску.
4. Добавляем сахар и соль. Хорошо перемешиваем до растворения.
5. Кабачки моем, сушим, удаляем кончики. Нарезаем на тонкие слайсы ножом или овощечисткой.
6. Выкладываем кабачки в миску с маринадом и аккуратно перемешиваем.
7. Накрываем пленкой и убираем в холодильник на полчаса.
8. Кунжут подсушиваем на сухой горячей сковороде 2 минуты.
9. Выкладываем кабачки в салатник, посыпаем кунжутом и подаем.
Мастава
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Густой узбекский суп
НАДО (на 4 порции): 200 г мякоти говядины · 200 г говяжьего фарша · полстакана риса · 2 картофелины · 1 помидор · 1 сладкий перец · 1 луковица · 1 морковь · 2 зубчика чеснока · по 2 веточки кинзы и петрушки · 2 ст. ложки томатной пасты · 2 лавровых листа · 1/2 ч. ложки зиры · 1/2 ч. ложки кориандра · 6 горошин черного перца · 1500 л воды · 2 ст. ложки растительного масла · соль по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Рис промываем, заливаем стаканом воды, варим до готовности 15 - 20 минут.
2. Говядину и картошку нарезаем тонкими брусочками. Лук - четвертинками колец.
3. Мелко рубим зелень, измельчаем чеснок.
4. В казане хорошо разогреваем масло. Румяним кусочки говядины со всех сторон в течение около 8 минут.
5. Добавляем лук, жарим все вместе до мягкости лука.
6. Нарезаем брусочками морковь, сладкий перец - полосками, томат - кубиками.
7. Добавляем в казан сначала морковь, а через 3 минуты - сладкий перец и помидоры. Тушим 5 минут. Добавляем томатную пасту, зиру, кориандр, тушим 2 минуты.
8. Кипятим воду и вливаем в казан. Доводим до кипения и убавляем огонь.
9. Из фарша формируем маленькие фрикадельки и кладем в суп. Варим 5 минут на тихом огне.
10. Закладываем картофель. Солим-перчим. Кладем лавровый лист и чеснок. Варим на тихом огне 15 минут.
11. Кладем рис и зелень, прогреваем 2 минуты и выключаем огонь.
Свинина с яблоками в фольге
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 600 - 800 г свиного карбонада · 2 зеленых яблока · 2 ст. ложки зерновой горчицы · 3/4 ч. ложки соли · перец и кориандр по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Свинину солим, натираем солью и специями, обмазываем горчицей. Заворачиваем в фольгу и убираем в холодильник мариноваться.
2. Яблоки нарезаем толстыми дольками, удаляем семенные коробочки.
3. Разворачиваем фольгу. Обкладываем мясо яблоками и заворачиваем обратно.
4. Помещаем мясо в форму и наливаем на дно полстакана воды.
5. Выпекаем 2 часа в духовке, разогретой до 180 °С.
6. Извлекаем форму, даем постоять 15 минут. Разворачиваем мясо, кладем на сервировочное блюдо и подаем.