4 рецепта с щавелем, после которых «травка зеленеет» по-новому

НАДО (на 12 шт.): 500 г замороженного слоеного теста · 300 г свежего щавеля · 100 г коричневого сахара · 3 ст. ложки сливочного масла · 1/2 ч. ложки сушеного молотого имбиря · 1/2 ч. ложки корицы. Для смазывания: 1 желток · 1 ст. ложка сливок или молока.

ГОТОВИМ:

1. Тесто размораживаем по инструкции. Щавель моем, обсушиваем, удаляем грубые части стебля, нарезаем кусочками по 1,5 см.

2. В сковороде растапливаем сливочное масло и кладем сахар. Доводим до кипения, непрерывно помешивая.

3. Кладем щавель, имбирь, корицу. Томим на тихом огне 2 минуты, помешивая.

4. Тесто немного раскатываем и нарезаем на 12 полосок поперек листа (каждый из двух листов на 6 полосок).

5. На каждую полоску выкладываем по 1 ст. ложке начинки, сворачиваем в рулет и прижимаем, чтобы он стал плоским. Защипываем торцы. Сверху делаем надрезы.

6. В желток добавляем сливки или молоко, вилкой доводим до однородности и этой смесью смазываем слойки при помощи кисточки.

7. Выпекаем 25 минут до золотистости.

Салат из щавеля, огурцов, картофеля и яиц