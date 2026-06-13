4 рецепта с щавелем, после которых «травка зеленеет» по-новому

Суп с говядиной, кореньями и щавелем
НАДО (на 8 порций): 1 кг говяжьей грудинки на косточке · 2 картофелины · 300 г щавеля · 3 луковицы · 100 г корня сельдерея · 2 корня петрушки · 2 ст. ложки топленого сливочного масла · соль-перец · 4 яйца для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Заливаем мясо 3 л холодной воды. Доводим до кипения, убавляем огонь до тихого, удаляем пенку. Солим-перчим, варим 2 - 2,5 часа.
2. Лук, корень сельдерея и петрушки нарезаем и жарим 3 - 4 минуты на топленом масле. Перекладываем в кастрюлю. Кладем нарезанный кубиками картофель. Варим 10 минут.
3. Отдельно кидаем щавель в кипяток и томим 5 минут. Откидываем на дуршлаг, кладем в кастрюлю. Варим 10 минут.
4. Яйца отвариваем вкрутую, чистим и нарезаем на кружочки.
5. Разливаем суп по тарелкам, украшаем кружочками яйца и подаем.
Кутабы с творогом и щавелем
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НАДО (на 3 порции): 180 г муки · 100 мл воды · 1 ст. ложка растительного масла · 1/2 ч. ложки соли · 150 г творога · 250 г щавеля · небольшой пучок зеленого лука · 2 ст. ложки сливочного масла.
1. Муку просеиваем в миску, добавляем соль. В центр добавляем воду и масло.
2. Замешиваем эластичное нелипкое тесто. Формируем шар, заворачиваем в пленку и даем расстояться 25 минут.
3. Творог растираем вилкой.
4. Щавель и лук промываем, обсушиваем и нарезаем.
5. Соединяем творог и щавель, перемешиваем. Если хочется, присаливаем.
6. Тесто делим на 9 частей и формируем шарики. Раскатываем их в тонкие лепешки диаметром 15 - 17 мм. Стол подпыляем мукой.
7. На половину каждого кружка кладем 1,5 ст. ложки начинки. Накрываем второй половиной, придавливаем и зубьями вилки защипываем края.
8. Сковороду с толстыми стенками хорошо разогреваем без масла. Выкладываем кутабы на сковороду и жарим до румяности с обеих сторон на огне ниже среднего (около 3 - 4 минут).
9. Готовые кутабы складываем на тарелку и смазываем растопленным сливочным маслом.
Слойки с щавелем
Фото: Shutterstock
НАДО (на 12 шт.): 500 г замороженного слоеного теста · 300 г свежего щавеля · 100 г коричневого сахара · 3 ст. ложки сливочного масла · 1/2 ч. ложки сушеного молотого имбиря · 1/2 ч. ложки корицы. Для смазывания: 1 желток · 1 ст. ложка сливок или молока.
ГОТОВИМ:
1. Тесто размораживаем по инструкции. Щавель моем, обсушиваем, удаляем грубые части стебля, нарезаем кусочками по 1,5 см.
2. В сковороде растапливаем сливочное масло и кладем сахар. Доводим до кипения, непрерывно помешивая.
3. Кладем щавель, имбирь, корицу. Томим на тихом огне 2 минуты, помешивая.
4. Тесто немного раскатываем и нарезаем на 12 полосок поперек листа (каждый из двух листов на 6 полосок).
5. На каждую полоску выкладываем по 1 ст. ложке начинки, сворачиваем в рулет и прижимаем, чтобы он стал плоским. Защипываем торцы. Сверху делаем надрезы.
6. В желток добавляем сливки или молоко, вилкой доводим до однородности и этой смесью смазываем слойки при помощи кисточки.
7. Выпекаем 25 минут до золотистости.
Салат из щавеля, огурцов, картофеля и яиц
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Гарнир и салат одновременно.
НАДО (на 3 - 4 порции): 3 картофелины · 5 яиц · 2 средних огурца · 1 хороший пучок щавеля · по полпучка зеленого лука и петрушки · соль по вкусу · 2 ст. ложки майонеза.
ГОТОВИМ:
1. Отвариваем картофель в мундире и яйца. Охлаждаем и чистим.
2. Нарезаем кубиками картофель, яйца. Крупно режем промытый и обсушенный щавель, мелко шинкуем промытые лук и петрушку.
3. Соединяем все в салатнике, солим и заправляем майонезом.