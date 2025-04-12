Мизулина в розовом, Кока подчеркнула фигуру, а Утяшева модничает по полной программе

Этой весной модничать несложно. Вернулись тренды прошлых лет, можно наряжаться, ныряя в мамин гардероб ХХ века. Изучаем образы звезд на разные случаи весенней жизни.
На вечеринку
Фото: vk.com/valeriya.official
Валерия модничает в джинсовом комплекте, но не простом, а ярком. Пришла пора отложить все черное, серое и добавить красные, розовые, желтые, синие оттенки. Отличный модный вариант голубой джинсовый наряд - кепка или беретка, куртка, юбка или брюки, рубашка. Если вы устали от своего джинсового комплекта и умеете рукодельничать, то можно расписать, расшить его так, как у Валерии. Декорировать любую вещь можно самостоятельно - включите воображение, уроки из Сети, но для начала потренируйтесь на чем-то не слишком нужном. В таком комплекте можно и на работу пойти, а потом на встречу с друзьями в ресторане или на концерт - образ легко станет нарядным и вечерним с помощью длинных ажурных перчаток. А если хочется изменить образ этой весной, то можно, как певица, «рубануть» челку. Это самый простой способ для перемен - челки разной формы опять в тренде.
На свидание
Фото: личная страница Клавы Коки в социальной сети
Клава Кока демонстрирует женственный комплект одежды - в таком можно прийти и на свидание, и на празднование своего дня рождения, и даже в загс. Простой и одновременно беспроигрышный вариант быть нарядной, элегантной, модной - платье-комбинация или корсет с юбкой в пол из шелка или атласа. Такой комплект подчеркнет стройную фигуру и визуально удлинит силуэт. Днем его можно сочетать с курткой и грубыми ботинками, а вечером произвести впечатление своей элегантностью получится в тандеме с туфлями на каблуке.
В театр
Фото: t.me/shaman_channel
SHAMAN и Екатерина Мизулина побывали в музыкальном театре «Геликон-опера» на опере Чайковского «Иоланта».
Если мужчинам в театр собраться несложно - достаточно костюма, то женщины всегда стараются подобрать красивый и уместный наряд. У директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной получилось с помощью вечернего платья в стиле элегантной классики. Актуальным наряд делает нежно-розовый оттенок румян, пыльной розы. Эти приятные, нежные цвета не стоит путать с агрессивно-розовым, который остался в прошлом сезоне. Платье с халтером - таким типом горловины, когда воротник фиксируется на шее, открывает плечи и руки и в данном случае подчеркивает красивую линию плеч.
На прогулку
Фото: t.me/astrologtamaragloba
Тамара Глоба намекает, что весна пока не полностью вступила в свои права. В прохладные дни сделать образ актуальным и нарядным поможет яркое пальто, как у астролога. Оверсайз - в прошлом. Тренд на женственность, поэтому актуально приталенное пальто. Только не облегающее! Фасон у него прямой, с ярко выраженной талией.
На дискотеку
Фото: канал СТС
Ника Здорик стала звездой после выхода сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), где сыграла главную женскую роль. В гардеробе актрисы есть вещи, которые подойдут ее и юным, и взрослым поклонникам. Вот пример - базовая модель корсета, которую легко вписать в повседневный образ, сочетая с брюками. К корсету можно добавить брючный костюм или комплект с жакетом и юбкой.
На работу
Фото: t.me/utiashevaliasan/
Ляйсан Утяшева модничает по полной программе. У телеведущей повседневный образ с массой модных деталей. Жилетка с декором из клепок или бахромой, кожаная куртка в байкерском стиле, широкий пояс, длинная джинсовая юбка А-силуэта - часть этих вещей можно найти в гардеробе 70-х годов.