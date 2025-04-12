Мизулина в розовом, Кока подчеркнула фигуру, а Утяшева модничает по полной программе

Валерия модничает в джинсовом комплекте, но не простом, а ярком. Пришла пора отложить все черное, серое и добавить красные, розовые, желтые, синие оттенки. Отличный модный вариант голубой джинсовый наряд - кепка или беретка, куртка, юбка или брюки, рубашка. Если вы устали от своего джинсового комплекта и умеете рукодельничать, то можно расписать, расшить его так, как у Валерии. Декорировать любую вещь можно самостоятельно - включите воображение, уроки из Сети, но для начала потренируйтесь на чем-то не слишком нужном. В таком комплекте можно и на работу пойти, а потом на встречу с друзьями в ресторане или на концерт - образ легко станет нарядным и вечерним с помощью длинных ажурных перчаток. А если хочется изменить образ этой весной, то можно, как певица, «рубануть» челку. Это самый простой способ для перемен - челки разной формы опять в тренде.

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