Тренды - 2025: Дина Саева в красном, а Рогов придумал меховые воротники

Журнал «Телепрограмма» посмотрел показы отечественных дизайнеров на Московской неделе моды и выбрал модели для наших читателей на разные случаи жизни. Нашли на подиумах практичную одежду, в которой вы будете модницей.
В кафе
Фото: Пресс-служба недели высокой моды
Бренд Ксении Кудряшовой BITTE_RUHE вывел на подиум моделей с накладными розовыми челками. Можно попробовать прицепить такую челку или пряди, чтобы удивить близких или коллег, примерить новый образ. В коллекции бренда есть ультрамодные, но очень короткие шорты. А мы выбрали нарядный и не экстремальный лук. Пастельно-розовый цвет остается в тренде, как и юбка-карандаш - здесь она с пайетками, что делает образ заметным. Сочетание разных стилей тоже приветствуется - верх повседневный, а низ нарядный. Элегантности образу добавляет шпилька, а почувствовать себя моделью с подиума можно, примерив носки с босоножками.
На выпускной
Фото: Иван Макеев/КП
Блогер Дина Саева демонстрирует вечернее платье актуального насыщенного красного цвета бренда Ирены Сопрано Solangel. Интересно, что кружевной верх на этом платье съемный - легким движением руки во второй половине вечера от него можно избавиться и блеснуть декольте. Шикарный вариант, чтобы стать королевой выпускного вечера. Платья этой коллекции отшиты по мотивам традиционных русских нарядов.
В кино
Фото: Василий Кузьмичонок/Агенство «Москва»
Бренд Юлии Приваловой и Анастасии Потаповой UNKE представил коллекцию удобной и модной одежды. Любую вещь можно носить не только на подиуме. Свободный, полупрозрачный пиджак-рубашка из органзы креативного кроя - женственная и нежная вещь. Надеваем на топ. В офисе не будем смущать коллег, а для выхода теплым вечером в кино или театр - нужная и модная вещичка. Низ может быть «рабочим» - джинсы, плотные шелковые или кожаные юбки. А верх меняете прямо перед уходом с работы.
В офис
Фото: Михаил Фролов/КП
В коллекции Александра Рогова обнаружен вполне себе офисный вариант костюма с изюминкой, точнее, с накладным меховым воротником. Такие «брошки» теперь рекомендуют дизайнеры. Костюм в клетку из шерсти подкреплен кожаным ремнем - актуальным аксессуаром.
На девичник
Фото: Иван Макеев/КП
На этой модели из коллекции Игоря Гуляева столько модных деталей, что все вместе они будут хороши на встрече таких же модниц или на подиуме. Из каждой вещи можно составить свой образ, чтобы не выглядеть настолько кинематографично. Галстук у женщин - тренд сезона. Его носят любой длины и кроя, он может быть из бархата, шелка, кожи, кружева, денима, расшит пайетками или жемчугом. Надевают с костюмом, платьем, свитером, рубашкой, с топом и объемным пиджаком, вязаной безрукавкой и т. д. Галстук необязательно должен выделяться в образе, часто этот аксессуар подбирают в тон верха - как на модели. Верх сложного дизайна - кожаные погоны, рукава из сетки.
Серебряные шорты из тонкой экокожи хороши на улицах мегаполиса. Актуальны сумочки в меховых «шубках» или меховые брелоки-хвостики, как и мех на беретах. Кстати, еще на сумках носят бахрому. А на колготках - декор.
Что с аксессуарами?
Фото: Михаил Фролов/КП
Поднять настроение себе и окружающим можно оригинальными кожаными сумками, придуманными художниками и дизайнерами бренда Perfer. Они делают сумочки по советским мотивам - в виде банки со сгущенкой, пачки чая, коробки соды, пакета молока. Наш фаворит - замшевая сумка «Почта» за 20 тыс. руб.
Фото: Михаил Фролов/КП
ТОП-5
Стилист Влад Лисовец на Московской неделе моды перечислил тренды сезона:
1. Клетчатые жакеты. Носим с кожаной юбкой.
2. Юбки - мини. Джинсы - прямые и клеш.
3. Обувь - на платформе, на каблуке. Больше элегантной обуви.
4. Добавляйте что-то свое в образ - яркую деталь. Например, элегантное платье или классический костюм с ретрошляпой, беретом или «дерзкими» солнечными очками. Должен быть контраст.
5. Сочетайте вещи разных стилей: элегантную одежду с джинсой, вещами в спортивном стиле.