Тренды - 2025: Дина Саева в красном, а Рогов придумал меховые воротники

На этой модели из коллекции Игоря Гуляева столько модных деталей, что все вместе они будут хороши на встрече таких же модниц или на подиуме. Из каждой вещи можно составить свой образ, чтобы не выглядеть настолько кинематографично. Галстук у женщин - тренд сезона. Его носят любой длины и кроя, он может быть из бархата, шелка, кожи, кружева, денима, расшит пайетками или жемчугом. Надевают с костюмом, платьем, свитером, рубашкой, с топом и объемным пиджаком, вязаной безрукавкой и т. д. Галстук необязательно должен выделяться в образе, часто этот аксессуар подбирают в тон верха - как на модели. Верх сложного дизайна - кожаные погоны, рукава из сетки.

Серебряные шорты из тонкой экокожи хороши на улицах мегаполиса. Актуальны сумочки в меховых «шубках» или меховые брелоки-хвостики, как и мех на беретах. Кстати, еще на сумках носят бахрому. А на колготках - декор.

Что с аксессуарами?