Вильфанд рассказал, когда в Москве потеплеет до +12 °С

В конце следующей недели в Москве и Московской области ожидается потепление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его прогнозам, 20–21 марта в регионе ожидаются небольшие осадки, а дневные температуры в пятницу, субботу и воскресенье достигнут отметки в +7–10 °C, а на юге Московской области возможно повышение до +12 °C. Такие показатели превышают климатическую норму на три градуса, пишет mk.ru .

Вместе с тем, метеоролог предупредил водителей о вероятности образования гололеда на дорогах, что требует повышенной осторожности при вождении. С 17 по 19 марта погода в Москве будет достаточно прохладной, в понедельник вероятны осадки в виде снега.