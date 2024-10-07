Почему можно потерять все деньги 7 октября и как этого избежать в День Феклы Запрядальницы

В календаре народных праздников 7 октября имеет название Феклы Запрядальницы.
Исходя из названия, хозяйки непременно пряли в этот день — это сулило удачу во всех начинаниях. Мужчины же мололи зерно. А вечером все собирались вместе и устраивали гулянья. О том, какие приметы и запреты существовали на Руси, рассказывает Teleprogramma.org.
Традиции на 7 октября
7 октября считался лучшим днем для свадьбы, поскольку такие браки будут крепкими и счастливыми, верили наши предки.
День хорош для тихой охоты — можно отправиться в лес за грибами, а потом пожарить добычу с картошкой. Кроме этого, ставили на стол свекольник или борщ и другие блюда со свеклой.
На Феклу полагалось гадать. Молодые девушки, мечтающие о замужестве, задавали вопросы о суженом, а замужние непременно интересовались потомством.
На стол подавали борщ и другие блюда из свеклы. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 7 октября
Под запретом любые сделки, кроме брачных — всем остальным планам не удастся осуществиться.
Брать и давать в долг, а тем более оформлять кредиты не желательно — можно лишиться всех финансов.
Покидать жилище, оставив в доме беспорядок, нельзя — могут наступить тяжелые времена.
Запрещено повышать голос на старших членов семьи — можно серьезно захворать.
Гостей на Феклу принимать не рекомендуется — в семье могут начаться ссоры.
Также нежелательно ходить в гости — можно разориться.
Грустить и плакать 7 октября строго запрещено — к проблемам обязательно прибавятся новые, и появится много препятствий на жизненном пути.
7 октября — лучший день для свадьбы. Фото: freepik.com
Народные приметы
Если на деревьях еще много листьев — морозы придут не скоро.
Гром гремит — снега грядущей зимой мало будет.
Голубь, севший на подоконник, предвещал удачу.
Птицы низко к земле летят — зима будет ранняя и холодная.
Большой урожай рябины предвещает морозную зиму.
Именинники
Павел, Василий, Сергей, Фекла, Степан, Андрей, Давид, Виталий, Владислав, Галактион.
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