Почему можно потерять все деньги 7 октября и как этого избежать в День Феклы Запрядальницы

Фото: freepik.com

Православные христиане 7 октября чтят память Феклы Иконийской.

В календаре народных праздников 7 октября имеет название Феклы Запрядальницы.

Исходя из названия, хозяйки непременно пряли в этот день — это сулило удачу во всех начинаниях. Мужчины же мололи зерно. А вечером все собирались вместе и устраивали гулянья. О том, какие приметы и запреты существовали на Руси, рассказывает Teleprogramma.org.

Традиции на 7 октября

7 октября считался лучшим днем для свадьбы, поскольку такие браки будут крепкими и счастливыми, верили наши предки.

День хорош для тихой охоты — можно отправиться в лес за грибами, а потом пожарить добычу с картошкой. Кроме этого, ставили на стол свекольник или борщ и другие блюда со свеклой.

На Феклу полагалось гадать. Молодые девушки, мечтающие о замужестве, задавали вопросы о суженом, а замужние непременно интересовались потомством.

На стол подавали борщ и другие блюда из свеклы. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 7 октября

Под запретом любые сделки, кроме брачных — всем остальным планам не удастся осуществиться.

Брать и давать в долг, а тем более оформлять кредиты не желательно — можно лишиться всех финансов.

Покидать жилище, оставив в доме беспорядок, нельзя — могут наступить тяжелые времена.

Запрещено повышать голос на старших членов семьи — можно серьезно захворать.

Гостей на Феклу принимать не рекомендуется — в семье могут начаться ссоры.

Также нежелательно ходить в гости — можно разориться.

Грустить и плакать 7 октября строго запрещено — к проблемам обязательно прибавятся новые, и появится много препятствий на жизненном пути.

7 октября — лучший день для свадьбы. Фото: freepik.com

Народные приметы

Если на деревьях еще много листьев — морозы придут не скоро.

Гром гремит — снега грядущей зимой мало будет.

Голубь, севший на подоконник, предвещал удачу.

Птицы низко к земле летят — зима будет ранняя и холодная.

Большой урожай рябины предвещает морозную зиму.

Именинники

Павел, Василий, Сергей, Фекла, Степан, Андрей, Давид, Виталий, Владислав, Галактион.

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