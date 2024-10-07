Почему можно потерять все деньги 7 октября и как этого избежать в День Феклы Запрядальницы

В календаре народных праздников 7 октября имеет название Феклы Запрядальницы.

Исходя из названия, хозяйки непременно пряли в этот день — это сулило удачу во всех начинаниях. Мужчины же мололи зерно. А вечером все собирались вместе и устраивали гулянья. О том, какие приметы и запреты существовали на Руси, рассказывает Teleprogramma.org.

Традиции на 7 октября

7 октября считался лучшим днем для свадьбы, поскольку такие браки будут крепкими и счастливыми, верили наши предки.

День хорош для тихой охоты — можно отправиться в лес за грибами, а потом пожарить добычу с картошкой. Кроме этого, ставили на стол свекольник или борщ и другие блюда со свеклой.

На Феклу полагалось гадать. Молодые девушки, мечтающие о замужестве, задавали вопросы о суженом, а замужние непременно интересовались потомством.