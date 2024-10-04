Не делайте этого до заката солнца 4 октября, чтобы не потерять красоту и здоровье: приметы и поверья в День Кондрата да Ипата

В народном календаре праздник 4 октября носит название — Кондрат да Ипат. Teleprogramma.org рассказывает, что нельзя делать в этот день и на какие приметы следует обратить особое внимание.
Что можно делать 4 октября
В этот праздник важно проявлять открытость и дружелюбие. Так в жизнь должно прийти материальное благополучие. Чем дольше добрых дел будет сделано — тем больше богатства можно обрести.
Молодые девушки, чтобы выйти замуж, наводили порядок в своих домах, поскольку по деревням ездили сваты и высматривали невест.
На полях разбрасывали золу, чтобы удобрить землю и обеспечить урожай в следующем году.
Хозяйки, чтобы укрепить семейные узы, готовили для свои мужчин кашу с медом.
Нельзя лениться 4 октября. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 4 октября
Раньше верили, что от того, как проведешь этот день, зависит будущее благополучие.
В этот день запрещено лениться — если не работать 4 октября, то можно привлечь беды и неприятности в свою жизнь.
До заката полагалось не есть, поскольку боялись потерять молодость, красоту и здоровье.
После обеда нельзя молодым девушкам и женщинам выходить на улицу — они могут не вернуться домой.
В лес ходить запрещено, а тем более с маленькими детьми — их может похитить нечистая сила, верили наши предки.
Нельзя носить чужую обувь — так можно забрать себе болезни владельца.
Жаловаться на жизнь и делиться горем не стоит — так ситуация может стать еще хуже.
Нельзя одалживать деньги — потом долг не вернут.
Не рекомендуется долго стоять на пороге — можно навлечь на свой дом беду.
Лучше не менять прическу — могут посыпаться неприятности.
Нельзя покупать обувь в этот день — это собьет купившего с жизненного пути.
Ссориться нежелательно — любые конфликты могут перерасти в нечто большее и затянуться на долгое время.
Хорошо в этот день заканчивать сбор урожая. Фото: freepik.com
Приметы на 4 октября
Если 4 октября тепло, но дует холодный ветер, — зима будет морозной.
Днем холодно, ночью тепло — скоро будет ненастье.
Березы пожелтели сверху — весна придет рано, снизу — наступит поздно.
Кроты начали активно зарывать свои норы — зима будет морозной.
Домашняя птица начала линяет — скоро придут холодные дни.
Уродилось много орехов — зимой ожидается много снега.
Именинники
Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Кондрат, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр.
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