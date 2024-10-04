Не делайте этого до заката солнца 4 октября, чтобы не потерять красоту и здоровье: приметы и поверья в День Кондрата да Ипата

В народном календаре праздник 4 октября носит название — Кондрат да Ипат. Teleprogramma.org рассказывает, что нельзя делать в этот день и на какие приметы следует обратить особое внимание.

Что можно делать 4 октября

В этот праздник важно проявлять открытость и дружелюбие. Так в жизнь должно прийти материальное благополучие. Чем дольше добрых дел будет сделано — тем больше богатства можно обрести.

Молодые девушки, чтобы выйти замуж, наводили порядок в своих домах, поскольку по деревням ездили сваты и высматривали невест.

На полях разбрасывали золу, чтобы удобрить землю и обеспечить урожай в следующем году.

Хозяйки, чтобы укрепить семейные узы, готовили для свои мужчин кашу с медом.