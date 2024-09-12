Что обязательно нужно сделать 12 сентября, в День Александра Сытника, чтобы поймать удачу за хвост

Фото: freepik.com

12 сентября православная церковь отмечает Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского. 

В народном календаре 12 сентября называют Александров день в честь русского полководца Александра Невского. На Руси его считали защитником веры Отечества. Обычно в старину в этот день устраивали широкие застолья. О том, что еще нужно делать, а что категорически не стоит, в материале Teleprogramma.org.

Что нужно делать 12 сентября

Александров день носил также название Александр Сытник. Это связано именно с традицией устраивать пир 12 сентября. На такое застолье обычно приглашали родных, друзей и соседей. Из угощений предлагали ячменную кашу на молоке, свежий хлеб из пшена или ржи нового урожая.

Хозяйки делали заготовки из клюквы, которую очень ценили за полезные свойства.

Бездетные пары в этот день просили о наследнике — обычно их желание сбывалось.

Считалось хорошим временем совершать уборку в доме — так удача должна прийти в дом.

12 сентября было хорошей датой для заключения брака — наши предки верили, что семья станет очень счастливой.

Отличный день, чтобы завести собаку, — она принесет счастье в дом.

12 сентября рекомендуется завести собаку. Фото: freepik.com

Чего нельзя делать 12 сентября

Нежелательно сушить подушки 12 сентября — после этого могут сниться плохие сны. По этой же причине старались не менять постельное белье.

Запрещено играть в карты — удача может отвернуться.

Не стоит ставить забор или ремонтировать ограждение — на Руси верили, что так в дом могут проникнуть воры.

Не рекомендуется мыть голову, чтобы не остаться без волос.

Стричься запрещено — новая прическа может принести разочарование в какой-либо области жизни.

До обеда нельзя пересчитывать мелочь — с финансами могут начаться проблемы.

Нельзя совершать дурные дела, все может вернуться к вам в тройном размере.

Под запретом вранье, обман и сплетни — может серьезно заболеть горло.

Проводить долгое время в постели не стоит — удачи не будет целый год. Поэтому предки старались не лениться, а хорошо потрудиться, чтобы не отвернулась фортуна.

Нельзя отказывать в помощи людям — в таком случае ее придется тоже скоро просить.

Не рекомендуется одалживать соль — следует отказать под любым предлогом. Считалось, что вместе с солью можно отдать свое счастье.

Также следили за тем, чтобы солонка в доме была полной. Если солонка будет пустой — денег в доме не будет.

Солонка 12 сентября должна быть полной. Фото: freepik.com

Народные приметы 12 сентября

Если ночь на 12 сентября выдалась звездной, то урожай удастся на славу.

Если птицы пока не спешат улетать на юг, значит, осень будет сухой и теплой.

Пчелы начали запечатывать улей — зима придет рано.

Если к этой дате дома не осталось соли, то семье грозит безденежье.

Солнце горит алым цветом — погода будет теплой.

Плохой приметой считается звездопад — это принесет голод, эпидемию и неурожай.

Именинники

Александр, Иван, Николай, Павел и Федор, Даниил, Арсений и Гавриил.

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