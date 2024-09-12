Что обязательно нужно сделать 12 сентября, в День Александра Сытника, чтобы поймать удачу за хвост

В народном календаре 12 сентября называют Александров день в честь русского полководца Александра Невского. На Руси его считали защитником веры Отечества. Обычно в старину в этот день устраивали широкие застолья. О том, что еще нужно делать, а что категорически не стоит, в материале Teleprogramma.org.

Что нужно делать 12 сентября

Александров день носил также название Александр Сытник. Это связано именно с традицией устраивать пир 12 сентября. На такое застолье обычно приглашали родных, друзей и соседей. Из угощений предлагали ячменную кашу на молоке, свежий хлеб из пшена или ржи нового урожая.

Хозяйки делали заготовки из клюквы , которую очень ценили за полезные свойства.

Бездетные пары в этот день просили о наследнике — обычно их желание сбывалось.

Считалось хорошим временем совершать уборку в доме — так удача должна прийти в дом.

12 сентября было хорошей датой для заключения брака — наши предки верили, что семья станет очень счастливой.

Отличный день, чтобы завести собаку, — она принесет счастье в дом.