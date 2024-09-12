Что обязательно нужно сделать 12 сентября, в День Александра Сытника, чтобы поймать удачу за хвост

В народном календаре 12 сентября называют Александров день в честь русского полководца Александра Невского. На Руси его считали защитником веры Отечества. Обычно в старину в этот день устраивали широкие застолья. О том, что еще нужно делать, а что категорически не стоит, в материале Teleprogramma.org.
Что нужно делать 12 сентября
Александров день носил также название Александр Сытник. Это связано именно с традицией устраивать пир 12 сентября. На такое застолье обычно приглашали родных, друзей и соседей. Из угощений предлагали ячменную кашу на молоке, свежий хлеб из пшена или ржи нового урожая.
Хозяйки делали
Бездетные пары в этот день просили о наследнике — обычно их желание сбывалось.
Считалось хорошим временем совершать
12 сентября было хорошей датой для заключения брака — наши предки верили, что семья станет очень счастливой.
Отличный день, чтобы завести собаку, — она принесет счастье в дом.
12 сентября рекомендуется завести собаку. Фото: freepik.com
Чего нельзя делать 12 сентября
Нежелательно сушить подушки 12 сентября — после этого могут сниться плохие сны. По этой же причине старались не менять постельное белье.
Запрещено играть в карты — удача может отвернуться.
Не стоит ставить забор или ремонтировать ограждение — на Руси верили, что так в дом могут проникнуть воры.
Не рекомендуется мыть голову, чтобы не остаться без волос.
Стричься запрещено —
До обеда нельзя пересчитывать мелочь — с финансами могут начаться проблемы.
Нельзя совершать дурные дела, все может вернуться к вам в тройном размере.
Под запретом вранье, обман и сплетни — может серьезно заболеть горло.
Проводить долгое время в постели не стоит — удачи не будет целый год. Поэтому предки старались не лениться, а хорошо потрудиться, чтобы не отвернулась фортуна.
Нельзя отказывать в помощи людям — в таком случае ее придется тоже скоро просить.
Не рекомендуется одалживать соль — следует отказать под любым предлогом. Считалось, что вместе с солью можно отдать свое счастье.
Также следили за тем, чтобы солонка в доме была полной. Если солонка будет пустой — денег в доме не будет.
Солонка 12 сентября должна быть полной. Фото: freepik.com
Народные приметы 12 сентября
Если ночь на 12 сентября выдалась звездной, то урожай удастся на славу.
Если птицы пока не спешат улетать на юг, значит, осень будет сухой и теплой.
Пчелы начали запечатывать улей — зима придет рано.
Если к этой дате дома не осталось соли, то семье грозит безденежье.
Солнце горит алым цветом — погода будет теплой.
Плохой приметой считается звездопад — это принесет голод, эпидемию и неурожай.
Именинники
Александр, Иван, Николай, Павел и Федор, Даниил, Арсений и Гавриил.
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