Ни в коем случае не делайте так 10 сентября, в День Анны Пророчицы, чтобы не остаться без копейки в кармане

В народе 10 сентября почитали скирдников Анну Пророчицу и Савву Крыпецкого. Их так называли, потому что в это время крестьяне заканчивали убирать последний урожай в скирды. О запретах и приметах этого дня в материале Teleprogramma.org.

Традиции дня

10 сентября обычно готовили угощения из калины, например пекли пироги с этой ягодой. Выпечкой и вареньем из калины угощали соседей.

Кроме того, старались совершить как можно больше добрых дел, поскольку верили, что все вернется в трехкратном размере.

Чтобы торговля была прибыльной, купца и торговцы собирали в поле колоски. У крестьян был свой обряд — они вешали верхнюю одежду в доме. Так они надеялись успешно закончить огородные и полевые работы.

Девушки старались встать 10 сентября раньше всех, чтобы умыться холодной водой из ближайшего водоема. Этим ритуалом они пытались сделать свою внешность еще привлекательнее.