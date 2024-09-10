Ни в коем случае не делайте так 10 сентября, в День Анны Пророчицы, чтобы не остаться без копейки в кармане

В народе 10 сентября почитали скирдников Анну Пророчицу и Савву Крыпецкого. Их так называли, потому что в это время крестьяне заканчивали убирать последний урожай в скирды. О запретах и приметах этого дня в материале Teleprogramma.org.
Традиции дня
10 сентября обычно готовили угощения из калины, например пекли
Кроме того, старались совершить как можно больше добрых дел, поскольку верили, что все вернется в трехкратном размере.
Чтобы торговля была прибыльной, купца и торговцы собирали в поле колоски. У крестьян был свой обряд — они вешали верхнюю одежду в доме. Так они надеялись успешно закончить огородные и полевые работы.
Девушки старались встать 10 сентября раньше всех, чтобы умыться холодной водой из ближайшего водоема. Этим ритуалом они пытались сделать свою внешность еще привлекательнее.
Хозяйки пекли пироги из калины. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 10 сентября
Запрещалось ходить в лес, особенно в одиночестве — человек может заблудиться.
Нельзя рассказывать секреты чужим людям — они станут достоянием общественности.
Не стоит свататься и признаваться в любви 10 сентября — союз не сложится.
Жениху лучше не видеться с родителями невесты — могут посыпаться неприятности.
Слабому полу не рекомендуется брать на себя много работы, особенно в огороде — это может повлечь проблемы со здоровьем. Лучше при возможности посвятить день легкой работе или полноценно отдохнуть.
Последние
Теще нельзя переходить зятю дорогу. У него дела не сложатся.
Общаться с незнакомцами запрещено — они могут сглазить семью.
10 сентября можно остаться с пустым кошельком. Фото: freepik.com
Народные приметы
Если в небе появился красный закат — погода будет ненастной.
Мало грибов, но много орехов сулят снежную, но морозную зиму.
Гроза предвещает теплую осень.
На березе пожелтели листья — много опят будет в лесу.
Урожай рябины уродился — осенью будет много осадков.
На березе или осине нет листьев — следующий год будет урожайным.
Ветер дует с юга — год завершится благополучно.
Птицы еще не отправились в теплые края — зима прилет поздно и будет мягкой.
Именинники
Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Иларион, Иосиф, Лаврентий, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Николай, Павел, Савва, Сергей, Степан, Сусанна, Федор.
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