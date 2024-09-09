Пименов день, 9 сентября: обязательно сделайте это, чтобы обрести крепкое здоровье

9 сентября в народном календаре отмечен как Пименов день или Анфиса Рябинница. О том, чем он отличается от других дней, а также что можно и нельзя делать по заветам наших предков, в материале Teleprogramma.org.

Что нельзя делать 9 сентября

Запрещено поднимать любые вещи на перекрестке — к несчастью.

В долг давать нежелательно — деньги вернутся не скоро, а может, вовсе никогда. Кроме того, испортятся отношения с должником.

Не рекомендуется долго стоять на пороге — может пожаловать беда в дом.

Лучше не совершат крупных покупок в этот день — они окажутся бесполезными.

Свататься нельзя — скорее всего, последует отказ.

Нельзя мусорить в доме — так могут возникнуть недопонимания в семье и начнутся конфликты.