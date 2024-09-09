Пименов день, 9 сентября: обязательно сделайте это, чтобы обрести крепкое здоровье

Фото: freepik.com

На Пименов день в старину кланялись рябине и собирали ягоды.

9 сентября в народном календаре отмечен как Пименов день или Анфиса Рябинница. О том, чем он отличается от других дней, а также что можно и нельзя делать по заветам наших предков, в материале Teleprogramma.org.

Что нельзя делать 9 сентября

Запрещено поднимать любые вещи на перекрестке — к несчастью.

В долг давать нежелательно — деньги вернутся не скоро, а может, вовсе никогда. Кроме того, испортятся отношения с должником.

Не рекомендуется долго стоять на пороге — может пожаловать беда в дом.

Лучше не совершат крупных покупок в этот день — они окажутся бесполезными.

Свататься нельзя — скорее всего, последует отказ.

Нельзя мусорить в доме — так могут возникнуть недопонимания в семье и начнутся конфликты.

Рыбалка принесет хороший улов. Фото: freepik.com

Что можно делать 9 сентября

Наши предки делали украшения из рябины — так они оберегались от нечисти.

Рябину также собирали для заготовок и еды. В этот день, по мнению живших в то время людей, она обладала особыми целебными силами.

Рыбаки обязательно шли на рыбалку — сегодня гарантирован хороший улов.

Хорошим ритуалом считалось перешагнуть через лежащую на земле веточку рябины — так можно обрести крепкое здоровье или излечиться от болезней.

По журавлям определяли погоду. Фото: freepik.com

Приметы на 9 сентября

Журавли летят высоко и не спешат — осень будет теплой.

Птицы совершают быстрый перелет — скоро придет непогода.

9 сентября услышали шум грозы — зима придет нескоро.

Много рябины — осень будет полна осадков, а зима отличится морозами.

Ива покрылась инеем — зима будет долгой.

Кошка фыркает — пророчит непогоду.

Свиньи тревожатся и прячутся — ждите дождь.

Именинники

Ян, Степан, Савва, Михаил, Иван, Дмитрий, Вольдемар, Владимир, Александр, Анфиса.

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