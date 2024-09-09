Пименов день, 9 сентября: обязательно сделайте это, чтобы обрести крепкое здоровье

9 сентября в народном календаре отмечен как Пименов день или Анфиса Рябинница. О том, чем он отличается от других дней, а также что можно и нельзя делать по заветам наших предков, в материале Teleprogramma.org.
Что нельзя делать 9 сентября
Запрещено поднимать любые вещи на перекрестке — к несчастью.
Не рекомендуется долго стоять на пороге — может пожаловать беда в дом.
Лучше не совершат крупных покупок в этот день — они окажутся бесполезными.
Свататься нельзя — скорее всего, последует отказ.
Нельзя мусорить в доме — так могут возникнуть недопонимания в семье и начнутся конфликты.
Рыбалка принесет хороший улов. Фото: freepik.com
Что можно делать 9 сентября
Наши предки делали украшения из рябины — так они оберегались от нечисти.
Рябину также собирали для заготовок и еды. В этот день, по мнению живших в то время людей, она обладала особыми целебными силами.
Рыбаки обязательно шли на рыбалку — сегодня гарантирован хороший улов.
Хорошим ритуалом считалось перешагнуть через лежащую на земле веточку рябины — так можно обрести крепкое здоровье или излечиться от болезней.
По журавлям определяли погоду. Фото: freepik.com
Приметы на 9 сентября
Журавли летят высоко и не спешат — осень будет теплой.
Птицы совершают быстрый перелет — скоро придет непогода.
9 сентября услышали шум грозы — зима придет нескоро.
Много рябины — осень будет полна осадков, а зима отличится морозами.
Ива покрылась инеем — зима будет долгой.
Кошка фыркает — пророчит непогоду.
Свиньи тревожатся и прячутся — ждите дождь.
Именинники
Ян, Степан, Савва, Михаил, Иван, Дмитрий, Вольдемар, Владимир, Александр, Анфиса.
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