Успение Пресвятой Богородицы, 28 августа: можно ли заниматься уборкой и как провести день так, чтобы потом не аукнулось

Фото: Global Look Press

Для православных Успение является очень важным праздником.

28 августа православные христиане отмечают один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы или Богородичная Пасха. Teleprogramma.org рассказывает, что можно и нельзя делать в этот день и какие традиции соблюдали наши предки.

Что можно делать в Успение

28 августа заканчивается Успенский пост и отмечается Успение Пресвятой Богородицы. Ежегодно дата этого праздника остается неизменной.

С самого утра желательно отправиться в храм, чтобы побывать на службе и помолиться.

После поста наши предки любили устроить «успенский» пир. На столе могли быть любые блюда, только если праздник не приходился на среду или пятницу – традиционно постные дни.

Не запрещалось заниматься домашними делами, в том числе заготовками на зиму – можно было солить огурцы или капусту, варить варенье.

Супруги должны провести день в любви и согласии, если возникли недопонимания, лучше промолчать, но не стоит ругаться в праздник.

Весь день нужно думать только о хорошем и желать людям добра.

Фото: Global Look Press

Что нельзя делать на Успение

Земля в это день считается изменницей, поэтому по ней нельзя бегать и прыгать. Также нельзя заниматься огородными работами, копать землю и заниматься пересадкой растений. Костры разжигать тоже запрещено – все это может привести к несчастью и голодной жизни.

Делать генеральную уборку запрещено.

Не стоит брать в руки острые инструменты, в том числе вилки и ножи – есть лучше ложками.

Если на траве лежит роса – нельзя ходить босиком. Капли росы приравнивались к слезам Богородицы.

Под запретом венчания и свадьбы – лучше провести таинство или торжество это торжество после праздника.

Незамужним девушкам запрещено стричься – можно остаться одинокими еще долгое время.

Не стоит обувать неудобную обувь – если натереть ноги, удача отвернется надолго.

Фото: Global Look Press

Народные приметы на 28 августа

Утром пасмурно – вечером обязательно пойдет дождь.

На Успение появилась радуга - осень будет затяжная и теплая, а следующие лето выдастся жарким.

Много паутины – зимой будут сильные морозы.

Мухи кусаются и назойливо лезут в дом – скор похолодает.

28 августа сильная гроза – осень будет дождливой и слякотной.

С полей доносится сильный запах цветов – погода скоро испортится.

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