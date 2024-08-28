Успение Пресвятой Богородицы, 28 августа: можно ли заниматься уборкой и как провести день так, чтобы потом не аукнулось

28 августа православные христиане отмечают один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы или Богородичная Пасха. Teleprogramma.org рассказывает, что можно и нельзя делать в этот день и какие традиции соблюдали наши предки.
Что можно делать в Успение
28 августа заканчивается Успенский пост и отмечается Успение Пресвятой Богородицы. Ежегодно дата этого праздника остается неизменной.
С самого утра желательно отправиться в храм, чтобы побывать на службе и помолиться.
После поста наши предки любили устроить «успенский» пир. На столе могли быть любые блюда, только если праздник не приходился на среду или пятницу – традиционно постные дни.
Не запрещалось заниматься домашними делами, в том числе заготовками на зиму – можно было
Супруги должны провести день в любви и согласии, если возникли недопонимания, лучше промолчать, но не стоит ругаться в праздник.
Весь день нужно думать только о хорошем и желать людям добра.
Фото: Global Look Press
Что нельзя делать на Успение
Земля в это день считается изменницей, поэтому по ней нельзя бегать и прыгать. Также нельзя заниматься огородными работами, копать землю и заниматься
Делать
Не стоит брать в руки острые инструменты, в том числе вилки и ножи – есть лучше ложками.
Если на траве лежит роса – нельзя ходить босиком. Капли росы приравнивались к слезам Богородицы.
Под запретом венчания и свадьбы – лучше провести таинство или торжество это торжество после праздника.
Незамужним девушкам запрещено стричься – можно остаться одинокими еще долгое время.
Не стоит обувать неудобную обувь – если натереть ноги, удача отвернется надолго.
Фото: Global Look Press
Народные приметы на 28 августа
Утром пасмурно – вечером обязательно пойдет дождь.
На Успение появилась радуга - осень будет затяжная и теплая, а следующие лето выдастся жарким.
Много паутины – зимой будут сильные морозы.
Мухи кусаются и назойливо лезут в дом – скор похолодает.
28 августа сильная гроза – осень будет дождливой и слякотной.
С полей доносится сильный запах цветов – погода скоро испортится.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: