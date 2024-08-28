Успение Пресвятой Богородицы, 28 августа: можно ли заниматься уборкой и как провести день так, чтобы потом не аукнулось

28 августа православные христиане отмечают один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы или Богородичная Пасха. Teleprogramma.org рассказывает, что можно и нельзя делать в этот день и какие традиции соблюдали наши предки.

Что можно делать в Успение

28 августа заканчивается Успенский пост и отмечается Успение Пресвятой Богородицы. Ежегодно дата этого праздника остается неизменной.

С самого утра желательно отправиться в храм, чтобы побывать на службе и помолиться.

После поста наши предки любили устроить «успенский» пир. На столе могли быть любые блюда, только если праздник не приходился на среду или пятницу – традиционно постные дни.

Не запрещалось заниматься домашними делами, в том числе заготовками на зиму – можно было солить огурцы или капусту, варить варенье .

Супруги должны провести день в любви и согласии, если возникли недопонимания, лучше промолчать, но не стоит ругаться в праздник.

Весь день нужно думать только о хорошем и желать людям добра.