Как не лишиться денег, здоровья и любви 27 августа, в день Михея Тиховея

Фото: freepik.com

27 августа нельзя обижать пожилых людей – они целый год будут страдать.

27 августа православные христиане чтут память святого пророка Михея, в народе этот праздник получил название Михеев день или День Михея Тиховея.
Эта дата известна множеством запретов, нарушив которые можно было лишиться здоровья, денег и любви. О них подробнее в материале Teleprogramma.org.

Что можно делать 27 августа 2024

Особое внимание в день Михея Тиховея заслуживал ветер. Наблюдая за ним, наши предки могли предсказать погоду на грядущую осень.

Это последний день Успенского поста, поэтому на стол накрывали только из постных блюд.

С 27 августа готовились к осени, проверяли, в каком состоянии зимние вещи и обувь. Если было необходимо, сушили и проветривали их, а также занимались починкой, ведь холода могли наступить внезапно.

Предполагалось, что скоро наступит период дождей, поэтому завершали дела в огороде и поле.

На Руси Михеев день считался профессиональным праздником каменщиков, поэтому они пользовались особым почетом.

Хозяйки проверяли, в каком состоянии находятся вещи. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 27 августа 2024

В Михеев день запрещено петь песни, кричать или просто повышать голос – удача может отвернуться навсегда.

Нельзя подавать на стол выпечку, даже постную – так можно навлечь на себя финансовые проблемы.

Чтобы не было проблем в личной жизни, не стоит надевать мятые или грязные вещи. Незамужние девушки старались особенно принарядиться, чтобы не остаться в одиночестве.

Не рекомендуется ссориться, особенно с близкими людьми – конфликт примет затяжной характер, а примириться будет очень сложно.

Нельзя отправляться в дорогу 27 августа – в пути могут быть неприятности, от потери денег или документов, до несчастного случая.

Чтобы не укоротить свою жизнь, запрещено стричь волосы и ногти – лучше перенести процедуры на другой день.

Не поднимайте с земли найденные деньги или другие ценности – они могут быть заговорены. В старину люди таким образом избавлялись от собственных проблем.

Наблюдая за ветром, наши предки могли предсказать погоду на осень. Фото: freepik.com

Приметы погоды

Слабый ветер в День Михея Тиховея, предвещает сухую и теплую осень.

Холодный и сильный ветер – осень будет полна дождей.

Ветра нет вообще – сентябрь будет сухим.

После затишья неожиданно подул сильный ветер – польет дождь.

Журавли улетают на юг – первые морозы можно ждать уже в октябре.

Красная заря предвещает ветреный день.

Солнечный денек принесет нам морозный ноябрь.

Пасмурная погода – снег выпадет уже в конце осени.

Именинники 27 августа

Алексей, Александр, Аркадий, Владимир, Матвей и Евдокия, Василий, Николай и Федор.

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