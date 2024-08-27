Как не лишиться денег, здоровья и любви 27 августа, в день Михея Тиховея

27 августа православные христиане чтут память святого пророка Михея, в народе этот праздник получил название Михеев день или День Михея Тиховея.

Эта дата известна множеством запретов, нарушив которые можно было лишиться здоровья, денег и любви. О них подробнее в материале Teleprogramma.org.

Что можно делать 27 августа 2024

Особое внимание в день Михея Тиховея заслуживал ветер. Наблюдая за ним, наши предки могли предсказать погоду на грядущую осень.

Это последний день Успенского поста, поэтому на стол накрывали только из постных блюд .

С 27 августа готовились к осени, проверяли, в каком состоянии зимние вещи и обувь . Если было необходимо, сушили и проветривали их, а также занимались починкой, ведь холода могли наступить внезапно.

Предполагалось, что скоро наступит период дождей, поэтому завершали дела в огороде и поле.

На Руси Михеев день считался профессиональным праздником каменщиков, поэтому они пользовались особым почетом.