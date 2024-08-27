Как не лишиться денег, здоровья и любви 27 августа, в день Михея Тиховея

27 августа православные христиане чтут память святого пророка Михея, в народе этот праздник получил название Михеев день или День Михея Тиховея.
Эта дата известна множеством запретов, нарушив которые можно было лишиться здоровья, денег и любви. О них подробнее в материале Teleprogramma.org.
Что можно делать 27 августа 2024
Особое внимание в день Михея Тиховея заслуживал ветер. Наблюдая за ним, наши предки могли предсказать погоду на грядущую осень.
Это последний день Успенского поста, поэтому на стол накрывали только из
С 27 августа готовились к осени, проверяли, в каком состоянии
Предполагалось, что скоро наступит период дождей, поэтому завершали дела в огороде и поле.
На Руси Михеев день считался профессиональным праздником каменщиков, поэтому они пользовались особым почетом.
Хозяйки проверяли, в каком состоянии находятся вещи. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 27 августа 2024
В Михеев день запрещено петь песни, кричать или просто повышать голос – удача может отвернуться навсегда.
Нельзя
Чтобы не было проблем в личной жизни, не стоит надевать мятые или грязные вещи. Незамужние девушки старались особенно принарядиться, чтобы не остаться в одиночестве.
Не рекомендуется ссориться, особенно с близкими людьми – конфликт примет затяжной характер, а примириться будет очень сложно.
Нельзя отправляться в дорогу 27 августа – в пути могут быть неприятности, от потери денег или документов, до несчастного случая.
Чтобы не укоротить свою жизнь, запрещено
Не поднимайте с земли найденные деньги или другие ценности – они могут быть заговорены. В старину люди таким образом избавлялись от собственных проблем.
Наблюдая за ветром, наши предки могли предсказать погоду на осень. Фото: freepik.com
Приметы погоды
Слабый ветер в День Михея Тиховея, предвещает сухую и теплую осень.
Холодный и сильный ветер – осень будет полна дождей.
Ветра нет вообще – сентябрь будет сухим.
После затишья неожиданно подул сильный ветер – польет дождь.
Журавли улетают на юг – первые морозы можно ждать уже в октябре.
Красная заря предвещает ветреный день.
Солнечный денек принесет нам морозный ноябрь.
Пасмурная погода – снег выпадет уже в конце осени.
Именинники 27 августа
Алексей, Александр, Аркадий, Владимир, Матвей и Евдокия, Василий, Николай и Федор.
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