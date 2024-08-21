Почему 21 августа нельзя строить планы на будущее, ругаться и поднимать деньги с земли: приметы и поверья на Мирона Ветрогона

21 августа в народном календаре обозначен как Мирон Ветрогон. Такое название возникло от того, что в этот день обычно дуют сильные ветры. По погоде делали прогноз на январь и грядущую осень. Если ветер спокойный, то осень будет теплой и мягкой, а ураган предвещал ненастье.

На Мирона собирали лесную ежевику . Ее ценили за полезные свойства, ели в свежем виде а также изготавливали из нее сладости, варенье, настойки и многое другое. Листья ежевики тоже использовали, из них заваривали чай.

Традиции и обычаи

Считалось, что каждый год 21 августа все ветры дуют по очереди. Им даже приписывали человеческие свойства и характеры.

К ветрам обращались парни, чтобы приворожить любимую девушку. Они читали специальные заговоры, стоя на перекрестке. А замужние дамы заставляли с помощью тех же заговоров скучать своих мужей, находящихся вдали от дома. Только делали они это на рассвете и только в том случае, если ветер дул в ту сторону, где находился супруг.

Некоторые гадали, исполнится ли их желание. Загадав что-то, выходили на улицу, и если ветер дул в лицо — мечта вскоре станет явью.

Колдуны тоже не дремали и на ветер могли навести порчу или болезнь. Поэтому перекресток всегда считается опасным местом и скоплением энергии.