Почему 21 августа нельзя строить планы на будущее, ругаться и поднимать деньги с земли: приметы и поверья на Мирона Ветрогона

Фото: freepik.com

21 августа православные христиане чтят память Мирона-чудотворца, который никому и никогда не отказывал в помощи.

21 августа в народном календаре обозначен как Мирон Ветрогон. Такое название возникло от того, что в этот день обычно дуют сильные ветры. По погоде делали прогноз на январь и грядущую осень. Если ветер спокойный, то осень будет теплой и мягкой, а ураган предвещал ненастье.

На Мирона собирали лесную ежевику. Ее ценили за полезные свойства, ели в свежем виде а также изготавливали из нее сладости, варенье, настойки и многое другое. Листья ежевики тоже использовали, из них заваривали чай.

Традиции и обычаи

Считалось, что каждый год 21 августа все ветры дуют по очереди. Им даже приписывали человеческие свойства и характеры.

К ветрам обращались парни, чтобы приворожить любимую девушку. Они читали специальные заговоры, стоя на перекрестке. А замужние дамы заставляли с помощью тех же заговоров скучать своих мужей, находящихся вдали от дома. Только делали они это на рассвете и только в том случае, если ветер дул в ту сторону, где находился супруг.

Некоторые гадали, исполнится ли их желание. Загадав что-то, выходили на улицу, и если ветер дул в лицо — мечта вскоре станет явью.
Колдуны тоже не дремали и на ветер могли навести порчу или болезнь. Поэтому перекресток всегда считается опасным местом и скоплением энергии.

На ветер обращали особенное внимание. Фото: freepik.com

Что запрещено делать 21 августа

Чтобы не изменить судьбу, нельзя загадывать что-то наперед, строить планы на будущее.

Строго запрещено поднимать что-то на перекрестке, будь то деньги или любая ценная вещь, это может принести горе или болезнь.

Запрещено ссориться и ругаться, если на улице дует ветер. Любое неправильное поведение принесет несчастье в жизнь человека. Чтобы привлечь в жизнь успех, нужно думать только о хорошем.

Отправляясь на важную встречу, не стоит идти против ветра — удача отвернется.

Под запретом праздники и гулянья, поскольку еще идет Успенский пост.

Нельзя заниматься тяжелой домашней работой — можно накликать беду.

Если на улице хорошая погода, нужно открыть окна — ветер в дом благополучие принесет. Плохая погода — необходимо окна и двери держать закрытыми.

Занимались заготовками из ежевики. Фото: freepik.com

Приметы и поверья

Заметили иней 21 августа — в следующем году урожай удастся на славу.

Ветер дует с юга — скоро овес поспеет.

Много ягод — зима будет суровой.

Жаркий день предвещает теплую осень.

Ненастно в этот день — такая погода продлится вплоть до бабьего лета.

Северный ветер дует — скоро похолодает, но можно получить богатый урожай ржи.

Овцы пасутся против ветра — погода улучшится.

На камнях появилась влага — будет дождь.

Розы утром не раскрыли бутоны — в ближайшее время ждите осадки.

Именинники

Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Федор.

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